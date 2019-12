L'histoire complète des graphismes du «football du lundi soir»

Les génies sont rarement reconnus en leur temps. Vincent Van Gogh a pompé 2 000 peintures et dessins tout en absorbant l'absinthe mais est mort fauché. Muhammad al-Khwarizmi est décédé plus de deux siècles avant que son livre n'introduise des chiffres arabes en Occident (c'est la raison pour laquelle la phrase précédente dit "2 000" au lieu de "MM"). Robert C. Baker, le gars qui semble avoir inventé des pépites de poulet, n'a jamais reçu de chèque de gros cul de Ronald McDonald.

Le génie caché parmi nous aujourd'hui est David "Sparky" Sparrgrove, directeur créatif d'ESPN et animateur principal des animations personnalisées de Monday Night Football. Le travail de Sparrgrove comprend Thanos assassinant les Seahawks de Seattle, AJ McCarron et Tyrod Taylor plongeant au large des chutes du Niagara jusqu'à leur mort, Joe Flacco poussant des ailes et dansant, Tom Brady sautant sur une table pliante avec la mafia des Bills, Andy Reid étant un méchant de Bond cryogénique scientifique et Jon Gruden forçant les Raiders qu'il a coupés ou échangés à marcher sur la planche d'un bateau pirate.

"Une grande influence pour mon travail, en particulier le travail que j'ai fait sur Monday Night Football, est en fait Norman Rockwell", a déclaré Sparrgrove à The Ringer. «Chacune de ses peintures était une vignette. Chacun de ses tableaux avait une histoire. »

Sparrgrove travaille également en vignettes, et elles sont enfin reconnues. Au cours des quatre dernières années, les animations de ESPN Monday Night Football ont remporté trois Emmy Awards, ont été présentées la semaine dernière ce soir avec John Oliver, et ont été imitées (mais jamais dupliquées) par des concurrents comme NBC Sunday Sunday Football. Le but de Sparrgrove et de l'équipe de Monday Night Football est de raconter une histoire sur une statistique dont on se souviendra même lorsque les chiffres spécifiques seront oubliés. Julio Jones en moyenne 123,5 verges par match en 11 matchs contre Tampa Bay va dans une oreille et sort par l'autre. Regardez un Jones de 100 pieds de haut piétiner sur des bateaux pirates, et sa domination à Tampa Bay est gravée dans l'hippocampe. «Historiquement, les graphiques sportifs ont surtout consisté à transmettre des informations statistiques», explique Sparrgrove. "L'idée est que nous coupons en quelque sorte l'encombrement."

L'encombrement commence avec Joe Accordino, un producteur associé ESPN qui supervise les animations. Accordino se penchera sur le sujet d'ici jeudi, puis appellera Sparrgrove pour une conversation d'une heure pour passer en revue presque tous les détails pour tourner l'animation d'ici lundi. Accordino et Sparrgrove chronomètrent les animations jusqu'à la seconde pour correspondre à la cadence des modèles vocaux de l'annonceur play-by-play Joe Tessitore.

"Nous ne voulons pas que Joe Tessitore doive passer 15 secondes à expliquer ce que vous voyez", a déclaré Accordino. "Cela devrait juste correspondre au concept."

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Tessitore reçoit beaucoup d'entraînement avant de le déployer.

«Au moment où je le fais devant 15 millions, 17 millions de personnes lundi, j'ai vu ce graphique personnalisé passer d'une esquisse sur une page à une conversation par téléphone, à une ébauche, à une réduction de 75% , à une réduction de 99%, à une répétition terminée », explique Tessitore. "Je sens que je ne fais qu’un avec."

Réinventer la roue tous les jeudis est un travail difficile, donc Accordino sollicite des lancements du personnel pour une statistique qui peut être repensée pour le match de cette semaine. Il n'y a pas de mauvaises idées. «Nous essayons de faire les choses les plus folles que nous obtenons», explique Accordino.

