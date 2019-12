L'exil de la NFL de Colin Kaepernick se sent comme pour toujours

L'idée d'une mort sociale est profondément enracinée dans l'histoire. Cela implique l'exclusion d'une personne de la société. Ils sont dépouillés de leur identité et confinés dans un état d'aliénation au nom de se soumettre à un pouvoir infaillible. C’est une forme de marque, un rappel de son infériorité, et ce peut être un sort pire que la mort physique: une personne est pardonnée de périr mais vit pour voir ses espoirs et son humanité s'éteindre. Même s'il n'est pas nommé en tant que tel, les gouvernements et les entités puissantes ont étiqueté des dizaines de pécheurs de la même manière tout au long de l'histoire, les séparant socialement du reste de la société.

En 1982, le sociologue de Harvard Orlando Patterson a fourni un contexte racial à la théorie dans son livre Slavery and Social Death. L'esclavage, écrivait Patterson, ne consistait pas seulement à déshonorer ou dévaloriser les Noirs par la violence physique, l'exploitation économique ou la privation des droits politiques – c'était une tentative massive de l'establishment blanc de rendre la vie des Noirs dénuée de sens, indigne de dignité ou de respect. "L'esclave ne pouvait avoir d'honneur en raison de l'origine de son statut, de l'indignité et de l'omniprésence de son endettement, de son absence de toute existence sociale indépendante, mais surtout parce qu'il était sans pouvoir, sauf par le biais d'un autre", écrit-il.

Patterson considérait la mort sociale comme une manifestation plus nuancée de la façon dont le pouvoir conspirait pour souiller le corps noir, un avilissement, a-t-il soutenu, qui ne prenait pas fin lorsque l'esclavage était aboli. Une forme de cette exclusion sociale existe toujours; les Noirs sont refoulés lorsque leurs demandes et leurs désirs ne correspondent pas aux gardiens de nos institutions. L’auteur Cornel West a offert son interprétation de la théorie de Patterson dans sa pièce atlantique intitulée «Niggerization».

Colin Kaepernick terminera bientôt sa troisième année d'exil dans la NFL, et son retour semble plus improbable que jamais. Sa confrontation avec la ligue le place parmi une longue lignée d'athlètes noirs qui ont fait l'objet de refoulements et de représailles pour leur dissidence robuste. La résistance a été une caractéristique de l'expérience des Noirs dans les sports américains à travers l'histoire. Les athlètes se sont battus pour bouleverser le statu quo, mais ces efforts ont toujours été combattus par les courtiers en pouvoir qui voulaient les garder comme inférieurs. Jackie Robinson a brisé la barrière de couleur du baseball, mais les indignités qu'il a endurées l'ont presque brisé. Jack Johnson, un champion des poids lourds à l'apogée de l'ère Jim Crow, s'est retrouvé dans le collimateur des forces de l'ordre en raison de sa relation avec une femme blanche qui allait devenir sa femme. Johnson a été arrêté et condamné à un an de prison en 1913 pour avoir violé la loi de Mann. Il a fui le pays pendant plusieurs années avant de retourner purger sa peine en 1920. Le gardien des Chicago Bulls Craig Hodges a remis une lettre au président George H.W. Bush, lors de la visite de l'équipe à la Maison Blanche, s'est déclaré préoccupé par le traitement réservé par l'administration aux personnes pauvres et aux personnes de couleur. Hodges a été annulé par les Chicago Bulls la même année et n'a plus jamais joué en NBA.

Kaepernick, le porte-étendard de l'ère de l'activisme des athlètes de cette décennie, a introduit la protestation contre l'injustice raciale et la brutalité policière dans l'arène sportive lorsqu'il s'est agenouillé pour la première fois lors du jeu de «The Star-Spangled Banner» en 2016. Son combat avec la NFL n'a jamais été sur le football, et son bannissement de la ligue n'est pas sur son talent ou sa volonté de jouer. Kaepernick a payé un prix, celui qu'il a reconnu être prêt à payer au début de ses manifestations, pour avoir introduit des vérités inconfortables et exigé la responsabilité et l'action. Le mouvement qu'il a commencé dans la NFL existe toujours, mais c'est une coquille de son ancien moi. Il n'a pas été réduit au silence, mais sa voix est en sourdine. Il respire, mais ne fonctionne pas. Il a subi une forme de mort sociale.

