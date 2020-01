L’évolution d’Aaron Jones et l’émergence d’une superstar des Packers

Aaron Jones se sent rarement court, mais ses coéquipiers n’ont aucun mal à le lui rappeler. Il y a une photo de Jones, Montravius ​​Adams et Kenny Clark accroché à son réfrigérateur. Elle a été prise à l’Halloween dernier. Jones se tient au milieu — un homme de guimauve Stay Puft de 5 pieds 9 pouces flanqué de deux clowns colossaux et dérangés. “Vous ne pouvez voir aucun de nos visages”, dit Jones, “et on dirait que je suis un petit enfant. C’est à ce moment-là que vous vous en rendez compte. “En marchant dans un centre commercial, Jones ressemble à un magasin de chaussures typique de 25 ans. Marcher sur le terrain… c’est une autre histoire. “Quand je suis dans cette clique et que j’ai [David] Bakhtiari à gauche de moi et j’ai soit Marcedes [Lewis] ou Jimmy [Graham] à ma droite, je me dis: «Homme», dit Jones.

Avant cette saison, Jones était sous-dimensionné et ignoré. Il était une recrue trois étoiles sortant de Burges High School à El Paso, au Texas, et n’a obtenu que deux offres de la Division I, de l’État du Nouveau-Mexique et de l’UTEP, où il a finalement signé. Il a gagné plus de 4000 verges et a terminé sa carrière universitaire en tant que meneur de tous les temps des mineurs, mais même avec cette production, les préoccupations concernant sa stature et son niveau de compétition ont fait chuter Jones au cinquième tour du repêchage de 2017. Ce statut provisoire semblait informer son utilisation en tant que recrue; malgré une moyenne de 5,5 verges par course cette saison-là, Jones n’a couru le ballon que 81 fois.

Beaucoup de petits porteurs de ballon survivent grâce à la rapidité, à la mobilité dans l’espace ou à la réception de talents. À 5 pieds 9 pouces et 208 livres, Jones a presque la même taille que l’attrapeur de passes des Texans Duke Johnson. Et sa taille se classe dans le 18e centile des dos qui ont assisté à la moissonneuse-batteuse au cours des deux dernières décennies. Mais même si Jones est un pouce plus court que la star des Saints, Alvin Kamara, il vous dira: “Je ne joue pas comme un petit dos”. Dans les conversations sur le style de course de Jones, le même mot revient constamment: trancher. Lorsque Jones décide qu’il est temps de frapper le gaz, il peut déchirer les défenses des rubans et déchirer leur cœur dans le processus. “Quand Aaron est sur sa journée, c’est presque injuste”, a déclaré Packers, le tueur à gages Bakhtiari. “Sa capacité à frapper le tout si vite – quand il vient, il ne peut pas écraser les gars, mais il se contente de tout diviser.”

En tant que recrue en 2017, Jones a terminé deuxième en précipitant DVOA parmi les joueurs avec moins de 100 courses. La saison dernière, il a mené la ligue en verges par course (5,5) et a terminé sixième du taux de réussite de Football Outsiders. “Tout simplement parce qu’il est un dos plus petit, les gens pensent qu’il n’est pas fort”, a déclaré son coéquipier Jamaal Williams. «Aaron passe par de nombreux tacles. Même quand vous l’avez dans le champ arrière, il reçoit toujours [yards]. ”

Il semblait que chaque fois que Jones touchait le ballon, il donnait une secousse à l’attaque de Green Bay. Ces moments ont laissé tout le monde, des fans de Packers aux geeks de fantaisie, en passant par le légendaire quart-arrière de l’équipe. Et ils n’étaient pas seuls. “Vous voulez être là-bas avec votre équipe, et vous voulez produire et aider dans ces situations financières clés”, a déclaré Jones. “Et quand vous n’êtes pas, cela vous fait un peu baisser. Vous vous dites: «Mec, je veux être là-bas. Je sais que je peux vous aider. “Quand vous n’obtenez pas ces opportunités, c’est difficile.”