Accordino et Sparrgrove sont conscients de ne pas sauter le requin. Au sens propre. L'année dernière, ESPN a présenté un match avec les Titans du Tennessee, et l'animation avait des seaux de requins tombant sur le quart-arrière des Titans Marcus Mariota pendant qu'il surfait. Lorsque Mike «Spike» Szykowny, directeur principal des graphiques animés d'ESPN, le voit maintenant, il soupire. "C'est une fine ligne entre stupide et intelligent", dit Szykowny.

Plus souvent qu'autrement, ils se retrouvent sur le côté droit de cette ligne. Leurs animations sont devenues partie intégrante de la marque Monday Night Football, explique Tessitore. "Sur Monday Night Football, vous vous attendez à ce qu'une ou deux ou trois fois par match, il y ait un graphique animé personnalisé que vous pouvez simplement vous asseoir et dire:" Wow, qu'est-ce que c'est? " Regardez ça! », Dit Tessitore.

Ces animations ne sont qu'une partie de l'opération massive de Monday Night Football. Le nombre de personnes travaillant sur l'émission chaque semaine, et le travail qui y est associé est trompeur. Environ 10 pour cent seulement de la préparation de l'équipe MNF est diffusée.

"Je décris toujours Monday Night Football comme un porte-avions", explique Tessitore. "Vous ne pouvez même pas compter le nombre de personnes dessus."

De toutes les personnes travaillant sur ce navire, aucune n'a autant de liberté créative que Sparrgrove et Accordino. «Tout ce qui m'importe, c'est de présenter un moment statistique très important basé sur des histoires», a déclaré Sparrgrove. "S'il résonne, il résonne."

Tout ce qui résonne peut être classé. Voici les 17 meilleures animations du lundi soir sur le football de 2019 avec des commentaires des personnes qui contribuent à les façonner chaque semaine.

17. Dak Prescott contre un géant



Que se passe-t-il sur le gazon vert de Dieu avec le mouvement de lancer de Dak ici?

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Il fait un lancer de disque! Sommes-nous censés retirer que Dak ne peut pas lancer un ballon de football?

«Je vais vous révéler un petit secret à ce sujet», dit Sparrgrove. «(Dak) était censé utiliser une écharpe. Un peu comme une ambiance de David contre Goliath. Mais la logistique pour que la fronde fonctionne vraiment bien ne fonctionnait tout simplement pas. Le mouvement est resté le même, mais à la place, il utilisait deux mains pour lancer un ballon de football. Ce qui n'est pas nécessairement comme une réflexion sur la capacité de lancer de Dak Prescott. "

Bien. Mais la fronde n'explique pas pourquoi ce géant a une barbe longue mais pas de poils sous les aisselles.

Captures d'écran via ESPN

Il n'y a rien de mal sans cheveux sous les aisselles. Marié comme tu veux. Mais est-ce le résultat de l'épilation au laser? Rasage incessant? Cette race de géant est-elle naturellement glabre et, dans l'affirmative, toute sa culture accepte-t-elle le frottement? Sparky a reconnu que le rapport aisselle-cheveux était anormal.

"Ouais, c'est vrai", dit Sparky, un peu confus. "Je pensais que vous vous demanderiez pourquoi il porte un casque old-school."

Je n'ai pas posé de questions sur le casque. J'ai posé des questions sur les Nikes, mais je n'ai pas obtenu de réponse suffisante.

16. Estadio Upon a Hill



Cela ressemble à la pire situation de stationnement pour n'importe quel stade en Amérique du Nord. Dieu sait ce qu'il faut pour obtenir des places VIP. En parlant d'échelle, cela a causé un problème pour Sparky sur celui-ci.

