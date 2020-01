«Limitez votre enthousiasme» ne sera pas le même sans Marty Funkhouser

Plus que tout autre personnage de Curb Your Enthusiasm, l’arc de Marty Funkhouser – et sa relation avec Larry David – tournait autour de la mort.

On nous présente pour la première fois de façon quelque peu morbide dans “The Weatherman” de la saison 4: le père de Marty, Leo, était gravement malade (malgré l’insistance de Larry qu’il avait le “bon Hodgkins”), et Larry a fait une scène lors d’un événement célébrant la vie de l’homme. L’épisode suivant, Leo est mort et Larry a tenté de voler un bois de 5 du cercueil à un effet désastreux. Mais c’était la semaine suivante, dans le classique «The Car Pool Lane», quand nous avons eu notre premier bon aperçu d’un Funk Man en deuil – et comment Larry considérait cette personne qui était apparemment l’un de ses amis les plus proches.

Blessé par la mort de son père, Marty a refusé d’amener qui que ce soit à un grand match des Dodgers qui se déroulait peu de temps après les funérailles, et a gardé un siège sur le terrain ouvert à côté de lui en hommage à son père. “Avant, nous allions aux jeux ensemble, cela me fait me sentir proche de lui”, a déclaré Marty à Larry, qui a été forcé de s’asseoir dans les sièges bon marché avec une prostituée (croyez-moi, cela avait du sens dans le contexte de l’épisode).

Rien de tout cela ne s’est inscrit auprès de Larry, une personne qui ne se sent proche que de lui-même, et quand notre roi non affectueux a eu la chance de prendre plus tard une vengeance mesquine après la panne de la voiture de Marty, il ne pouvait pas s’en empêcher. “Pourquoi ne demandez-vous pas à votre père de redémarrer la voiture?” Cria Larry. “Hey, Leo, pourquoi ne lui donnes-tu pas un coup de pouce?”

Bien sûr, ce ne serait pas la dernière fois que Larry se moquait de la mort d’une famille Funkhouser. La plupart des observateurs de Curb se souviennent de “The Ida Funkhouser Roadside Memorial”, l’épisode où la mère de Marty est décédée après avoir été heurtée par une voiture et Larry a volé des fleurs du mémorial pour tenter de s’envoyer en l’air. Il y a également eu des funérailles pour Ida, que Larry a gâché en essayant de dissimuler le fait qu’il avait également volé son parfum dans une autre tentative de s’envoyer en l’air. Mais avant d’arriver à l’un ou l’autre de ces vols, nous avons eu droit à une brève et brillante interaction entre Larry, qui mangeait des glaces, et Funkhouser, qui était parti faire du jogging. Ils ont discuté de plusieurs choses au cours d’un arrêt et d’une discussion de deux minutes, y compris si le sexagénaire Funkhouser était maintenant orphelin et si un pari sur le golf pouvait être payé avec un billet de 50 $ en sueur, tandis que Larry était surtout obsédé par sa fonte cône. Mais la première partie de cette rencontre sur le trottoir m’est toujours restée:

LARRY: Hé, Funkhouser. Mon Dieu, je ne peux pas y croire. Tu es dehors. Que faites-vous?

FUNKHOUSER: Cela aide mes émotions. Le jogging est la meilleure chose pour moi.

LARRY: Alors les personnes en deuil font de l’exercice. Je ne le savais pas.

FUNKHOUSER: Je ne sais pas si les personnes en deuil font de l’exercice. C’est juste bon pour moi.

LARRY (sans un soupçon d’empathie): Intéressant – je vais me rappeler que la prochaine fois je perdrai un membre proche de ma famille.

Dans le monde de Curb Your Enthusiasm, le cercle intime de Larry ne manque pas de gens qui se comportent radicalement différemment de lui-même. Certains sont bruyants et semblent l’aimer, comme son live Kato Kaelin, Leon Black. Certains sont constamment incrédules et semblent le mépriser, comme sa maintenant ex-femme de spectacle, Cheryl. Son meilleur ami, Jeff, est lâche par rapport à Larry, et la femme de Jeff, Susie, peut réduire les deux hommes aux hommes-enfants vivifiants qu’ils sont vraiment.

