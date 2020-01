“Levez-vous, fils de pute!” – Vidéo du mash-up Classic Wilder vs Fury / Rocky

Top Rank l’a encore fait avec un clip composite classique du dernier round de Tyson Fury contre Deontay Wilder mélangé avec le film à succès Rocky.

La vidéo de TR sur les réseaux sociaux est de nouveau un atout avec un clip qui a été visionné des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Dans ce document, Fury est frappé au sol par Wilder dans le douzième, pour être ressuscité après environ sept secondes.

Fury regarda dehors, il était parti. Mais en quelque sorte, il est revenu.

Deux coups massifs de Wilder, le plus gros frappeur du sport et de l’ère moderne, n’étaient pas suffisants pour clouer «The Gypsy King» sur la toile.

Cela a inspiré Top Rank pour mettre l’incident passionnant des clips de Rocky, qui fonctionnaient parfaitement.

“Lève-toi fils de pute, parce que Mickey t’aime!” (De Rocky V).

Voyez par vous-même avant l’un des plus grands combats depuis des décennies le 22 février à Las Vegas.

“OBTENEZ VOUS FILS D’UN B * TCH.”

Mickey vous aime, @TysonFury. # WilderFury2 | 22 février | PPV pic.twitter.com/V4pI4fajWp

– Top Rank Boxing (@trboxing) 22 janvier 2020

BILLETS ET INFO

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est fixé. Le champion invaincu de la WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson «The Gypsy King» Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.



Les tickets sont en vente maintenant. Ils peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’événement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

Wilder contre Fury II était très attendu depuis leur première rencontre. Wilder a conservé son titre par tirage au sort après que Fury soit miraculeusement passé d’un knockdown du 12e round pour terminer le combat. C’est l’un des moments les plus mémorables de l’histoire des poids lourds. Il a augmenté les enjeux historiques avant le match retour le 22 février.