"Il y avait un petit mini-débat en cours sur Twitter", explique Spark. "Certaines personnes se disaient" Hé, ce n'est pas à l'échelle! "Et d'autres se disaient:" Ouais, c'est en utilisant l'exagération pour faire passer le message. "C'est ce que c'est. Une personne a même fait un commentaire sur un avion de ligne qui ne vole pas aussi bas, et je me dis: «Eh bien, oui, je suppose que c'est vrai.» »

Michel-Ange a de la chance que Twitter n'existait pas lorsqu'il a peint la Chapelle Sixtine.

15. Action Lamar Jackson

Action Lamar Jackson se déplace avec une qualité de stop-motion nerveuse qui, selon Sparrgrove, a été inspirée par la figurine Bionic Man. Pourtant, les yeux des téléspectateurs s'éloignent inévitablement de Lamar et vers les coins où les joueurs sont parsemés comme des cadavres. Le joueur du côté gauche de Lamar a son maillot obscurci, mais il semble qu'il ne soit pas. 10. C'est le receveur de l'équipe d'entraînement des Patriots Quincy Adeboyejo. Pourquoi Quincy Adeboyejo serait-il dans ce graphique? Qu'a-t-il fait à Sparrgrove? Lorsqu'on lui a donné la possibilité de présenter des excuses à Adeboyejo, il a refusé.

"Ce n'est pas un 10", dit Sparrgrove. "C'est un zéro."

Une histoire probable. La dissimulation est pire que le crime. D'un autre côté, il n'est peut-être pas sage de douter de son souci du détail. Si vous effectuez un zoom avant, la boîte indique: «Fabriqué à Boynton Beach, en Floride». C'est la ville natale de Lamar Jackson.

14. Jets Kicking Audition



"C'est le Radio City Music Hall, qui a un intérieur assez distinctif", dit Sparrgrove. "C'est comme s'ils étaient les Rockettes."

Comme les kickers, le coup de signature des Rockettes donne un coup de pied et ils doivent auditionner pour garder leur emploi chaque année. Comme les Jets, les Rockettes sont une institution emblématique de New York depuis longtemps, qui reste fascinante pour le peu de changements d'année en année.

13. Le livre d'Eli



C'est la première fois que Sparrgrove réalise une animation en trois parties. Le design lui-même est relativement apprivoisé, mais il est juste de se demander quels sont les secrets des livres sur les étagères. Si Sparrgrove a glissé une douzaine de bouteilles de ketchup dans le bureau du détective Patrick Mahomes et a éclaboussé le logo des Jets sur une demi-douzaine de poubelles, pensez aux possibilités pour les livres sur l'étagère d'Eli Manning quand il aura trois fissures. Vous n'avez même rien à inventer. Voici de vrais livres qui pourraient fonctionner.

Malheureusement, les titres sont si petits que le zoom avant ne peut pas les rendre lisibles même si vous essayez pendant 45 minutes (pas que j'ai passé 45 minutes à essayer de lire les titres de ces livres).

"Ils ne sont en fait que du charabia", dit Sparrgrove. "Un peu intentionnellement juste au cas où quelqu'un, comme vous, gèle le cadre et essaie de trouver une signification intérieure."

12. Légion de Zoom



Il semble imprudent que ces gars exécutent leurs tirets de 40 verges sur des pavés, mais les joueurs virtuels qui courent sur des rochers ne peuvent pas être plus dangereux que de vrais joueurs qui courent sur le terrain à l'Estadio Azteca.

Alors que nous parlons de sécurité, pourquoi tous ces gars continuent-ils de se retourner?

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Sont-ils poursuivis par quelqu'un? Ne sont-ils pas assez rapides pour que la fuite ne soit pas un problème? Et pourrait-il être plus parfait que Sammy Watkins soit le dernier à regarder?

11. Général Bill Belichick

Bill Belichick porte-t-il ses écouteurs à l'extérieur de son chandail à capuchon?

(Améliorer.)

(Améliorer.)

De toute évidence, personne ne porterait un casque en dehors de son hoo …

Photo de Jim Rogash / .

