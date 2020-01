“Limitez votre enthousiasme” ne change jamais – et c’est très bien

Le premier épisode de Curb Your Enthusiasm, “The Pants Tent”, a été diffusé en octobre 2000, lorsque Bill Clinton était président et Al-Qaïda était le plus tristement célèbre pour avoir fait exploser l’USS Cole. Le monde semblait différent de ce qu’il est aujourd’hui, mais Curb, qui jaillit de l’esprit de Larry David presque complètement formé, était essentiellement le même. En un soir sur cet épisode, TV Larry se heurte à son manager, Jeff (qui l’a mis sur haut-parleur dans la voiture sans avertissement), la petite amie de son ami Richard Lewis (qui ne laisse pas de place à Larry dans une allée de cinéma, puis accuse Larry de regarder ses seins), et Nancy, l’amie de sa femme Cheryl (qui confond le tissu bouclé à l’entrejambe de son pantalon pour une érection). Comme Larry le dit à Cheryl, récapitulant les conflits, “Nuit étrange, hein?” Eh bien, non, pas vraiment – c’était une nuit assez normale à Curb. Près de 20 ans plus tard, il l’est toujours.

Curb revient dimanche pour le début de la saison 10. Bien que la finale de la saison 9 se termine avec Larry fuyant un attaquant qui n’avait pas entendu dire que la fatwa sur sa tête avait été annulée, personne ne se demande si ce cliffhanger sera résolu . Il n’y a aucun mystère à résoudre, aucun rebondissement majeur à prévoir, aucun atterrissage à enjeux élevés à bloquer. La série est née un an après The Sopranos et Who Wants to Be a Millionaire, lorsque The West Wing en était à sa première saison et Must See TV présentait toujours Friends, Frasier et Will & Grace (dans sa version originale). Il a fait ses débuts avant l’avènement des services de streaming, avant que le coupe-câble ne se propage, avant que les médias sociaux ne transforment les moments télévisés en mèmes. L’industrie est perturbée à plusieurs reprises; le public évolue. Curb demeure.

Nous ne pouvons pas appeler Curb une constante, car il a été en pause aussi souvent qu’il a été actif, en prenant au moins une année civile entre chaque saison depuis la saison 5, y compris une interruption de six ans après la saison 8. Chaque fois qu’il revient dans nos vies, cependant, il ressemble beaucoup à ce qu’il était la dernière fois qu’il est parti. La cohérence thématique et stylistique de Curb est l’un des arguments de vente de la série. Comme promis par HBO pour la saison 9, «Il est de retour. Et rien n’a changé. »Le teaser de la saison 10 annonce une« toute nouvelle saison », mais le contenu du teaser, dans lequel Larry perd patience avec un grille-pain lent, est similaire à Larry perd patience avec un distributeur de savon ou un morceau de des emballages en plastique la saison dernière – ou, d’ailleurs, Larry aux prises avec un grille-pain lent dans la saison 6. Les deux remorques de la saison culminent avec des montages de personnes en colère jurant contre Larry ou demandant à Larry de partir, un trope qui remonte au début de Curb.

Parce que Curb continue d’être la même sitcom que jamais, quiconque n’a pas aimé Larry avant ne montera probablement pas dans le train de Curb dans la saison 10. Inversement, quiconque a aimé Larry le restera presque certainement. Comme le montre le graphique ci-dessous, la qualité perçue de Curb, basée sur les évaluations des utilisateurs IMDb, est extrêmement stable. Les notes moyennes pour chaque saison depuis la première note légèrement inférieure ont oscillé entre 8,4 et 8,6.