Cette saison, tout a changé. L’arrivée de l’entraîneur-chef de première année Matt LaFleur et un nouveau système offensif ont aidé à transformer Jones d’un maven de l’efficacité en une superstar à part entière. Il a terminé la saison régulière avec 126 touchés de plus qu’en 2018, et il a utilisé ce travail supplémentaire pour accumuler 1558 verges de mêlée (huitième dans la NFL) et un total de 19 touchés en tête de la ligue. Il a également apporté son meilleur match dans les plus grands moments des Packers. Au cours de la semaine 5, il a entaillé les Cowboys pour un total de 182 verges et quatre touchés. Trois semaines plus tard, il a brûlé les Chiefs sur Sunday Night Football pour un total de 226 verges et une paire de touchés. Et avec le titre NFC North et un congé pour les séries éliminatoires, il a enterré les Vikings dans la semaine 16 avec 154 verges au sol et deux touchés, dont un poignard de 56 verges à la fin du quatrième trimestre. Au cours des quatre derniers matchs de Green Bay, Aaron Rodgers n’a marqué que 6,0 verges par tentative en moyenne; les Packers ont quand même remporté les quatre, grâce à un mois incroyable de leur nouvelle star. Jones a récolté en moyenne 136,5 verges de mêlée par match au cours de cette séquence, et il a porté le ballon 23 et 25 fois, respectivement, lors des deux dernières sorties des Packers, les deux plus hauts totaux de sa carrière.

Comme le jeu de passes des Packers a connu des difficultés, le petit dos avec les gros chiffres peut être le meilleur espoir de Green Bay pour une course éliminatoire profonde. C’est une chance que lui et son entourage attendaient. “En fin de compte, nous disons toujours:” Quand cette opportunité se présente, il est temps de montrer à tout le monde “”, explique le père de Jones, Alvin Jones Sr. “C’est ce qu’il fait en ce moment”.

Un Noël où Jones était au lycée, ses parents lui ont acheté un DVD de son film préféré: The 6th Man. Même à l’ère du streaming, Jones apporte toujours un lecteur DVD portable sur la route pour le regarder de temps en temps. C’est une histoire stupide mais douce: les frères Kenny et Antoine Tyler (joués par Marlon Wayans et Kadeem Hardison, respectivement) sont des stars du basket-ball à l’Université de Washington. Lors d’un match, Antoine fait une crise cardiaque sur le terrain, puis décède. Finalement, son fantôme revient et commence à aider les Huskies à gagner des matchs. Pensez aux anges dans le champ extérieur, mais avec le basket-ball et quelques bouffonneries typiques des frères Wayans.

Jones a un frère jumeau, Alvin, et comme les enfants qui aiment le basket-ball, la prémisse les a saisis. “Même si l’un d’eux meurt, il est toujours là avec lui”, explique Jones. “Et c’est ce que je ressens. Mon frère est toujours là. »Dans le film, les deux frères ont un dicton: A et K, tout le long. Pour Aaron et Alvin, cela est rapidement devenu A et A, tout le chemin – un mantra que leur maman leur répéterait avant le début de leurs propres matchs.

Les frères Jones étaient inséparables en grandissant. Ils jouaient à des jeux vidéo – Aaron était plus facilement irrité par les pertes de Madden – regardaient des films et faisaient du sport. En tant qu’athlètes, Alvin – qui est un pouce plus grand que son frère et a passé une partie de cette saison en tant que secondeur des Ravens avant de se rendre en IR – était plus physique, tandis qu’Aaron prospérait dans la finesse. Les deux parents d’Aaron sont des vétérans de l’armée à la retraite, et la vie nomade des enfants militaires n’a fait que rapprocher les frères. De leur lieu de naissance à Savannah, en Géorgie, aux arrêts en Allemagne, en Virginie et au Kentucky, ils étaient rarement séparés. “Je n’ai jamais eu à me soucier vraiment de me faire de nouveaux amis”, dit Alvin. “Parce que j’ai toujours eu Aaron.”