Sensationnel.

10. Rough Start de Brian Flores



Cela ressemble à l'endroit où Voldemort est né. Ces entraîneurs sont-ils des mangemorts? Tom Landry et Jimmy Johnson adorant les arts sombres ont du sens. Ce sont des Cowboys. Mais Bill Walsh?

"Celui-ci était que nous voulions que ce soit un peu comme un champ de bataille", explique Sparrgrove. "Sur le plan conceptuel, il n'y avait pas une tonne sur laquelle puiser."

Étant donné que les Dolphins sont 4-4 depuis ce jeu, quelle que soit la magie qu'ils canalisaient ici, cela a clairement fait l'affaire.

9. Dallas Cowboys à l'extérieur du salon à cheval



Il y a une attention aux détails, puis il y a une caméra portative pour faire sentir au spectateur qu'il monte à cheval pour un segment sur les Cowboys.

"J'utilise une caméra portable juste pour donner un peu plus d'intérêt visuel à l'animation parce que parfois nous sommes juste sur une statistique pendant cinq, six secondes, et j'aime un peu l'idée de presque amener le spectateur dans la scène", Sparrgrove dit. "Si vous êtes là sur votre téléphone en train de le filmer vous-même, ça va être un peu fragile. C'est comme un épisode de The Office ou quelque chose où cela ajoute un peu de chaleur à l'animation. "

Changeons "l'effet Ken Burns" par "l'effet Sparky Sparrgrove".

8. Bob le constructeur



"Tout d'abord, j'adore nos graphistes et l'animation", explique Booger McFarland à la fin du clip. Booger a eu la gentillesse de ne pas signaler de graves défauts avec ce graphique. Il s'agit de l'entraîneur-chef des Lions, Matt Patricia.

Photo de Leon Halip / .

Ceci est la version Sparrgrove de Matt Patricia.

«Je vais m'exprimer à ce sujet», a déclaré Sparrgrove. «J'ai mis le crayon dans la mauvaise oreille. C'est un scoop juste là. "

Ce scoop n'est que la pointe de l'iceberg. Tout d'abord, la barbe de Matt Patricia n'a jamais été aussi bien soignée de sa vie. Dans sa vie. Deuxièmement, Matt Patricia n'est pas correctement proportionné. Sparrgrove a pris des libertés créatives similaires l'année dernière en décrivant Sean McVay et Andy Reid à peu près de la même taille.

"Ils ne sont pas censés être exactement …", dit Sparrgrove alors que sa voix s'éteint. «J'adore Andy Reid. Il est l'un de mes entraîneurs préférés de tous les temps. Je ne voulais pas qu'il devienne une caricature. "

Malgré la licence créative à la limite de la désinformation, il y a une partie de ce graphique qui est extrêmement réaliste: les Patriots poussant tous les joueurs qu'ils ne veulent pas dans un camion et les jetant au hasard sur le bord de la route.

7. Ben Roethlisboat (Personne au volant)



Bateaux! La ville aux trois rivières! Mignonne. Mais il y a plus que ce que l'on voit ici. Tous les pédalos ont une direction quart arrière, mais le navire géant appartenant à Ben Roethlisberger n'a personne au volant.

Roethlisberger n'ayant personne au volant a-t-il une plus grande signification?

«Je voulais mettre Ben Roethlisberger sur le bateau, mais c'était l'une de ces choses (où) le temps qu'il aurait fallu pour obtenir ce petit, petit détail là-dedans, cela ne justifiait pas de le faire», explique Sparrgrove.

Sparrgrove a également déclaré qu'il s'agissait d'une animation similaire à celle deux ans plus tôt de Brett Favre et Aaron Rodgers sur des vélos traînés par d'autres quarts Packer sur des tricycles. À ce jour, l'ancien quart-arrière Packer Matt Flynn a une version photoshoppée comme fond Twitter.

