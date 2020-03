“L’esprit de Muhammad Ali est avec nous”

RINGSIDE 04/03/2020

Le célèbre entraîneur cubain, Pedro Roque, pense que Muhammad Ali surveille le champion IBF Yuniel Dorticos lors de la finale du Trophée Ali WBSS Cruiserweight contre Mairis Briedis le 21 mars à l’Arena Riga.

Avec un peu plus de deux semaines avant la finale, comment décririez-vous la forme et l’ambiance de Yuniel au camp d’entraînement à Miami?

«L’ambiance a été incroyable et Dorticos a campé avec le double champion du monde Guillermo Rigondeaux, le double champion du monde Rances Barthelemy et le double champion du monde Erislandy Lara. Il s’entraîne dur et est en superbe forme. »

Vous êtes arrivé avant la demi-finale de Tabiti et avez aidé Yuniel à redevenir champion du monde et à se qualifier pour le trophée Muhammad Ali. Comment voyez-vous ses chances d’aller jusqu’au bout?

“Dorticos a progressé et a beaucoup appris de ses derniers combats et la nouvelle version du champion présentera ses compétences de boxe sur le ring IQ de l’école cubaine et bien sûr son pouvoir extraordinaire.”

Briedis a dit qu’ils se concentrent sur le pouvoir de frappe de Yuniel et évitent ses gros coups de poing. Qu’est-ce que tu regardes dans la boxe de Briedis pour que ton combattant évite?

“Nous ne regardons rien d’autre que la sale tactique de Briedis dans laquelle le monde entier a vu dans les combats précédents. Dorticos est un combattant propre et chaque fois qu’il monte sur le ring, il veut monter un spectacle et donner le meilleur de lui aux fans de boxe du monde entier. Ses compétences en boxe sont à un niveau différent et il peut boxer ou cogner si besoin est, alors ne clignez pas des yeux pour vous battre la nuit car les lumières pourraient être éteintes.

Comment voyez-vous le combat se dérouler? Yuniel a mentionné un KO, mais pourrait-il y avoir un autre scénario pour un plan de match gagnant?

«Lorsque la cloche sonne, nous sommes prêts à combattre 1 round ou 12 rounds. Le champion a mentionné un KO et cela pourrait arriver à tout moment. Et si un KO se produit, il sera brutal, tout comme le dernier, voire mieux. »

Vous êtes un entraîneur très décoré avec des médaillés d’or olympiques et des champions du monde sous vos ailes. Où mettriez-vous la victoire du Muhammad Ali Trophy parmi vos triomphes?

«Ce sera la première fois dans l’histoire qu’un entraîneur cubain remporte le trophée Ali avec son combattant. Ce sera un honneur lorsque notre champion Dorticos ramassera le trophée Muhammad Ali et le soulèvera dans les airs et aucun autre entraîneur cubain de l’histoire de la boxe cubaine n’a accompli cela. »

Et où mettriez-vous Yuniel parmi les grands cubains s’il emporte le trophée à Miami?

«Je le placerai juste à côté de Muhammad Ali parce que quand il gagnera, ce sera dans la mémoire et l’héritage des plus grands de tous les temps. L’esprit d’Ali est avec nous et nous avons la chance de le voir surveiller notre champion, son équipe et sa famille. »

Vous avez été là et avez tout vu en cinq décennies de carrière, mais à quel point êtes-vous excité de participer à cette finale?

«Je suis honoré de faire partie de ce moment historique de l’histoire de la boxe et l’excitation est comme jamais auparavant dans ma carrière de boxe. J’ai hâte que la nuit du combat et la cloche sonnent! “

Les billets pour l’incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy le 21 mars sont en vente à partir de 29 € via bilesuserviss.lv.