Lorsque les garçons étaient en deuxième année, leur professeur a arrêté les cours tôt un mardi matin et a fait rouler une télévision devant la salle. Une paire d’avions s’était écrasée dans le World Trade Center à New York, et bien qu’Aaron et Alvin étaient trop jeunes pour comprendre pleinement la gravité de ce qu’ils regardaient, ce jour-là a apporté des changements pour les Jones et de nombreuses familles de militaires. Alvin Sr. et son épouse, Vurgess, ont finalement été déployés en Irak, et leurs enfants (les jumeaux et leur sœur aînée, Chelsirae) ont été envoyés vivre avec une tante en Virginie. «C’était vraiment nul», dit Alvin en emménageant avec des proches. “Je détestais ça.” En plus des inquiétudes concernant l’absence de leurs parents et des craintes pour leur sécurité, les garçons ont également eu des chicanes bien plus adaptées aux élèves de deuxième année. Aaron a eu du mal à s’habituer au premier uniforme scolaire qu’il aurait dû porter de sa vie. Le pantalon était d’un vilain bleu et devint rapidement «terne et délavé», comme le dit Aaron. Il n’a pas hésité non plus à exprimer son mécontentement. “Aaron, il ne pouvait pas être plus que huit ou neuf ans”, dit Alvin. “Et il vient voir mon professeur et m’a dit:” Ouais, je ne peux pas porter ce pantalon cendré. “”

«Quand Aaron est en son temps, c’est presque injuste. Sa capacité à frapper le tout si vite – quand il vient, il ne peut pas écraser les gars, mais il se contente de tout fendre. »- David Bakhtiari, Packers gauche tacle

Aaron se souvient encore du jour où son père est revenu de l’étranger. Il a retiré les garçons de l’école et ils ont passé toute la journée à regarder des films. La famille a toujours été une fondation pour Aaron, et sa relation avec Alvin est au cœur de celle-ci. «L’une des choses que j’ai essayé de leur enseigner, c’est que vous êtes toujours là les uns pour les autres, toujours», explique Jones Sr. “Peu importe ce que. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe quand vous vieillissez et que vous finissez par vous marier, et que vous avez votre famille ou autre chose. … Il n’y aura pas de relation que vous ayez comme celle que vous avez avec votre frère jumeau. »

Sortant du lycée, l’UTEP était l’un des seuls collèges disposés à offrir des bourses à Aaron et à Alvin. Ils ont donc décidé de rester dans leur ville natale et de rester ensemble. “C’est juste un lien que vous ne pouvez pas expliquer”, dit Jones. “Nous sommes inséparables. Il change avec toi. Tout va mieux. »Jones s’est précipité pour 1 773 et 17 touchés – avec une moyenne de 7,7 verges par course – au cours de sa dernière saison avec les Miners en 2016. Il a gagné plus de 200 verges au sol dans trois des quatre derniers matchs de l’UTEP, et s’est précipité pour 301 dans leur dernier. Alors qu’il discutait avec sa famille et envisageait ses perspectives après la saison, le groupe a décidé qu’il n’avait rien à gagner en retournant à l’école. «Je lui ai dit de partir», dit Alvin. “Parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous montez le film. Si vous allez revenir à l’UTEP l’année prochaine et faire la même chose que vous avez fait cette année, c’est inutile. »Les deux frères savaient que c’était la bonne décision, mais cela ne leur a pas facilité les adieux. Avant de quitter l’école, Aaron a suggéré que lui et son frère obtiennent des tatouages ​​assortis. À la fin de cette semaine, les deux avaient six mots encrés haut sur le dos: A et A All the Way.

Le jour où Jones est parti pour les OTA des Packers en mai 2017, toute sa famille l’a vu quitter l’aéroport d’El Paso. Il y avait des larmes alors qu’ils se rassemblaient au bord du trottoir – principalement de sa mère. Mais l’idée de se séparer était également intimidante pour les deux frères. Jones n’avait jamais passé plus de quelques jours en dehors d’Alvin en 22 ans.