J'ai demandé à Sparrgrove si, s'il avait la chance de mettre à jour celui-ci, il ferait couler le pédalo de Mason Rudolph au fond de la rivière Allegheny. Pour le réalisme.

"Probablement pas," dit Sparrgrove. "C'est assez méchant."

Sparrgrove s'arrête une seconde.

"Peut-être qu'il se tourne un peu et va dans le mauvais sens."

6. Russell Wilson dans Starbucks



"Vous pensez à Seattle, vous pensez à Starbucks", dit Tessitore. «Vous pensez à la période de l'année où vous pensez à Starbucks, vous pensez aux tasses des Fêtes. … J'adore celui-là parce qu'il est simple, mais il y a pourtant une connectivité. Je n'ai pas besoin de dire Starbucks. Je n'ai pas besoin de dire le café de Seattle. Je n'ai pas à dire de tasse de vacances. Je n'ai rien à dire. "

C'est vrai, mais une chose mérite d'être dit: Remarquez comment la tasse de Russell Wilson est légèrement plus courte que celle de Tom Brady?

Non, ce n'est pas ton imagination.

"La coupe est un peu plus courte simplement parce que Tom Brady mesure 6 pieds 4 pouces et Russell Wilson mesure 5 pieds 11 pouces et 5 pieds 10 pouces", explique Sparrgrove. «Je ne voulais pas que ce soit flagrant où cela ressemble ouvertement à une tasse à expresso. Non, je ne suis pas dedans. Je ne veux jamais être dénigrant. "

5. Les abeilles meurent à un rythme alarmant



Les grands artistes prennent des causes importantes. Aucune cause n'a besoin d'une plate-forme comme les abeilles qui meurent à un rythme alarmant. Une bouchée de nourriture sur trois que les Américains mangent est liée au travail des abeilles, et un demi-billion de dollars de production alimentaire mondiale en dépend. Mais les apiculteurs américains ont déclaré avoir perdu 41% des colonies d'abeilles en 2018. La perte de colonies d'hiver a atteint un niveau record l'an dernier. Le trouble de l'effondrement des colonies pourrait mettre fin à l'approvisionnement alimentaire mondial tel que nous le connaissons. Sûrement Sparrgrove utilisait sa plate-forme pour mettre en évidence l'une des causes les plus importantes de notre temps.

"Non", dit Sparrgrove. "C'était une chose assez simple, mais si vous voulez y lire, vous pouvez."

4. Jason Witten, employé du mois



Celui-ci est particulièrement important à analyser car Jason Witten travaillait au Monday Night Football. Est-ce que Witten s'est présenté aux bureaux ESPN dans des pads complets comme ces publicités SportsCenter, mais dans la vraie vie? Vous savez qu'il est un bourreau de travail parce que personne d'autre n'est au bureau.

"L'idée était d'entendre quelqu'un mettre en place le signe Employé du mois, et il est tellement excité qu'il se lève tout simplement, et il ressemble avec enthousiasme à" Hé, que se passe-t-il? "", A déclaré Spargrove.

Le vrai détail étonnant ici est que l'endroit sur le mur est réservé avec un post-it qui dit "Jason Witten" avec une flèche.

Tessitore dit que c'était son préféré de toutes les animations de cette saison.

«Il y a un an, c'était lui qui devait vivre toutes ces réunions de production avec des (animations)», explique Tessitore. "Maintenant, nous l'avons transformé en un."

3. Classe de repêchage 2012



«C'est tellement bon à tant de niveaux», déclare Tessitore. En effet, c'est le plus riche de nombreux textes riches. Les QB du premier tour de cette classe – Andrew Luck, Robert Griffin III, Ryan Tannehill et Brandon Weeden – sont assis au premier rang. Deux de ces joueurs sont à la retraite. Deux vont jouer pour les prétendants aux éliminatoires de l'AFC lors de la semaine 17 (Robert Griffin III est le remplaçant de Lamar Jackson). Brock Osweiler, Russell Wilson, Nick Foles et Kirk Cousins ​​- les QB pris lors des tours ultérieurs de ce projet – assis derrière eux le rendent juste plus surréaliste. Mais c'était le pauvre cas Keenum, non repêché, seul contre le mur, qui a attiré l'attention et l'adoration de Booger McFarland.

