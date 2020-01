L’Italie accueillera le Forum européen de l’AIBA le 29 février

RINGSIDE 26/01/2020

Le Forum continental européen de boxe AIBA se tiendra dans la ville d’Assise, en Italie, le 29 février. Les fédérations nationales envoient des confirmations pour participer à cette importante réunion.

Le premier forum continental de l’AIBA s’est tenu le 18 janvier dans la ville de Panama, au Panama. Au total, 38 fédérations ont assisté à l’événement dirigé par le président intérimaire de l’AIBA, le Dr Mohamed Moustahsane, et le président de la Commission de marketing de l’AIBA, M. Umar Kremlev. Des dizaines de questions importantes ont été annoncées et inscrites à l’ordre du jour de la direction de l’AIBA.

Comme il a été indiqué, ces forums sont créés pour unir les fédérations nationales de l’AIBA par le dialogue, pour rencontrer tous les présidents et secrétaires généraux des FN pour discuter et résoudre tous les problèmes internes et bilatéraux. L’objectif principal est également de discuter des réformes de l’AIBA et de l’avenir de l’organisation.

Le président intérimaire de l’AIBA, le Dr Mohamed Moustahsane, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les prochains forums soient aussi fructueux qu’au Panama.

«Le premier Forum est déjà devenu un grand succès. Jamais auparavant nous n’avons été aussi proches de nos membres dans un dialogue ouvert et avons pu noter toutes les questions du continent en général et des pays en particulier. Nous nous préparons à organiser les quatre prochains forums en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie.

Aujourd’hui, je peux confirmer la date de l’événement européen – il est prévu le 29 février. Malgré le fait que l’Europe se débrouille très bien avec le développement de la boxe, le continent a ses propres problèmes. Et nous allons en discuter et résoudre étape par étape. Nous informerons également les parties sur les progrès de la réforme et les plans pour l’avenir à la veille du Congrès extraordinaire de l’AIBA en mars », a déclaré le Dr Moustahsane.

Les dates des forums de l’AIBA en Océanie, en Afrique et en Asie seront annoncées prochainement.