La solitude s’est glissée au cours de ces premiers mois d’absence. Après avoir quitté le dortoir où il est resté pendant le camp d’entraînement et retourner dans un hôtel, Jones était sans colocataire pour la première fois de sa vie. “C’est tellement calme”, ​​dit Jones. “Vous ne vous en rendez jamais compte tant que vous n’avez personne à qui parler. J’ai toujours eu quelqu’un là-bas. Même si c’est juste quelque chose de stupide ou une blague, ou si vous faites défiler Twitter et dites: “Avez-vous vu cela?” Vous avez toujours eu quelqu’un là-bas, puis vous vous rendez compte [you don’t]. ”

L’automne dans le Wisconsin semblait également morne après près d’une décennie dans l’ouest du Texas. La lumière du jour était déjà venue et disparue au moment où Jones rentrait chez lui la plupart des nuits, et il n’arriverait chez lui que dans le silence et l’obscurité. “J’aurais un peu cette impression de” Il n’y a personne ici “”, a déclaré Jones. “Il fait noir. Il fait un peu gris ici à Green Bay, donc il fait déjà sombre quand vous rentrez chez vous. Et vous vous dites, mec, que se passe-t-il? “Alors j’ai commencé à aller à la Jamaal.”

Jones avait rencontré Williams quelques mois plus tôt. Ils partageaient un agent et Williams avait logé avec Jones dans un hôtel d’aéroport pendant les OTA et dans les dortoirs pendant le camp d’entraînement. La paire s’entendit immédiatement, mais leur amitié se développa cet automne. Plutôt que de regarder un film et de se pencher sur le livre de jeu dense des Packers, Jones se rendrait à l’appartement de Williams, situé dans le même complexe que le sien, et y ferait son travail. Il n’était pas rare de trouver l’un d’eux recroquevillé sur le canapé de l’autre après une session d’étude tardive. «Cela a aidé notre année recrue, j’ai l’impression», dit Jones. “Vous vous rendez compte,” Hé, vous n’avez pas à le faire vous-même? “”

Trois ans plus tard, ils vivent encore à deux pas les uns des autres. Frapper n’est plus nécessaire; ils connaissent les codes de porte des autres. Ils passent également des heures ensemble chaque semaine, à jouer à des jeux vidéo ou à regarder des films. “Il a plus de 60 jeux téléchargés”, explique Jones. “Nous allons jouer quelque chose, et je ne sais même pas ce que c’est.” Le couple a récemment frappé les trois films de John Wick, et bien que Williams ait essayé de convaincre Jones de commencer à regarder des anime, cela n’a pas encore pris racine. Jones dit que trois saisons avec Williams l’ont sorti de sa coquille. «J’ai toujours eu du rythme, mais je ne me sentais pas toujours à l’aise de danser devant les gens. Je me contenterais de m’asseoir et de bouger la tête », dit Jones. Maintenant, il verra des extraits de lui-même agresser pour une caméra de télévision et se demandera ce qui s’est passé. «Il pense qu’il a bougé maintenant», dit Williams.

«Peu importe comment il obtient le ballon ou où il se trouve sur le terrain, il peut marquer. Cela a en quelque sorte déverrouillé ce monde pour nous. »—Nathaniel Hackett, coordinateur de l’offensive des Packers

Leur connexion fait partie de la raison pour laquelle Jones n’a jamais été trop frustré lorsque chaque arrière a reçu une part égale des clichés de l’équipe sous l’ancien entraîneur-chef Mike McCarthy. Les Packers ont lancé le ballon au taux le plus élevé de la NFL la saison dernière (environ 68% de leurs jeux), et même Jones admettra que Williams était le protecteur de passe supérieur. Pourtant, même si Jones a essayé de prendre son temps de jeu limité dans la foulée, ceux qui l’entouraient étaient libres de se défouler. “Si quelqu’un dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose et que vous n’avez jamais la possibilité de le faire, comment pouvez-vous dire que vous ne pouvez pas le faire?”, Dit Alvin Jones Sr. “J’ai dit [a local reporter], “Comment pouvez-vous dire qu’il ne peut pas attraper le ballon quand ils ne lui lancent pas le ballon?” ”