"C'est fini", m'a dit en janvier le professeur de l'Université d'État de Grand Valley, Louis Moore, un historien du sport qui se concentre sur l'intersection de la race et du sport. "Le mouvement de masse des joueurs de la NFL que nous avons vu en 2017 ne revient pas." Le scepticisme de Moore s'est avéré prémonitoire. Kaepernick était pratiquement invisible pendant une grande partie de cette saison. Parfois, il publiait des vidéos de ses séances d'entraînement en ligne, mais il n'y avait pas de raison de dire son nom et peu de preuves du mouvement qu'il avait commencé. Beaucoup moins d'athlètes ont manifesté en 2019, et même ceux qui l'ont fait, comme la sécurité des Panthers Eric Reid, étaient introuvables sur les émissions de télévision. En dehors de quelques photos ou mentions sur les forums Internet, les manifestations ont presque entièrement disparu. Peut-être pourriez-vous voir le receveur large des Texans Kenny Stills sur un genou, ou le receveur large des Dolphins Albert Wilson agenouillé derrière un gang de monteurs de lignes, mais les chiffres qui faisaient autrefois partie des rangs de Kaepernick ont ​​diminué.

Bien qu'il ait passé une autre année en dehors de la bulle de la NFL, plusieurs événements en 2019 semblaient indiquer qu'une détente était possible entre Kaepernick et la NFL, et que certains des obstacles à son retour pourraient être levés. En février, Kaepernick et Reid ont réglé leur poursuite pour collusion contre la NFL pour un montant non divulgué. En septembre, la ligue a embauché le rappeur milliardaire Jay-Z, qui a souligné sa solidarité avec la cause de Kaepernick, mais qui a finalement adopté le dogme du portier en disant: «Nous avons dépassé le genou». Le partenariat entre Jay-Z et la ligue est un mariage né de la commodité mutuelle, accélérant la corporatisation du mouvement de protestation du football – le message de Kaepernick est supplanté par la Coalition des joueurs financée par la ligue et le mantra adopté par la NFL de «protester pour progresser».

En octobre, les représentants de Kaepernick ont ​​publié une déclaration traitant de ce qu’il a appelé «tant de faux récits» sur son désir de jouer dans la NFL. Il aurait attiré l’attention du commissaire Roger Goodell, ce qui a conduit au moment le plus important de l’année de Kaepernick. Le 12 novembre, le bureau de la ligue a envoyé un mémo aux 32 équipes indiquant qu'un entraînement privé serait organisé pour Kaepernick devant les entraîneurs et les cadres de la NFL le 16 novembre à Atlanta. L'équipe de Kaepernick a été prise au dépourvu par l'entraînement organisé à la hâte et ils se méfiaient des motifs de la ligue. Ils ont demandé de le reporter et que la ligue fournisse une liste des personnes présentes – les deux demandes ont été rejetées. Après plusieurs jours de négociations et de différends sur les détails de l'entraînement, y compris la décharge de responsabilité que Kaepernick a dû signer, son équipe a changé le site quelques heures avant le début prévu. Kaepernick a travaillé pendant 40 minutes devant des représentants de huit équipes de la NFL dans un lycée local. "Nous n'avons rien à cacher", a-t-il déclaré aux journalistes par la suite. «Nous attendons donc les 32 propriétaires, 32 équipes, Roger Goodell, tous arrêtent de courir. Arrêtez de fuir la vérité. Arrêtez de fuir les gens. "

Malgré l'insistance de la NFL à agir de bonne foi, l'entraînement semblait être une arnaque calculée, un spectacle de clémence, un peu comme la façon dont les joueurs de football protestataires ont été traités par le passé. Quelques semaines après que Tommie Smith a levé le poing et a fait un salut noir sur le podium aux Jeux olympiques de 1968, les L.A.Rams, qui ont repêché Smith en 1967, lui ont fait un essai. Les historiens l'ont largement enregistré comme faux. Les Rams n'ont jamais signé Smith. Finalement, deux saisons plus tard, Smith a réussi un tir légitime et a joué une saison avec les Bengals.

