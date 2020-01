L’inspiration locale Mike Hilton en vedette à Trenton ce samedi soir

RINGSIDE 22/01/2020

Ce samedi soir à la Cure Insurance Arena de Trenton, dans le New Jersey, le ChampBox 1 de Silver Bow sera présenté par invaincu et par Mike Hilton, de Trenton.

Hilton (9-0, 7 KO) participera à un combat de six rounds.

Hilton est devenu une histoire inspirante en grandissant dans les rues difficiles de Trenton, et a été impliqué dans le style de vie des gangs non seulement pour changer sa vie, mais aussi pour devenir un mentor pour ceux de la région de Trenton.

«Mon camp d’entraînement s’est très bien passé. J’ai eu de bons et difficiles combats », a expliqué Hilton, 33 ans.

Le combat, ainsi que le début de la série à Trenton, pourrait non seulement être un point de départ pour la carrière de Hilton dans le ring, mais pourrait également servir de motivation aux jeunes de la région.

«C’est très important et c’est un gros problème pour moi. Je peux montrer aux enfants qui ont fait des erreurs dans la vie, que vous pouvez toujours faire quelque chose de bien et avoir un objectif positif de continuer à réaliser vos rêves. Après tout ce que j’ai vécu, je suis ravi d’être ici, car j’ai des amis qui ne sont pas là. »

Hilton a survécu à ces rues pour devenir le champion national des gants d’or 2015, où il a été le premier résident de Garden State à remporter le tournoi National Elite. Ce tournoi, qui a eu lieu en 2013, était le premier du genre où les combattants ne portaient pas de couvre-chef.

Hilton fera son premier départ dans les 21 prochains mois, estime que le début de cette série dans sa ville natale relancera sa carrière vers la compétition.

«Je cherche à me battre aussi souvent que possible. Espérons qu’au moins quatre combats cette année à cause de cette série. Une chose est sûre, je ne serai pas inactif. Je vois définitivement cette série devenir de plus en plus grande à chaque événement. Et je pense que Trenton a besoin de quelqu’un avec qui elle peut s’appuyer. Cette personne, c’est moi. Je suis cette personne. Avec toutes les choses que j’ai traversées, je sens que je peux être ce modèle pour les enfants de la région et montrer que j’ai changé ma vie et que si je peux le faire, eux aussi. Je ne suis toujours pas là où je veux être, mais je vais mieux que là où j’étais. »

«Je pense qu’avec les bonnes personnes autour de vous, vous pouvez faire ce que vous voulez.»

Apparaissant dans les combats de six rounds, le poids moyen Ian Green (12-2, 9 KO) de Paterson, NJ; poids léger Frederick Julan (11-0, 9 KOs) de Brooklyn; welterweight Shinard Bunch (6-1, 5 KOs) de Trenton et le poids lourd léger Chris Thomas (14-1-1, 9 KOs) de Beachwood, NJ.

Dans quatre combats de rondes – Heavyweight Jaywon Woods (11-1-1, 5 KOs) de Danville, VA; poids moyen Laquan Evans (2-1, 1 KO) de Philadelphie; cruiserweight Mike Moore (1-1) de Bristol, PA

Tous les adversaires seront annoncés mercredi.

Les sections locales, Zaire Gross, Kevin Alexander et Jabbar Abercrombie, mettront en évidence la partie amateur de la carte.

Les billets pour cette soirée spéciale de boxe sont de 25 $, 39 $, 59 $, 79 $ et les deux premières rangées sont à 99 $.