Malgré une solide efficacité de précipitation, l’offensive des Packers a accusé un retard au cours des trois premiers mois de la saison 2018, et après un début de 4-7-1, McCarthy a été congédié. Au début de janvier, Green Bay a embauché LaFleur, qui a une longue histoire de mises en scène multiples. Peu de temps après son arrivée, LaFleur a appelé Jones et Williams et a exposé sa philosophie à l’égard du poste. Ils ont aimé ce qu’ils ont entendu. «En tant que porteur de ballon, vous entendez cela et vous vous excitez», dit Jones. «Comme, OK! Il commence à te dire “Hé, regarde [Titans running back] Dion Lewis. Vous le voyez dans la fente. Vous le voyez là-bas attraper le ballon. “Vous commencez à sourire, comme,” OK, je vais avoir la chance d’être le joueur que je sais que je peux être. “”

Le voyage des Packers à Dallas cette saison a été une occasion spéciale pour Jones et sa famille. Ses parents assistent à chacun de ses matchs – à domicile et à l’extérieur – mais cette fois, Alvin était également dans les gradins. Chaque semaine, Alvin Sr. donne à son fils un bref discours d’encouragement dans les moments précédant un match. Il demande à voir les yeux de son fils, puis lui dit qu’il est fier de lui. “Avant ce match, mon père disait simplement:” Je peux le voir dans vos yeux “”, a déclaré Aaron. “Je ne savais pas ce qu’il disait. Je me disais: «Oui, monsieur.» »Jones a marqué les quatre touchés des Packers cet après-midi dans une victoire de 34-24.

Ce type de performance n’était pas une aberration cette saison. Jones a régulièrement démoli des défenses d’une manière qu’il n’a jamais pu au cours de ses deux premières saisons. L’entraîneur des Packers Running Ben Sirmans entraîne Jones depuis son année recrue, et lorsque les nouveaux membres du personnel de LaFleur se sont renseignés ce printemps sur la meilleure façon de l’utiliser, Sirmans a déclaré qu’il était prêt à travailler plus en tant que coureur et receveur. «J’ai toujours eu l’impression que, alors qu’Aaron commençait à jouer beaucoup plus pour nous, il avait la diversité pour faire toutes ces choses», dit Sirmans. “Je viens de dire que je ne pensais pas qu’il y aurait de nombreuses limitations, mais ils devaient évidemment voir par eux-mêmes.”

Jones a raté la première partie du camp d’entraînement avec une blessure persistante aux ischio-jambiers, de sorte que le coordinateur offensif de première année, Nathaniel Hackett, a dû attendre un peu pour le voir à toute vitesse. Et Hackett ne savait pas trop à quoi s’attendre. “Ce n’est pas le plus gros gars”, dit Hackett. “Donc, vous vous asseyez là et vous dites:” Quel genre de joueur ce gars va-t-il être? “” Sans Jones ou Williams (qui soignait également une blessure) sur le terrain au début du camp, la nouvelle attaque de Green Bay semblait bloquée au ralenti . “[The day he came back] ce fut un changement spectaculaire de rafale et de vitesse », explique Hackett. “Cette infusion … nous sommes une toute nouvelle équipe qui essaie de comprendre les choses, puis tout d’un coup, c’est comme” Oh! D’ACCORD! Je suis bon avec ça! »»

“Si quelqu’un dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose et que vous n’avez jamais la possibilité de le faire, comment pouvez-vous dire que vous ne pouvez pas le faire? j’ai dit [a local reporter], “Comment pouvez-vous dire qu’il ne peut pas attraper le ballon quand ils ne lui lancent pas le ballon?” “—Alvin Jones Sr.

