Liaison sécurisée de MTK Global avec la société de boxe lettone LNK

RINGSIDE 01/04/2020

MTK Global est fier de confirmer un partenariat avec la principale entreprise de boxe lettone, LNK.

LNK promeut et gère le demi-finaliste #GoldenContract Ricards Bolotniks parmi une foule de plus grands noms de Lettonie dans un sport qui émerge rapidement comme source de fierté nationale.

Vadim Milov, co-fondateur de LNK Boxing, est déjà impatient de franchir une nouvelle étape avec MTK Global. Il organise déjà environ cinq spectacles par an et exploite quatre des plus grandes salles de sport du pays.

Milov a déclaré: «Nous espérons que la collaboration avec MTK Global offrira de meilleures opportunités à nos boxeurs à la fois en termes de participation à des événements internationaux et de formation avec les meilleurs boxeurs mondiaux MTK Global.

«Nous sommes également impatients de co-promouvoir des événements de boxe en Lettonie et dans les pays voisins.

«Après que les exploits de Mairis Breidis aient provoqué une augmentation spectaculaire de la popularité de la boxe ici, nous nous sommes associés avec le WBSS pour organiser un spectacle auquel 10 000 spectateurs ont assisté à l’Arena Riga. Avant cela, seul le hockey jouissait d’une telle popularité. Il existe de nombreux talents de boxe tels que Bolotniks, Nikolajs Grisunins, Arturs Gorlovs, Jevgenijs Aleksejevs, Oskars Grosmanis, Marcis Grundulis, Francis Rozentals et plus encore.

«Maintenant, en partenariat avec MTK Global – un acteur de premier plan dans le monde avec plus de puissance et d’expérience que LNK, nous espérons apporter un avenir meilleur à la boxe lettone. Nous espérons élever de nouveaux champions du monde, de nouveaux héros nationaux et de grands représentants du sport. »

Le vice-président mondial de MTK, Jamie Conlan, a déclaré: «Nous sommes ravis de cet accord et nous souhaitons la bienvenue à Vadim et à son excellente équipe. Nous sommes confiants de faire un excellent travail ensemble.

«La boxe lettone a sa figure de proue à Mairis Breidis, mais nous avons vu, d’après les performances de Bolotniks en quart de finale du contrat d’or, que Breidis est loin d’être le seul combattant du pays à avoir un potentiel de niveau mondial. C’est excitant d’avoir cette opportunité d’accélérer l’essor du sport là-bas. »

L’annonce du premier événement issu du nouveau partenariat sera confirmée en temps voulu.