Peut-être que cette ligne de tendance plate vient du fait que le réseau ne dicte pas le rythme de production sur Curb; David crée de nouvelles saisons chaque fois qu’il a de nouvelles idées, pas lorsque le calendrier de diffusion le dit, il est donc logique que la qualité de la sortie ne fluctue pas énormément. Et parce que Curb va et vient, il n’épuise pas son accueil: ses saisons de 10 épisodes durent moins de trois mois, et au moment où le spectacle revient, la saison précédente est suffisamment éloignée pour que l’ancienne semble à nouveau quelque peu nouvelle. Plus que cela, cependant, cette immuabilité vient du fait que, pour le meilleur ou pour le pire, David n’a en grande partie pas essayé de s’adapter aux goûts changeants, d’emprunter aux saveurs du mois, de remanier son art ou de commenter les événements culturels actuels. Son humour et sa série restent dans leur voie lucrative bien-aimée.

J’ai récemment revu la saison 1 et une partie de la saison 9 et j’ai été frappé par le peu de différence entre les 17 ans. Le temps n’a pas appris à TV Larry à bien jouer avec les autres, et il n’a pas convaincu les autres de vivre comme lui. Son environnement a changé d’une manière notable: Cheryl a déménagé et Leon a emménagé. Dans l’épisode de la saison 1 “Affirmative Action”, David a essayé de se moquer de sa propre histoire de faire des comédies avec des acteurs à prédominance blanche; depuis lors, ses moulages ont inclus plus de personnes de couleur. Et comme David est devenu plus à l’aise devant la caméra, sa performance s’est un peu élargie.

Au-delà, la continuité de Curb est presque terminée. «Frolic», la célèbre chanson thème, était présente dès le début, tout comme le look simple de la série. Le réalisateur de “The Pants Tent”, Robert B. Weide, a également réalisé un épisode dans la saison 9. Le premier “prettay good” apparaît dans l’épisode 3, et les staredowns ont commencé dans la saison 2. David et le producteur exécutif Jeff Schaffer, un Seinfeld vétéran, a décrit les épisodes ensemble depuis la saison 5. À l’exception du regretté grand Bob Einstein, dont Marty Funkhauser, un pince-sans-rire attachant, a rejoint le groupe d’amis de TV Larry dans la saison 4, le cercle social central n’a subi aucune perte sérieuse: la saison 1, Jeff Garlin, Susie Essman, Ted Danson, Richard Lewis et Cheryl Hines seront tous de retour cette année.

Comme Curb, David n’a pas l’air si différent de ce qu’il était en 2000: il est légèrement plus mince, son visage est plus profondément rayé et les cheveux qu’il a laissés sont devenus blancs, mais sa calvitie, ses lunettes de signature et sa garde-robe distinctive avait coïncidé dans un regard bien avant que Curb ne fasse ses débuts, éclipsant les signes ultérieurs de vieillissement et renforçant le sentiment que Curb est figé dans le temps. (Tout le monde sur la série n’est pas resté le même: bien que le vieux David ait survécu, Danson est passé de l’ancien cœur de Becker habillé et passé de son premier au renard blanc comme neige de The Good Place.) David , bien sûr, ne joue que partiellement un personnage, et la sensibilité comique idiosyncratique qu’il a perfectionnée sur Seinfeld était bien définie il y a deux décennies. Il était bien dans la cinquantaine quand “The Pants Tent” a été créé, donc il n’est peut-être pas surprenant qu’il soit coincé avec ce qui a fonctionné. Ses principaux détours créatifs pendant la mise à pied de six ans de Curb, le film HBO Clear History et la pièce de Broadway Fish in the Dark, ressemblaient, comme je l’ai noté en 2015, à des collections de faces B de Curb. “Oui, Larry manque de portée”, écrivais-je alors, mais “peu d’acteurs tirent autant de kilomètres de leur propre jeu.”

Parce que Larry s’est toujours habillé selon la boussole décontractée de son propre styliste intérieur, on ne peut pas facilement situer les épisodes Curb dans le temps, comme on peut le faire avec les crises datées de Jerry de Seinfeld. Personne ne parle de la façon dont la technologie moderne gâcherait les scénarios d’épisodes classiques de Curb, comme ils le font avec le premier spectacle de David, et il n’y a pas d’équivalent Curb du compte Twitter @SeinfeldToday, à la fois parce que Curb est toujours avec nous et parce qu’il est arrivé après les téléphones portables, le Internet et le GPS avaient envahi le grand public et bouleversé la logistique de la vie quotidienne. Le sens hypersensible de David des codes sociaux et des conventions a parfois incité son personnage de Curb à commenter des méthodes d’interaction plus modernes, comme dans le meilleur épisode de la saison 9, “The Accidental Text on Purpose”, ou dans l’épisode suivant sur Uber, mais le monde n’est pas ‘attend pas qu’il pèse sur TikTok ou Fortnite. Le vrai LD n’est pas extrêmement en ligne, donc nous ne nous attendrions pas à ce que son alter ego soit.

