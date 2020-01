Liam Davies vise KO malgré son poids le plus bas

RINGSIDE 15/01/2020

Liam Davies sera déterminé à frapper son prochain adversaire pendant six ans après s’être réduit à un poids inférieur pour la nuit de combat.

Davies prévoit de faire pencher la balance à son plus léger, en tant que pro, qui viendra toujours avec un poids super coq mais plus proche de la limite bantam.

Il apparaîtra lorsque BCB Promotions sera dans la Stadium Suite du stade de Banks, le Walsall Football Club, le vendredi 14 février. L’émission s’intitule à juste titre «Massacre de la Saint-Valentin».

Le joueur de 23 ans, fier résident de Donnington à Telford, estime que la possibilité de concourir dans deux divisions pourrait améliorer ses opportunités.

Les titres des Midlands chez les poids coq et super coq sont vacants, Davies et Brett Fidoe étant envisagés de concourir pour cette dernière ceinture.

Passer à bantam pourrait ouvrir la porte à la possibilité que Davies affronte Louis Norman, un ancien concurrent de la couronne anglaise au poids.

Il y a d’abord un autre six rounds où il a été jumelé avec Daniel Mendoza, un Nicaraguayen basé en Espagne qui a 11 victoires de 16 sorties professionnelles.

Une carte de retour est alors en préparation pour le Oakengates Theatre de Telford, le même lieu où le père du combattant de deuxième génération, Tristan, a remporté les honneurs de la région.

Davies Snr a surpassé Carl Allen pour la sangle légère Midlands là-bas en 2006 et a travaillé le coin de son fils, pour la première fois dans les rangs professionnels, la dernière fois.

Terminer six rounds en décembre était une première pour Davies Jnr, qui s’est remis d’une ouverture fragile pour vaincre Stefan Nicolae de manière complète.

Le premier tour qui a été abandonné est le seul que Davies a concédé lors de sa course professionnelle, mais il a pris les cinq autres pour devenir un large vainqueur 60-55.

Un affrontement précédent avec Jose Aguilar était prévu pour six, mais était terminé dans le quatrième lorsque Davies l’a sorti, après avoir arrêté Pablo Narvaez en deux avant cela.

Deux autres adversaires de Davies, Edward Bjorklund et Stefan Slavchev, ont été abattus mais ont grimpé de la toile et se sont accrochés, voyant la distance.

Davies s’est retourné fin 2018 avec un blanchiment aux points sur Khvicha Gigolashvili, qui avait le nez ensanglanté dans le processus.

Son record professionnel s’élève à six victoires, avec deux TKO, et aucune défaite ni nul. Il était un centurion, au niveau amateur, et représentait le club de boxe Donnington de son père.

Il a accumulé exactement 100 combats, s’imposant 78 fois en tête et a été champion national des ABA Schoolboys en 2010. Il a ensuite représenté l’Angleterre au niveau des jeunes.

Davies estime qu’il frappera plus fort et se déplacera encore plus vite, grâce à la perte de poids supplémentaire, et vise à être parfait du coup de poing de la première cloche à la dernière.

Il a déclaré: «J’ai eu une petite pause après mon dernier combat, mais je ne fais jamais rien. Je continue mes courses et je coche. J’ai une session d’entraînement Boxing Day chaque année.

«J’ai travaillé dur dans ce camp, je prévois de venir à 8st 8lb un jour avant de peser. Ce n’est qu’à 2lbs de bantam.

«Cela signifie que je pourrais potentiellement aller chercher le titre des Midlands chez bantam ou super bantam, ce qui me donne quelques options supplémentaires. Je ne me soucie pas vraiment de qui c’est.

“Nous prévoyons de le faire à Telford, au Oakengates Theatre, le samedi 4 avril. Je serais ravi de remporter un titre des Midlands au même endroit où mon père l’a fait.

«Les choses peuvent changer et changent, mais c’est ce que nous visons, pour remettre Telford sur la carte de la boxe une fois et, espérons-le, pour tous.

«J’étais à Super Bantam la dernière fois, mais j’avais l’impression que c’était un peu trop confortable de faire du poids. Je n’étais pas satisfait de mes performances, principalement à cause du démarrage lent.

«Il m’a attrapé plusieurs fois, celle dont je me souviens le plus était avec un revers après avoir jeté un coup paresseux. Il est venu après moi, pendant un moment, après ça.

«Il était toujours en lice pour les deuxième et troisième tours, mais je me suis installé et je me suis mis en route à ce moment-là. Je croisais à la fin.