"C'est le meilleur œuf de Pâques pour moi", dit Tessitore. «Je pensais que c'était incroyable. J'ai adoré tous les détails, car ils donnent aussi vie à l'histoire, ils donnent vie aux statistiques. "

Il y a autre chose ici qui pourrait prendre vie. Il y a quelque chose d'étrange chez Nick Foles…

C’est une drôle de façon de s’asseoir, non?

Sparrgrove dit que le graphique a été créé la saison dernière, lorsque les Eagles défendaient les champions du Super Bowl.

"L'idée était que son langage corporel était censé avoir presque ce genre d'insouciance comme," Hé, je suis l'homme. "", A déclaré Sparrgrove. "Tu sais?"

Oh, nous savons. Nick Foles est connu par de nombreux surnoms, mais l'un est plus aimé des fans de Philly que des autres: Big Dick Nick.

«Je ne sais rien de tout cela», dit Sparrgrove lorsqu'on lui a demandé si la représentation des Foles était censée être anatomiquement correcte. "Non. Rien. Celui que vous lisez. "

2. Lamar en lévitation



Ne mettez pas cette photo au Louvre. Mettez le Louvre sur cette photo.

Le producteur graphique d'ESPN, Brandon Barrad, est celui qui a suggéré à Accordino qu'il serait préférable d'illustrer l'équilibre offensif des Corbeaux comme un état mental plutôt que comme une balançoire. Barrad avait raison. Lamar flotte sur un nuage de… est-ce les larmes des fans des Steelers?

«(Le nuage est) fait de pixels 3D, vraiment», explique Sparrgrove. "Donc, c'est censé être comme un nuage normal, et il flotte juste sur un nuage parce que quand le gars court, c'est comme s'il était sur un nuage effrayant." C'est comme s'il était sur un autre plan d'existence. … Aussi, personnellement, j'adore les jardins zen. Donc, l'idée de créer quelque chose qui invoque vraiment ce genre d'ambiance zen, et l'équilibrage de tout sur le côté gauche et droit, j'ai vraiment apprécié de le faire. »

1. Russell Wilson monte



Celui-ci est proche et cher au cœur de Joe Accordino.

"Le gamin d'Up s'appelle Russell et c'était un très bon choix à plusieurs niveaux pour nous", dit Accordino. «Nous voulions créer comme un élément global sur ses distinctions professionnelles. Donc, avec vos distinctions professionnelles, vous cherchez ce qui serait un bon environnement pour un porteur de texte. Nous pensons toujours: "Où va le texte dans cette coutume?" Nous pouvons créer une scène, mais où va le texte? Les badges de mérite étaient un choix naturel pour les supports de texte. Et puis Russell s'appelle Russell. Et Pete Carroll est le plus ancien entraîneur de la NFL, ce qui est fou, il était donc tout à fait naturel pour M. Fredricksen. »

Wilson a tous ses badges de mérite, à l'exception du trophée MVP, mais la partie la plus sur le nez pourrait être que Wilson a une réputation de boy-scout. Pourtant, cela ne faisait pas partie de ce que pensait Sparrgrove à l'origine. Il dit que c'est le point.

"Il y a des moments où vous pouvez interpréter quelque chose qu'aucun de nous n'a voulu, cependant, cela a du sens", dit Sparrgrove. «Votre interprétation est tout aussi valable que toute autre chose. La beauté est dans l'oeil de celui qui regarde. J'espère toujours que quelqu'un en tirera plus que je ne le pensais à l'origine. »