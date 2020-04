L’ex-champion Gary Sykes prévoit un défi de 1 million de burpees sur 5-8 ans

Nouvelles de boxe du monde 10/04/2020

📸 Lawrence Lustig

L’ancien champion britannique Gary Sykes a entrepris une tâche gigantesque au cours des derniers jours, une tâche qui pourrait prendre une décennie à l’homme de Dewsbury.

Le joueur de 36 ans, qui a pris sa retraite en 2016 après sa défaite contre Luke Campbell, trouve quelque chose de positif à faire avec son temps après avoir combattu ses démons récemment.

Sykes devait se rendre au centre de réadaptation Sporting Chance jusqu’à ce que le coronavirus frappe et invite maintenant les fans à le rejoindre dans sa quête.

Détenteur de la ceinture Lonsdale à deux reprises, Sykes espère terminer un million de burpees au cours des prochaines années.

“Libéré, j’ai besoin de réaliser quelque chose, donc je commence à compter les burpees et j’en toucherai un million”, a déclaré Sykes. «Je me demande combien de temps cela prendra?

«Quelqu’un veut-il relever mon défi du million? C’est un plan de 5 à 8 ans, pas de triche! Continuez simplement à faire des burpees quand vous le souhaitez et gardez constamment votre compte! »

Après ma vidéo, tout le monde pense que je la perds, des messages me demandent si je vais bien. Aucune chance. Je fais un million de burpees, je me fiche de ce que ne dit aucun putain !!!! 👊

– Gary Sykes (@GarySykesBoxer) 9 avril 2020

Sykes a souligné que son état d’esprit était sain malgré les commentaires polarisants sur ce qui est une entreprise énorme et un engagement à long terme.

«Donc, c’est moi avant que le coronavirus en fasse un et je peux réellement commencer la rééducation Sporting Chance. Toutes les routes mènent à la réhabilitation », a-t-il ajouté.

«S’il vous plaît, tout le monde, impliquez-vous. Tout est positif. Imaginez que dans 5 à 8 ans, vous pourriez dire à quel point vous avez fait un million de burpees

«Dieu, tout le monde pense que ma tête est partie. Mais tu aurais dû essayer de me parler il y a un an, j’étais dans les décharges. Je t’aurais fait pleurer!

“Je fais des gars formidables, je veux juste relever mon défi.”

pic.twitter.com/JIqxDSwVZW

– Gary Sykes (@GarySykesBoxer) 9 avril 2020

FOCUS

Concluant avec un autre cri de guerre avant une autre série de burpees, Sykes a déclaré: «Après ma vidéo, tout le monde pense que je la perds, des messages me demandant si je vais bien. Aucune chance. Je fais un million de burpees, je me fiche de ce que personne ne dit! “

Au cours de sa carrière, Sykes a combattu un who’s who des divisions plume, super plume et poids léger. Les adversaires étaient Derry Mathews, Anthony Crolla, Tommy Coyle, Terry Flanagan, Carl Johanneson, Gary Buckland, Liam Walsh et enfin Campbell.

WBN souhaite bonne chance à Gary dans sa quête.