Liston repêché pour Frazier, affronte Ali dans un tournoi WBSS virtuel

Ringside 27/03/2020

En raison d’un intérêt mondial croissant pour l’eWBSS, le n ° 1 du tournoi Muhammad Ali affrontera Sonny Liston à la nouvelle heure de 19h (GMT) sur @WBSuperSeries Facebook pour une place en finale.

Nous sommes désolés de décevoir les fans de l’eWBSS qui attendaient avec impatience Muhammad Ali vs Joe Frazier mais en raison de circonstances imprévues, nous devons remplacer Smokin ‘Joe par Sonny Liston – l’un des boxeurs les plus durs et les plus intimidants de l’histoire qui a combattu Ali deux fois dans la vraie vie. Les combats entre Ali et Liston ont été parmi les plus attendus et observés de l’histoire du sport.

Nous avons hâte de voir leurs personnages eSport s’affronter pour une place en finale du tournoi «eWBSS Heavyweight Legends».

A bientôt sur Facebook!

L’équipe World Boxing Super Series.

Le tournoi, simulé par EA Sports ‘Fight Night Champion’, est créé par la vraie World Boxing Super Series pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Correspondances eWBSS restantes:

SF1 – Muhammad Ali vs Sonny Liston – vendredi 27 mars

SF2 – Mike Tyson contre George Foreman – samedi 28 mars

Finale – Gagnant de SF1 vs Gagnant de SF2 – Dim 29 mars

#StayHomeSaveLives #ProtectYourselfAtAllTimes