Mais personne dans la série n’était comme Funkhouser, le hétéro comique joué par Bob Einstein, décédé l’année dernière à l’âge de 76 ans. Avec une voix rocailleuse qui semblait avaler chaque syllabe, Einstein a créé un personnage qui se démarquait dans les dépravés monde de Curb. Il était axé sur la famille, chérissait véritablement son amitié avec Larry contre toute logique, et ne pouvait pas mentir, même au sujet du goût de l’eau du robinet de sa petite amie. Il considérait son neveu comme la lumière de sa vie (avant de tomber avec une autre prostituée), et il voulait juste jouer à un jeu de A Thousand Pick-up Sticks. À 6 pieds 4 pouces, il était le doux géant de la série – le genre d’esprit méditatif qui veut aller faire du jogging pour être avec leurs émotions. En d’autres termes, l’opposé total de Larry David, qui n’a pas beaucoup d’émotions au-delà de l’agacement et ne voudrait certainement pas être seul avec eux s’il le faisait. Marty n’était pas parfait, mais il n’était pas non plus un tueur de cygnes. Surtout, il était une présence constante et réconfortante dans le monde frénétique de Larry. Et lorsque l’émission reviendra pour la saison 10 dimanche, nous entrerons dans un monde Curb Your Enthusiasm sans Funkhouser pour la première fois depuis 2004.

Curb lore dit que le script disait simplement: «Marty raconte une blague». Ce qu’il a comblé cet écart n’aurait pas pu être plus décalé pour Funkhouser, mais c’était pur Bob Einstein. “Une femme a très peur de la taille de son ouverture”, a-t-il commencé. “De quoi a-t-elle peur?”, A demandé Jerry Seinfeld, choqué. Je ne taperai pas le reste de la blague, mais si vous n’êtes pas familier, eh bien, voici:

Ce moment, où il a fait rire le comédien le plus riche qui ait jamais vécu avec le type de morceau habituellement réservé à un oncle grossier, a été la façon dont la plupart du monde de la comédie se souvient d’Einstein. Fils du comédien pionnier de la radio Harry Einstein et frère aîné du réalisateur et acteur Albert Brooks, Einstein a fait sa pause dans le show-business à la fin des années 1960 en écrivant et en jouant l’officier Judy sur The Smothers Brothers Comedy Hour, une esquisse de télévision qui a également employé Steve Martin, Rob Reiner et Don Novello. En 1972, il a débuté sa création la plus célèbre, Super Dave Osborne, dans The John Byner Comedy Hour. Au cours des deux décennies suivantes, il a apporté la parodie maladroite d’Evel Knievel à The Redd Foxx Comedy Hour, The Tonight Show de Johnny Carson, In Living Color, Monday Night Raw et, surtout, Late Night With David Letterman. Einstein a décroché une émission hebdomadaire d’une demi-heure pour le personnage de Showtime avant que la télévision premium n’ait pleinement fait son chemin, et en 1992, Super Dave a obtenu son propre dessin animé du samedi matin sur Fox.

Einstein, qui a également eu un rôle éphémère mais mémorable en tant que substitut de George Sr. sur Arrested Development, était un copain de golf réel de longue date de Larry David. (Avec Curb, il s’agit toujours de golf.) La paire se fissurait, et David a finalement dit qu’il avait un rôle pour Einstein. Cela s’est transformé en Marty Funkhouser, un homme instantanément emblématique, sans emploi discernable, qui était l’un des amis les plus proches de Larry – et probablement son ennemi le plus proche qui ne s’appelait pas Susie. À certains égards, c’est similaire à la relation de Jerry sur Seinfeld avec Newman, seulement si Jerry a constamment socialisé avec lui et que Newman était intrinsèquement plus sympathique que Jerry.

En tant que comédien qui a combattu avec certains des esprits les plus drôles du 20e siècle, Einstein s’intègre parfaitement dans le chaos organisé de Curb. Le dialogue de la série est tristement célèbre – bien que chaque épisode soit fortement tracé par David – qui a joué sur les points forts de Bob dans la comédie. Il a commencé dans un petit rôle, apparaissant dans seulement cinq épisodes au cours de ses deux premières saisons, mais son taux d’utilisation a finalement monté en flèche. Il a eu au total 22 apparitions sur le trottoir. Presque tous ont donné lieu à des moments emblématiques. Comme quand il s’est consacré à nouveau au judaïsme alors que Larry se consacrait à un nouveau poulet palestinien (et au gérant du restaurant). Ou quand Larry a sauté sur la fête d’anniversaire de Funkhouser alors qu’il était censé porter un toast. Ou quand il s’est déclaré trop paresseux pour divorcer, seulement pour changer d’avis. (Quand Leon a suggéré que Marty «courait ce cul dans le sol», il a refusé: «Je n’ai couru aucun – nous avons eu un beau mariage pendant 20 ans.») Ou quand, après que Larry a volé les fleurs du mémorial en bordure de route de la mère de Marty , il a prononcé ce qui était quelque chose d’un refrain pour le personnage: “Si tu n’étais pas mon meilleur ami, je prendrais mes mains nues et ferais tomber ta tête de ton cou.” (“Ce n’est pas mon meilleur ami”, clarifia immédiatement Larry. dans la chambre.)

