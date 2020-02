Lewis Richardson recruté pour l’équipe GB alors que Sammy Lee est exclu des éliminatoires de Tokyo 2020

RINGSIDE 27/02/2020

Lewis Richardson boxera pour la Grande-Bretagne dans la catégorie des poids moyens lors de l’épreuve de qualification de Boxing Road to Tokyo à Londres après que le Pays de Galles Sammy Lee ait été contraint de se retirer en raison d’une blessure.

Cela signifie que le poids moyen de Colchester aura la possibilité de se qualifier pour Tokyo 2020 lorsque l’action commencera à la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park à Londres du 14 au 24 mars 2020.

Les billets pour l’événement sont en vente dès maintenant sur https://see.tickets/boxingroadtotokyo avec des prix à partir de 5 £ (2,50 £ de concessions) pour de nombreuses sessions du plus grand événement olympique de boxe en Angleterre depuis les Jeux Olympiques de 2012 .

Lee a été contraint de se retirer après s’être blessé aux ligaments de l’épaule. GB Boxing a consulté un consultant leader dans ce domaine et la blessure ne nécessite pas de chirurgie, donc Lee restera dans le camp de GB Boxing où il sera soigné par l’équipe médicale.

Le directeur des performances de GB Boxing, Rob McCracken, a déclaré: «C’est une nouvelle très décevante pour Sammy après avoir travaillé si dur pour être sélectionné en poids moyen.

«La malchance de Sammy ouvre la porte à Lewis Richardson qui est notre réserve à ce poids et qui était en bonne forme récemment. Il a remporté l’épreuve test à Tokyo en octobre et a été excellent lors du récent camp d’entraînement au Kazakhstan où il s’est très bien acquitté contre certains boxeurs de haut niveau. »

Richardson, 22 ans, fait partie de l’équipe de boxe GB depuis deux ans. Il devra atteindre les six derniers du tournoi de qualification de Boxing Road to Tokyo à Londres pour gagner une place aux Jeux Olympiques.

S’il ne fait pas les six derniers, il y a un deuxième une dernière opportunité de qualification au Boxing Road to Tokyo à Paris en mai 2020. Lee devrait revenir en lice pour être sélectionné pour cet événement et serait contre Richardson et le d’autres poids moyens dans l’équipe de boxe GB, Mark Dickinson et Sean Lazzerini.

Boxing Road to Tokyo à Londres est un événement du CIO qui est financé par la Loterie nationale et le maire de Londres et sera livré en association avec un éventail de partenaires, dont UK Sport, GB Boxing, la British Olympic Association (BOA) et le parc olympique Queen Elizabeth.