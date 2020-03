L’espoir irlandais Stephen McKenna parle de début de carrière, en collaboration avec Freddie Roach

Mick Kane 21/03/2020

La star amateur irlandaise Stephen McKenna en est maintenant à quatre combats dans sa carrière professionnelle. McKenna a rejoint son frère cadet Aaron en signant un accord promotionnel avec Golden Boy Promotions et un accord de gestion avec Sheer Management.

Un mouvement à travers l’Atlantique a vu McKenna, vivre, s’entraîner et se battre en Amérique.

Quatre victoires au cours de sa première année en tant que pro et toutes par arrêt, McKenna dit à World Boxing News qu’il est heureux de la façon dont sa première année s’est déroulée.

“Oui, ce fut une excellente première année”, a déclaré McKenna à World Boxing News. «J’étais content de mes performances.

Mes quatre premiers combats se sont bien déroulés avec les KO et ce serait bien de continuer cette tradition. Je me prépare toujours à tenir la distance mais ma priorité est toujours de gagner par KO. »

McKenna devait revenir sur le ring en avril, mais comme la boxe dans la plupart des régions du monde est abandonnée en raison de la pandémie de coronavirus, McKenna devra attendre un peu avant de se remettre en action.

“Malheureusement, mon combat a maintenant été reporté avec le coronavirus”, a expliqué McKenna. «Bien sûr, c’est très décevant.

«Je suis déçu mais mentalement je suis très fort et je vais me concentrer maintenant sur une nouvelle date. Tout se passe bien, j’espère avoir une date de combat dans le courant du mois de juin. D’ici là, j’ai l’intention de continuer à rouler avec un autre KO. »

Avec McKenna déménageant à plein temps aux États-Unis, il n’est pas surprenant que ses quatre combats aient eu lieu en Amérique, McKenna sent qu’il voit les avantages du déménagement aux États-Unis.

«Cela m’a été extrêmement bénéfique de me battre ici aux États-Unis. J’ai acquis une grande expérience depuis que je suis ici et j’ai combattu avec beaucoup de grands combattants comme Vasyl Lomachenko et j’étais également le principal partenaire d’entraînement de Jose Ramirez pour son combat contre Maurice Hooker. Los Angeles est l’endroit idéal si je veux atteindre le sommet.

«C’est un endroit formidable où tout est à votre porte et tous les meilleurs combattants sont ici», a-t-il ajouté. «C’est un environnement difficile qui nécessite beaucoup de travail acharné et de dévouement qui ne conviendrait peut-être pas aux combattants qui ne sont pas prêts à travailler dur, c’est certainement un endroit pour servir votre apprentissage si vous voulez y arriver. haut. Il n’y a pas de cachette à LA! ”

Les frères McKenna sont les derniers boxeurs irlandais à avoir commencé et à faire carrière en Amérique, les anciens champions du monde Steve Collins et Andy Lee l’ont fait. Plus récemment, Michael Conlan et Jason Quigley ont également emprunté cette voie.

“Ce serait un excellent chapitre à inclure dans n’importe quel livre (sur la boxe irlandaise).” Dit McKenna. «Ce serait une histoire très excitante sur les frères McKenna sur la façon dont ils se sont retrouvés à Los Angeles. Andy Lee et Steve Collins ont connu un grand succès en Amérique et ont atteint la gloire des championnats du monde, je pense que nous pouvons faire de même. »

Étant basé en Californie, la plupart des combats de McKenna ont eu lieu sur la côte ouest de l’Amérique, mais il a les yeux fixés sur la côte est dans certaines des villes à forte population irlandaise.

“En ce moment, je vais me battre aux États-Unis alors que je construis ma carrière”, a déclaré McKenna. “En fin de compte, j’aimerais me battre en Irlande.

«Le rêve serait de se battre en Irlande pour un titre mondial. J’aimerais aussi me battre sur la côte est de l’Amérique si cette opportunité se présente.

«J’ai un soutien irlandais massif dans ce domaine et j’attirerais certainement un grand public. Plus tard sur la route, je peux voir mon frère et moi remplir des arènes sur la côte est de l’Amérique et en Irlande. »

S’entraînant maintenant avec le légendaire entraîneur Freddie Roach, McKenna sent qu’il apprend tous les jours.

“Tout s’est très bien passé avec Freddie Roach”, a-t-il déclaré. «Freddie est un entraîneur légendaire. Il a formé beaucoup de champions avec Manny Pacquiao et Miguel Cotto.

«Travailler avec lui m’améliorera beaucoup et chaque jour je vais au gymnase, j’apprends de lui.

“Moi et Freddie avons tissé des liens très rapidement, il a un don très spécial de pouvoir se connecter avec ses combattants de manière unique, il est l’homme pour m’amener au sommet.”

Bien qu’il soit à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, McKenna a à la fois son père et son frère pour lui tenir compagnie.

«Oui, avoir mon frère et mon père ici est d’une grande aide. Nous nous poussons au plus haut niveau. Mon père coordonne toutes les séances d’aérobic et nous maintient en parfait état, nous avons tous les deux de bons moteurs. Nous sommes une grande équipe. “

McKenna attend avec impatience l’année à venir.

«Je veux me battre en 10 rounds et pousser pour être dans le top 15 mondial. Je vais continuer à travailler dur et mon ambition serait de faire sentir ma présence très fortement dans la division des 140 livres. Le travail acharné est la clé. “