La comédie de Curb dépend de la révélation de l’absurdité de coutumes sans importance mais omniprésentes, et non de la dénonciation des noms dans les actualités, de sorte que son sujet et ses rires sont relativement intemporels. Selon un profil GQ publié la semaine dernière, la saison 10 – qui mettra en vedette Jon Hamm, le costar de Clear History – se glissera en territoire d’actualité avec une intrigue #MeToo, un swing risqué pour un homme de 72 ans. Malgré les changements radicaux dans les normes et les valeurs sociales au cours des 20 dernières années, la série a surtout (sinon entièrement) évité les éléments qui semblent douloureusement insensibles ou cruels rétrospectivement – en partie parce que TV Larry, bien que souvent impoli, est rarement méchant – fougueux, et en partie parce que ses frustrations envers les autres reflètent souvent sa propre nature anale ou son ignorance. Au lieu de frapper, David se ridiculise.

La comédie de Cringe est peut-être un peu moins en vogue qu’elle ne l’était à la suite de l’éclatement de Curb, mais à ce stade, la série n’est pas vraiment inconfortable à regarder. Sa maladresse vient du manque d’inhibition de TV Larry, trop familier pour nous déconcerter. Là où certains voient un narcissique névrotique capricieux, d’autres voient un esprit fraternel sincère et lui pardonnent ses faiblesses. Certes, une série qui tourne autour des problèmes des riches d’un Boomer blanc insulaire et égocentrique qui aime jouer au golf – Larry the Country Club Guy – pourrait ne pas sembler bien adaptée à l’âge de nous, des parasites et des couteaux. Mais TV Larry a mis l’accent sur l’hypocrisie, la mesquinerie et la grossièreté de l’élite sociale depuis la saison 1, et les personnages dont il déplore le comportement – les proches, les plongeurs doubles et les schmohawks – peuvent traverser les lignes de la société.

Comme presque toutes les autres institutions culturelles qui durent aussi longtemps, Curb s’est quelque peu éloigné des projecteurs. La marque David est tellement établie qu’il lui est plus difficile de nous surprendre: donnez-nous la configuration, et nous pouvons presque anticiper ce qu’il va dire. Au milieu de la télévision concurrente, d’un cycle d’actualités époustouflant et d’un paysage de publics éclatés qui ne se parlent pas, les termes de Curb ne peuvent pas continuer à déchiffrer le lexique comme «stop and chat» ou une douzaine de prédécesseurs de Seinfeld fait. De plus, il peut sembler inutile d’être obsédé par les petites subtilités sociales et les transgressions lorsque nous savons qu’un rustre peut être président, que nos dirigeants mentent et que la politique polarisée pousse les gens à l’écart. Ces jours-ci, nous avons tous un peu l’impression que Larry se lamente sur une politique de rendez-vous insensée et découvre à sa consternation que personne d’autre dans la salle d’attente ne s’en soucie vraiment.

Même ainsi, il est bon de savoir que, plusieurs années plus tard, Larry déchaîne toujours son deuxième moi moins réprimé pour lutter pour l’équité, la logique et la transparence dans les domaines de l’étiquette téléphonique, de l’attente en ligne, de l’évaluation des trucs et merci. Nous n’avons peut-être pas besoin de Curb pour continuer à revenir, mais tant que Larry n’est pas à court d’idées, nous serons heureux qu’il choisisse de s’arrêter et de discuter avec des inconnus, ne serait-ce que certains dimanches et seulement de loin.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer