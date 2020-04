L’IBF annonce une collecte de fonds pour aider les victimes du COVID-19 du New Jersey et faire un don de milliers

RINGSIDE 15/04/2020

L’État du New Jersey est l’un des États les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

Fondée et basée dans le New Jersey, la Fédération internationale de boxe a choisi de sensibiliser et de collecter des fonds pour la Community Food Bank du New Jersey, afin d’aider nos voisins dans le besoin en ces temps sans précédent.

La Banque alimentaire est l’un des principaux intervenants en cas de catastrophe dans l’État du New Jersey, et elle est au cœur d’un effort de secours majeur pour faire face à la crise du COVID-19.

Ils connaissent au moins une augmentation de 35 pour cent des besoins dans tout l’État à partir d’aujourd’hui, et ce nombre va probablement augmenter, les ménages à faible revenu étant les plus durement touchés.

L’impact économique stupéfiant de la pandémie entraînera probablement une augmentation spectaculaire du besoin de nourriture dans les jours, les semaines et les mois à venir.

L’IBF s’est engagée à faire un don de 5 000 $ à la Community Food Bank et lance une campagne pour collecter 5 000 $ supplémentaires.

Si vous le pouvez, votre contribution peut aider la banque alimentaire à toucher davantage de familles dans le New Jersey en cette période incertaine.

Votre cadeau fait la différence – seulement 1 $ fournit 3 repas nutritifs. Pour faire un don, veuillez utiliser le lien suivant: https://cfbnj.org/ibfcovid19. Vous pouvez également accéder au lien sur notre site Web, https://ibf-usba-boxing.com/, sous l’onglet Dons.

Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par ce virus. Nous sommes certainement confrontés à des temps difficiles et incertains, mais ensemble, et chaque induvial faisant sa part, nous réussirons.