Hackett avait déjà entendu parler des talents de Jones en tant que coureur; le mystère entourait ce que leur dos petit mais puissant pouvait fournir dans le jeu de passes. Cela est devenu apparent rapidement. À la fin de son premier entraînement au camp d’entraînement, Jones tirait dans des passes profondes. Puis vint la protection contre les cols, un domaine qui aurait empêché Jones de jouer sur le terrain les années précédentes. «Il est allé là-bas et lapidait les gens», explique Hackett. “C’était comme,” OK, où est la carence? “C’est ce qui ressort: sa capacité à être un joueur de football dynamique et polyvalent. Peu importe comment il récupère le ballon ou où il se trouve sur le terrain, il peut marquer. Cela a en quelque sorte déverrouillé ce monde pour nous, je ne sais pas si nous savions vraiment comment entrer. »

Avec ce type d’arme polyvalente maintenant à leur disposition, LaFleur et son personnel ont lentement commencé à ajouter des couches à leur menu de jeux spécifique à Jones. La transition vers l’offensive de LaFleur signifiait passer de plus de parcours à écart vers une approche basée sur une zone, que Jones a rapidement prise. Le jeu de course avait été efficace sous McCarthy, mais les joueurs pouvaient sentir que ce n’était pas une priorité. Sous LaFleur – qui avait grandi dans le système Kubiak-Shanahan – la course à la zone et les concepts de jeu-action qui l’accompagnent sont devenus ancrés dans l’ADN des Packers. Pour la première fois dans la carrière de Jones, les entraîneurs ont souligné les détails du jeu au sol de la même manière qu’ils ont souligné le jeu des passes. “Il s’agit plutôt d’une attaque”, explique Bakhtiari. “C’est le plus que je n’ai jamais ressenti comme si je pouvais juste épingler mes oreilles et partir. Et cela vaut pour tout le monde. “

Comme Jones a montré sa portée dans le jeu de course, le personnel de LaFleur a également élargi son rôle de receveur. Ce qui a commencé à l’origine comme une collection d’écrans et de vérifications a rapidement grandi pour inclure des itinéraires plus détaillés du champ arrière. Peu de temps après cela, les entraîneurs demandaient à Jones de s’aligner dans la fente et de courir les pistes inclinées et Omaha (sortie rapide). Chaque semaine, ils ajoutaient une autre branche à l’arborescence des itinéraires de Jones, et chaque semaine, il l’exécutait sans problème. Maintenant, quatre mois après le début de la saison, le défi de LaFleur n’est pas de découvrir ce que Jones peut faire de nouveau, mais de ranger tout ce qu’il a déjà appris. «Je ne sais toujours pas si nous avons une poignée dessus», dit LaFleur à propos de l’ensemble des compétences de Jones. «C’est comme tout ce que nous lui donnons, il fait un excellent travail avec ça. Il essaie de nous assurer que nous nous souvenons et cataloguons toutes ces choses afin que nous les ayons implémentées dans le plan de match. ”

Dans les rares moments où Jones a glissé, la même erreur se produit rarement deux fois. Devant un public de football lundi soir aux heures de grande écoute lors de la semaine 6 contre les Lions, Jones a effectué son premier parcours vertical de la saison et a réussi un lancer parfait dans la zone des buts. «Cela vous fait beaucoup de choses en tant que joueur», explique Jones. «Vous laissez tomber un touché facile sur un jeu grand ouvert. Ce n’est pas plus simple que ça. Mon frère me dit: “J’ai de meilleures mains que toi.” Quelqu’un assis sur le canapé dit: “Je pourrais faire ce jeu.” “La semaine prochaine, les Packers ont lancé un concept presque identique contre les Raiders, et Jones a encaissé la passe pour un touché de 21 verges. «C’est l’une des captures les plus incroyables que j’ai jamais vues», dit Hackett. «Aaron [Rodgers] le jette à l’intérieur de lui, [Jones] regarde à droite, et doit retourner et l’attraper sur sa gauche. Il n’y a pas beaucoup de récepteurs larges qui peuvent le faire. ”