Quant à Kaepernick, l'entraînement l'a mis dans une situation de non-gain. S'il refusait d'y assister, son engagement à retourner dans la ligue serait remis en question. S'il acceptait les conditions de la NFL, il serait critiqué pour avoir trahi sa cause. L'échec des négociations est le résultat de plusieurs années de méfiance entre les deux parties. Après l'entraînement de Kaepernick, son agent, Jeff Nalley, a déclaré: «Quelque chose ne sentait pas bien. Encore une fois, rien de tel ne s'est jamais produit. Roger Goodell a déclaré que la ligue ne s'implique pas dans les entraînements des joueurs, les décisions d'équipe. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Donc, je pense que dès le début, cela semblait étrange. Et c'est pourquoi nous avons dû le protéger dans tout ce processus. "La ligue a publié une déclaration disant qu'elle était" déçue que Colin n'ait pas comparu pour son entraînement. "La semaine dernière, Goodell a déclaré que la NFL avait" évolué ".

Selon un sondage de l'Université de Seton, 38% des Américains ont déclaré que l'entraînement de Kaepernick était une tentative de la NFL d'obtenir une publicité positive. Trente-sept pour cent disent que cela a été fait de bonne foi. Vingt-cinq pour cent disent qu'ils ne savaient pas ou n'avaient pas d'opinion. Quant à savoir s'il méritait l'entraînement du tout, 57% ont dit «oui» et 29% ont dit «non». L'opinion publique pourrait être divisée sur les motifs de la ligue, mais il est en faveur de Kaepernick recevant une opportunité de retourner à la ligue .

Laissons de côté le scepticisme pendant un moment, et il semblait possible qu'il obtienne sa chance en 2019. Kaepernick a résolu sa contestation judiciaire; la NFL a embauché Jay-Z, un prétendu allié et un défenseur, et les équipes auraient manifesté suffisamment d'intérêt pour lui pour que la NFL se sente obligée d'organiser une séance d'entraînement. Mais l'année s'est terminée avec le même sentiment d'acrimonie, de confusion et de frustration. Kaepernick a passé plus de 1 000 jours hors du sport. Chaque fois qu'un quart blessé est remplacé par un remplaçant, il est impossible de ne pas imaginer comment Kaepernick se comporterait s'il en avait l'occasion.

La différence entre 2019 et les années passées est que non seulement Kaepernick reste au chômage dans la profession qu'il a choisie, mais que l'énergie a été drainée du mouvement de protestation qu'il est né. À peine reconnaissable. À peine parlé. Au lieu de protestations, il y a les initiatives menées par la ligue qui se sentent déconnectées de la véritable intention du message de Kaepernick. La protestation sportive est désormais une marchandise corporatisée.

Kaepernick a apparemment épuisé toutes ses options, sans aucune indication d'un chemin viable pour revenir. Son absence est l'état normal des choses – seulement maintenant, c'est comme pour toujours.

Dans son autobiographie de 1972, Jackie Robinson a rappelé les réponses en colère qu'il a reçues des fans blancs lorsqu'il a exprimé son point de vue. Cela le mettait en colère de lui parler comme s'il était un enfant. «Un jour, il y a 20 ans, ils ont aimé la façon dont j'ai volé chez moi ou admiré ma capacité d'être insulté ou blessé et de me retourner et de partir», écrit-il. «Pour l'admiration qu'ils m'ont témoignée, je suis désormais censé abandonner mon âme. Je n'ai pas d'opinion. Si je deviens naturellement, normalement indigné, ils décrivent mon humeur comme une rage. … Je ne dois à personne vivant mon âme, mon intégrité, ma liberté de pensée et de parole. Les gens qui croient avoir le droit de restreindre et de réprimer ces libertés sont malades mentaux. »

Kaepernick a été harangué dans les médias depuis le début de ses manifestations. Il n'était pas sincère. Il était ingrat. Il devait mettre de côté ses griefs et se concentrer sur le football. Ces sentiments sont ancrés dans la conviction que l'athlétisme a toujours été bon pour les Noirs, pas seulement pour les athlètes eux-mêmes. Qui oserait renoncer à atteindre l'excellence dans les arènes sportives sacrées de l'Amérique au nom de la justice? Que ce soit Jesse Owens qui remporte l'or olympique dans l'Allemagne nazie, ou le champion des poids lourds Joe Louis en campagne pour les politiciens républicains au 20e siècle, les athlètes noirs ont été utilisés comme symboles pour vanter les vertus de la démocratie américaine, même lorsqu'elle n'a pas accordé ses droits. également sur les citoyens noirs. La réalisation des athlètes noirs a été utilisée comme un symbole d'harmonie raciale qui n'existait pas dans le pays. Lorsque les athlètes noirs étaient dissidents, ils ont fait l'objet de vives critiques de la presse, y compris des commentateurs et des joueurs noirs. Ces mêmes athlètes noirs qui étaient les phares de la démocratie, des rêves blancs fantaisistes, seraient utilisés comme des armes pour faire taire les protestations.

