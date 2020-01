L’ex-champion des poids lourds Michael Moorer sera l’invité VIP à Fantasy Springs le 6 février

RINGSIDE 29/01/2020

L’ancien triple champion du monde des poids lourds Michael «Double M» Moorer (52-4-1, 40 KOs) sera l’invité spécial VIP de l’édition du 6 février des Jeudis soirs Fights présentée par Golden Boy au Fantasy Springs Resort Casino.

Moorer, le tout premier champion poids lourd gaucher, sera présent pour rencontrer les fans, signer des autographes et prendre des photos.

La rencontre est ouverte au public à l’achat d’un billet, qui commence à 25 $ et est maintenant en vente au Fantasy Springs Box Office, par téléphone (800) 827-2946 et en ligne à www.FantasySpringsResort.com.

Moorer a fait irruption sur la scène de la boxe en 1988 en acquérant le titre WBO Light Heavyweight nouvellement créé avec un KO de cinq rounds de Ramzi Hassan. Il est passé à la division des poids lourds en 1991 et a battu James “Bonecrusher” Smith dans une décision de 10 rounds. En avril 1994, Moorer a obtenu les championnats Lineal, IBF et WBA avec une décision majoritaire sur Evander Holyfield.

Après un bouleversement étonnant aux mains de George Foreman, 45 ans, Moorer s’est regroupé pour récupérer la couronne des poids lourds IBF avec une défaite d’Axel Schultz par décision partagée en 1996. Il a défendu avec succès sa couronne contre François Botha et Vaughn Bean. Depuis sa retraite, Moorer a travaillé comme commentateur de boxe et a été brièvement entraîneur adjoint de Freddie Roach au gymnase Wild Card de Los Angeles.

Dans l’événement principal de l’événement du 6 février, Ricard «El Niño» Sandoval (17-1, 12 KOs) de Riverside affronte le concurrent philippin Raymond «Tornado» Tabugon (22-11-1, 11 KO) dans un combat de 10 rounds à l’intérieur du Centre des événements spéciaux.

Sandoval, 20 ans, a remporté une victoire dominante par arrêt en juillet dernier contre Marco Sustaita pour défendre son titre WBC Youth Intercontinental Flyweight. Tabugon, 28 ans, affrontait auparavant les anciens champions du monde Juan Francisco «El Gallo» Estrada, Luis «Pantera» Nery et Angel «Tito» Acosta.

Dans le co-événement principal, Oscar «El Jaguar» Negrete (18-2-2, 7 KOs) de Tierralta, Colombie et Alberto «Impacto» Melian (6-1, 4 KOs) de Buenos Aires, Argentine se rencontrent dans un 10 ronde pour le titre vacant WBA International Bantamweight. Negrete avait précédemment battu Melian aux Jeux sud-américains de 2010.

D’autres combats passionnants incluent:

Anthony Reyes (7-0, 5 KOs) de Coachella dans un concours de poids super coq en six rounds.

Sulem Urbina (11-0, 2 KOs) de Phoenix dans un affrontement de six rounds.

Leonardo «Leon» Baez (17-2, 9 KOs) de Mexicali dans un combat de poids super coq de 10 rounds.

Oscar Acevedo (6-0) de Garden City, Kansas dans un affrontement léger de six rounds.

Les billets sont maintenant en vente à la billetterie de Fantasy Springs, par téléphone (800) 827-2946 et en ligne à www.FantasySpringsResort.com. Présenté par Golden Boy et DAZN, les portes ouvrent à 16h30 avec le premier combat à partir de 17 h L’événement sera diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night à partir de 19 h.