«Le premier tour me tient à cœur, je n’ai même pas regardé le reste quand je dominais. Gagner est l’essentiel, mais je peux faire mieux.

«J’aurais probablement dû l’arrêter, il tenait beaucoup pour m’empêcher de faire ça et il m’a frappé bas à quelques reprises.

“Je n’avais jamais fait six tours auparavant, donc c’est bien de savoir que je peux. J’ai failli en parler moi-même, après en avoir vécu trois ou quatre pendant la majeure partie de ma carrière.

“C’est un autre six rounds cette fois et je pense que je serai mieux préparé pour cela. Je serai prêt pour le 10 après ça. Il n’y aura pas de retour en arrière. »

Kane Baker, l’ancien champion des Midlands des poids légers qui vise un autre tir aux honneurs nationaux, est la tête d’affiche de la suite Stadium.

Le Baker de Birmingham, de Bartley Green, a abandonné la couronne des Midlands sans faire de défense pour tirer sur le patron anglais Myron Mills.

Il a été désigné par Mills à la majorité, avec trois juges après 10 tours. Deux totalisent 98-92 et 97-94, le troisième tirant 95-95.

Baker a depuis rebondi et a obtenu six autres tours à son actif, vaincant Joe Beeden. Il est maintenant déterminé à lever à nouveau la main, pour la 13e fois en tant que pro.

Son meilleur cuir chevelu reste contre Ishamel Ellis pour la sangle de zone, le dépassant d’un point, et ses six défaites sont toutes venues face à une opposition de haut niveau.

Conor Benn, Gary Cully, Sanjeev Sahota, Sam Maxwell et Darren Surtees étaient tous invaincus et hautement imaginés, au moment de la bataille.

Il n’y aura aucun amour perdu entre Clayton Bricknell et Daryl Pearce, qui tentent d’arrêter les séquences sans victoire, au détriment de l’autre, lorsqu’ils se rencontrent dans un concours de poids léger.

Bricknell, de Whitmore Reans à Wolverhampton, a été battu pour la dernière fois par Stu Greener, par un score de 39-38 dans une décision ponctuelle, en octobre dernier.

Il a également terminé six rounds dans un effort perdu contre Tion Gibbs, qui a pris son «0» et est resté invaincu par un verdict 60-56.

Bricknell avait déjà été frustré par un match nul technique avec Youssef Al Hamidi, qui a été retiré après moins d’un tour en raison de blessures.

Cela est venu après deux victoires au cours de son année d’introduction en 2018, où il a devancé Jamie Quinn et Dylan Draper après une mise à la terre amateur décente.

En 27 combats non rémunérés, il a enregistré 17 victoires et remporté deux titres de zone en compétition nationale, représentant le Wolverhampton Boxing Club et le Birmingham’s Jewellery Quarter gym.

Brummie Pearce n’a peut-être qu’une seule victoire parmi huit combats professionnels, mais il n’a échoué qu’une seule fois.

Il a boxé sept fois l’année dernière et seul Sam Noakes a pu le faire sortir de là tôt, alors qu’il tombait en arrêt de troisième ronde.

Pearce, de Rednal, a également un succès solitaire sur son record professionnel, battant Mohamed Mahmoud par une marge de 39-37 à son arc de 2018.

Kearon Thomas et Ryan Whitehead sont également sur une trajectoire de collision dans une affaire de super poids moyen, ce dernier faisant ses débuts professionnels.

Thomas voit l’action pro dans sa ville natale pour la première fois, toujours à la recherche de sa première victoire à la huitième tentative.

Il est sur la route depuis son arc, avec six défaites (deux TKO) mais surtout contre des ennemis avec un record de victoires. Il a dessiné avec Cory Hardy en cours de route.

Whitehead, de Telford, fera de son mieux pour empêcher Thomas de casser son canard. Il est un autre diplômé du Donnington Boxing Club.

Matt Gordon, de West Bromwich, est le grand poids lourd qui recule dans les cordes avec l’intention d’accélérer son retour sur le ring.

Il est professionnel depuis 2015, mais a passé trois ans hors du sport après un match nul avec Lukas Horak. Il avait précédemment souligné James Oliphant et Jindrich Velecky.

Gordon est revenu en novembre, loin de chez lui à Londres, mais a été renvoyé en moins d’une manche par l’ukrainien Dorin Krasmaru.

Les billets pour l’addition dans la Stadium Suite sont en vente dès maintenant, au prix de 35 £ standard ou 65 £ VIP avec buffet, et peuvent être achetés en appelant la BCB Box Office au 07493 582 261.