Alors que LaFleur et son équipe planifiaient le match de la semaine suivante contre les Chiefs, l’entraîneur-chef a abandonné l’idée d’aligner Jones en tant que receveur et lui a demandé d’exécuter un itinéraire qu’il n’avait jamais donné à un porteur de ballon: une inclinaison -et aller (Sluggo). Les Packers avaient le pressentiment que s’ils se dirigeaient vers une formation vide avec Jones à l’écart en deuxième et longue période, Kansas City enverrait un secondeur pour le couvrir en tête-à-tête. Et voilà, lorsque Green Bay a joué ce jeu pendant le match, le secondeur Anthony Hitchens a suivi Jones vers la ligne de touche. C’était l’heure. Alors que le récepteur de la fente à côté de lui s’éclaircissait, Jones a simulé un mouvement à l’intérieur avant de reculer et de faire griller Hitchens le long de la ligne de touche gauche. Si Jones n’avait pas trébuché, cela aurait été un touché de 60 verges. Au lieu de cela, il a parcouru 50 mètres et mis en place une éventuelle course de touché Williams de 1 mètre. Après avoir terminé avec seulement 35 cibles totales et 9 yards aériens en 2018, Jones a mené tous les running backs avec six cibles de plus de 20 yards cette saison. Il a compté 194 yards aériens; seul le spécialiste des passes de Johnson et Patriots, James White, a terminé avec plus.

«C’est un talent rare», dit LaFleur. “Il est très rare que vous puissiez sortir ce type du champ arrière et le mettre dans une position de récepteur. Je ne connais pas trop de coureurs à qui nous avons donné des sluggos. Je n’envisageais pas cela. Vous avez une idée lorsque vous regardez la bande, mais tant que vous ne travaillez pas avec eux, vous ne savez pas exactement quelles sont les capacités. »

Un mardi, début décembre, Jones est assis sur une chaise en cuir noir dans une pièce latérale de Lambeau Field. Il porte des bottes Ugg marron clair, des sweats sombres et une veste Packers camo noire – sa tenue pour une apparence promotionnelle qu’il vient de terminer pour le fromage Sargento. Il n’y a pas plus de Wisconsin que ça. Il parle du repêchage de 2017 et du fait qu’il ne savait pas vraiment où il finirait, ni quand il serait sélectionné. Il ne s’attendait pas à être pris très haut – pas dans un projet de classe plein de dos qui a joué à la SEC et dans d’autres grandes conférences. Mais il ne pensait toujours pas que 18 coureurs seraient en avance sur lui ce week-end. Il peut en nommer la plupart sans invite: Leonard Fournette, Christian McCaffrey, Alvin Kamara, Dalvin Cook, Joe Mixon, Marlon Mack, Jamaal Williams, Donnel Pumphrey, Kareem Hunt, T.J. Logan, James Conner, D’onta Foreman, Joe Williams, Tarik Cohen.

Certains joueurs tordent le jour du repêchage dans des slights qui alimentent toute leur carrière. Jones n’en fait pas partie. Bien sûr, la liste est longue, dit-il, mais regardez les joueurs dessus. «J’ai l’impression que le repêchage de 2017 a été un excellent cours de course de dos», a déclaré Jones. «Vous avez même des gars après moi – Chris Carson et Austin Ekeler, qui n’ont pas été repêchés – qui font beaucoup de bruit dans cette ligue. J’aime dire bravo à ces gars. Je suis fier de cette classe de repêchage. »Même son propre père reconnaît rapidement à quel point McCaffrey était génial cette saison, alors qu’il a accumulé 2 392 verges de mêlée, le troisième plus haut total de l’histoire de la NFL. Mais contrairement à Jones, McCaffrey a été le point focal de l’offensive de son équipe pendant toute sa carrière.

Jones a dû attendre sa troisième saison pour se déchaîner à Green Bay, et alors que les Packers entament leur course éliminatoire potentielle dimanche contre les Seahawks, ils pourraient s’appuyer sur lui plus que jamais. Après deux ans d’attente, tout le monde a enfin eu la chance de voir ce que pouvait être Aaron Jones. Et l’entraîneur-chef des Packers a l’impression que ce n’est qu’un début. «C’est quelque chose sur lequel nous allons bâtir à l’avenir», dit LaFleur. “Nous devons nous assurer que nous sommes créatifs et que nous l’utilisons de la bonne manière, car il est une arme précieuse et dangereuse.”