L’importance de l’entraînement des jambes pour les boxeurs

Posté le 23/02/2020

par Bryanna Fissori

Lorsque vous regardez un match de boxe, il est facile de se concentrer sur une rafale de poings et un mouvement rapide de la tête et des épaules pendant que les combattants lancent et bloquent les frappes. La plupart de cette action se passe apparemment au-dessus de la taille, alors qu’en réalité, les jambes du boxeur sont en mouvement constant, alimentant chaque mouvement.

Générer de la force à partir du sol

La puissance de frappe est générée à partir de zéro, ce qui rend crucial que les boxeurs ne sautent pas le jour des jambes. Il est rare qu’un concurrent reste immobile sur le ring. Attaquer et défendre en permanence nécessite beaucoup de mouvement, ce qui signifie que les jambes ne font pas beaucoup de pause avant la fin du tour. Bien que la force du haut du corps soit sans aucun doute importante, la majorité de la puissance de frappe est générée par les jambes.

Les egs d’un boxeur génèrent de l’énergie à partir du sol, la transférant à travers votre cœur, vos épaules, vos bras et dans vos poings. Une étude de 2013 dans le Journal of Strength and Conditioning Research a révélé que les boxeurs expérimentés utilisent leurs jambes pour conduire 38,6% de la force dans leurs coups de poing. Les jambes des boxeurs de niveau intermédiaire fournissent 32,2% de leur puissance, tandis que les novices n’en utilisent que 16,5%.

Les classes de poids sont une partie importante de la boxe de compétition, mais moins cruciale pour les boxeurs de fitness, d’autodéfense ou de technique. Le levage lourd n’est pas nécessairement le moyen le plus efficace de développer les muscles des jambes pour la boxe, bien que le levage puisse jouer un rôle important dans le renforcement de la force fonctionnelle et la protection contre les blessures.

Journée des jambes pour les boxeurs

Il existe d’innombrables techniques pour développer la force et la vitesse des jambes. L’équilibre est important. Voici quelques options à ajouter à votre routine de force et de conditionnement pour la boxe

Deadlifts – Il n’y a aucune raison d’essayer de se suicider pour développer des muscles des jambes volumineux ou volumineux qui pourraient vous ralentir. Les soulevés de terre sont importants car le renforcement et l’allongement de vos ischio-jambiers ont l’avantage supplémentaire de protéger les muscles autour du genou. Cela pourrait réduire la probabilité de blessures aux genoux.

Squats – Les squats peuvent être effectués avec ou sans poids. Encore une fois, soulever des objets lourds n’est pas nécessairement l’option la plus productive. Les squats peuvent également être effectués dans une position de combat de boxe, bien que ce soit une bonne idée de changer de position uniformément. Si les squats sont douloureux en raison de problèmes de genou existants, il est normal d’évaser légèrement le genou arrière et de garder le talon arrière au-dessus du sol comme pour esquiver un coup de poing.

Corde à sauter – Le mouvement d’un boxeur est continu. La plupart des gens associent la corde à sauter à la vitesse et à l’agilité, ce qui est correct. Mais la corde à sauter aide également à renforcer les muscles du mollet et à renforcer l’endurance des jambes. Un boxeur ne doit pas se déplacer sur le ring avec son poids sur les talons et la corde à sauter force le poids sur l’avant du pied.

Plyométrie – La pliométrie ou plyos sont des exercices qui nécessitent que les muscles exercent une force maximale à intervalles courts, dans le but d’augmenter la puissance. Certains exemples incluent les fentes des skieurs, les sauts d’une jambe ou les sauts de squat.