Tout au long de tout cela, Einstein est resté un humoriste de comédien, toujours prêt à raconter une blague au moment le plus inopportun, mais parfait. (Son apparition contre toute attente en 2017 est une classe de maître pour savoir comment être drôle dans un cadre décontracté.) Lorsqu’il est décédé en janvier 2019 après une brève bataille contre le cancer, ses pairs n’ont pas pu retenir leur admiration. Cela s’étendait au-delà du monde de la comédie: le guitariste de Radiohead, Johnny Greenwood, a déclaré qu’il s’était rendu dans des hôtels sous le nom de «Marty Funkhouser» lors de plusieurs tournées en hommage à la performance «subtile» et «magnifiquement lancée» d’Einstein. Mais il n’y avait probablement aucun morceau de des éloges qui peuvent pleinement saisir ce qu’Einstein a pu faire tout au long de ses 50 ans de carrière: dans une industrie remplie de gens drôles pour la vie, il était toujours le plus drôle. Cela s’est étendu à l’ensemble de Curb. Regardez comment Larry n’a pas pu tenir le coup lors d’un de ses célèbres concours de regard lorsqu’il a fermé les yeux sur Einstein. Ou revenez à la blague que Marty a racontée à Jerry. “La grande chose était sur le spectacle, ils sont partis dans le vrai rire de la première fois que j’ai entendu la blague”, a déclaré Seinfeld à Einstein dans un premier épisode de Comedians in Cars Getting Coffee.

Comment un jeune garçon s’implique-t-il avec une prostituée? Si vous êtes Marty Funkhouser, la réponse est simple: vous l’avez amené à rencontrer la variole qu’est Larry David.

La dernière grande histoire de Marty est venue dans la dernière saison de Curb. Il a présenté à Larry le joyau de la famille Funkhouser, son neveu Kenny, qui était un lanceur vedette du secondaire et avait été offert un tour complet à Stanford, à condition qu’il puisse réussir ses SAT. Mais ensuite Larry est arrivé.

Avec un coude cassé dans son bras lanceur, Kenny ne pouvait pas tanguer. Il ne pouvait pas non plus relâcher la tension, car il ne pouvait pas partir à gauche. (“Personne ne le peut”, a déclaré Marty découragé.) Kenny n’était intéressé par rien, et Marty a dit qu’il avait peur de lui. Larry a eu la brillante idée d’embaucher une prostituée pour le lycéen. Kenny est rapidement tombé amoureux d’elle et s’est enfui à Pampelune pour courir avec les taureaux – probablement pour l’impressionner, a supposé Larry. On pouvait s’y attendre, Kenny a été piétiné à mort, et nous avons été mis en place pour un autre enterrement de la famille Funkhouser. De façon aussi prévisible, les funérailles ont mal tourné, et encore une fois, c’était à cause de Larry.

Le regard sur le visage de Marty à la fin de la séquence était en or pur, et malheureusement, c’est celui que nous ne reverrons pas cette saison. Le tournage a commencé pour la saison 10 de Curb fin 2018. À ce moment-là, Einstein était extrêmement malade et n’aurait apparemment pas pu filmer. Bien que peu de détails sur cette saison aient émergé au-delà de la bande-annonce, il semble que Einstein n’apparaisse dans aucun épisode. Cela signifie qu’il est plus que probable que les derniers mots de Marty à Larry étaient “Qu’est-ce que tu es, un putain de fou?” Dans la finale de la saison 9. Se sent approprié.

Bien que nous n’obtenions probablement pas de scènes de Marty cette saison, nous aurons presque certainement un autre enterrement familial Funkhouser. Il est difficile d’imaginer que Larry dans la vraie vie ne veuille pas rendre hommage à son ami déchu de manière si complète, et il est encore plus difficile d’imaginer que Show Larry ne visserait pas le moment une fois de plus. Le «meilleur ami» de Marty donnera-t-il l’éloge funèbre? Est-ce que Funkhouser va dicter qu’ils doivent enfin jouer A Thousand Pick-up Sticks? Sera-t-il enterré avec un 5-bois? Je ne sais pas à quoi ressembleront les funérailles, mais il est plus que probable qu’elles arriveront, et elles iront certainement en enfer avant la chute du cercueil. Ce sera hilarant, mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas subtilement éviscérer en même temps.

Je vais peut-être même devoir faire un jogging après. J’ai entendu que c’était la meilleure chose pour toi.