Les anciens joueurs et entraîneurs noirs – de Tiki Barber à Tony Dungy en passant par Dez Bryant – ont décrié la mission de Kaepernick. La presse noire – de Stephen A. Smith à Jason Whitlock en passant par Marcellus Wiley – a poussé un récit selon lequel il ne bénéficiait pas de la culture noire, que son refus d'accepter les conditions de la NFL était amorcé par la lâcheté, ou une réticence à mettre de côté son âme pour son chéquier. Mais la protestation ne peut être apprivoisée. Il doit être enflammé, plein de la fureur nécessaire pour changer notre culture toxique.

L'auteur Ta-Nehisi Coates a écrit dans le New York Times en novembre que plutôt que de résister à l'examen du public et d'engager un dialogue transparent sur Kaepernick, la NFL s'est appuyée sur une tactique d'obscurcissement et de distraction. "Il a été dit que Colin Kaepernick a raté une opportunité, que peu importe la façon dont le marché a été malhonnête, s'il était vraiment sérieux au sujet de trouver un emploi, il aurait accédé aux demandes de la NFL", écrit Coates. «Mais M. Kaepernick ne se bat pas pour un emploi. Il lutte contre l'annulation. … C'est un combat pour un monde où nous ne sommes ni fusillés ni rejetés, car les maîtres du capital, ou leurs agents, n'aiment pas notre comportement, notre tenue vestimentaire ou ce que nous avons à dire. »

Kaepernick a été banni du match qu'il aimait, non pas à cause de décrets présidentiels ou de la famine avec les courtiers du football, mais parce qu'il a contesté l'ordre établi. Et il pourrait ne jamais revenir car tant qu'il reste en exil, l'ordre peut être maintenu. Pour beaucoup, son nom sera toujours péjoratif, et il servira d'exemple de ce qui se passe lorsque l'on privilégie la vertu à la valeur économique. Pour d'autres, son message sur l'égalité et l'opposition au racisme systémique perdure. Il est étrange de considérer Kaepernick comme une influence toxique, alors même que le président a imploré les propriétaires de la NFL de retirer les joueurs protestataires et les a étiquetés «fils de putes», ou lorsque la ligue a tenté de promulguer une politique pour faire respecter une zone de non-protestation. Toutes ces années plus tard, même si Bob McNair considérait les joueurs comme des «détenus» et que Stephen Ross continuait de collecter des fonds pour le président, c'est Kaepernick qui est toujours considéré comme le véritable poison du football, le mauvais nègre d'une plantation athlétique sans fin. La gesticulation du football qui dure depuis des années autour de l'unité ne change pas le fait que le racisme n'a pas encore été éradiqué de son sport. C'est une clé pour garder les riches au sommet, leurs poches à jamais grasses et le travail démoralisé sous le coup du pouvoir.

Dans une interview capturée dans un documentaire de 1963, l'auteur James Baldwin a déclaré que "les blancs ont inventé le nègre" comme moyen de blesser les noirs, mais qu'ils ont involontairement exposé quelque chose sur eux-mêmes. "J'ai toujours su que je ne suis pas un nègre", dit Baldwin, "mais, si je ne suis pas le nègre, et il est vrai que votre invention vous révèle, alors qui est le nègre?" C'est, comme Baldwin le décrit , une invention basée sur la peur de quelque chose de soi. "Vous pensez toujours, je suppose, que le nègre est nécessaire", dit-il au public. «Eh bien, ce n'est pas nécessaire pour moi, mais ça doit être nécessaire pour vous. Donc, je vous rends votre problème. Tu es le nègre, bébé. Ce n'est pas moi. "

La diabolisation de Kaepernick et la déformation de son message ont contribué à son exil dans la NFL. C’est, comme l’a décrit Patterson, une sorte de mort sociale et, à bien des égards, notre fardeau partagé, tout comme ce sont Goodell et les 32 propriétaires qui lui ont fermé les portes de la ligue. Le cancer n’est pas Colin Kaepernick. C'est le fléau du racisme dans nos institutions, et il doit être affronté, sinon le prochain athlète noir curieux d'une autre génération devra faire face à la même bataille: assez fatigué pour embrasser la protestation comme arme de bouleversement pour ne souffrir que de la même manière. de leurs prédécesseurs.