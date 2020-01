“Little America” ​​est la série la plus prometteuse d’Apple TV +

Le mot le plus flashy dans le titre de Little America, la nouvelle série d’anthologies d’Apple TV + basée sur les histoires réelles de huit immigrants, est «Amérique»: ses idéaux, ses promesses et la façon dont ses sujets les expriment ou s’y connectent. Mais selon Lee Eisenberg, un ancien de l’Office qui a co-créé la série aux côtés des écrivains mariés de Big Sick Emily V. Gordon et Kumail Nanjiani, le «petit» est tout aussi important.

“Je plaisante en disant que les enjeux ne sont pas, comme,” La fille du président a été kidnappée, que va-t-il se passer ensuite? “”, A déclaré Eisenberg. “Lorsque vous faites une histoire qui se déroule dans une salle d’urgence, les enjeux sont très élevés; ce sont la vie et la mort. Pour la plupart, avec nos épisodes, ce n’est pas du tout le cas. Les histoires sont très personnelles et les enjeux sont, espérons-le, universels. «Je veux offrir un meilleur logement à ma famille»; “Je veux m’intégrer dans une nouvelle école.” Ce genre de thèmes et de scénarios est ce que nous recherchions, et le fait qu’ils étaient avec des gens qui sont si rarement en avant et au centre était quelque chose qui nous a vraiment excités. “

À une exception près, Little America tire ses histoires de la série homonyme non fictionnelle d’Epic Magazine, une société de production et de publication hybride qui crée simultanément un journalisme long et le guide tout au long du processus de développement d’Hollywood. (Les cofondateurs épiques Joshuah Bearman et Joshua Davis sont des écrivains eux-mêmes et crédités en tant que producteurs exécutifs sur Little America.) Dans leur forme originale, qui sera bientôt développée et distribuée sous forme de livre autonome, les récits sont des récits à la première personne de l’infini. , voies d’assimilation idiosyncratiques. Dans le spectacle, ils sont transformés en vignettes stylisées et dramatisées: une comédie romantique dans une retraite de méditation silencieuse; une histoire d’Horatio Alger sur une femme ougandaise vendant des cookies; une mère sino-américaine qui peine à se connecter avec ses enfants lors d’une croisière, basée sur la propre histoire du scénariste-réalisateur Tze Chun.

Les séries d’anthologie, qui manquent d’une histoire ou de personnages cohérents pour lier leurs parties dans un ensemble, peuvent être délicates lorsqu’elles n’ont pas un sens de soi suffisamment fort. Pour chaque Black Mirror ou High Maintenance, qui explore la technologie et le Brooklyn contemporain avec une curiosité agile, il existe des exemples moindres comme The Romanoffs ou la troisième saison de Fargo, qui se sentent dispersés en l’absence d’une vision cohérente et directrice. Little America tombe heureusement dans l’ancien camp, avec un sujet – l’immigration – suffisamment concentré pour ancrer un spectacle, mais aussi assez large pour accueillir un éventail vertigineux de styles et de personnages. “Avec une série d’anthologie, vous voulez que chaque épisode se sente distinct, et pourtant vous voulez que tous se sentent comme une pièce”, reconnaît Eisenberg. «Avec quelque chose comme ça, nous essayions vraiment de créer une mosaïque ou une tapisserie des États-Unis. Nous voulions que les épisodes couvrent vraiment le pays; nous voulions que les épisodes aient des sujets du monde entier. Tout le monde est touché par ou est un immigrant, et cela informe ce qu’est notre pays. »

Qui peut s’installer aux États-Unis, et comment, est actuellement un sujet chargé dans le discours national américain, comme il l’a été pendant des siècles. Little America est clairement consciente de sa place dans ce dialogue, même si elle est rarement exprimée dans ses messages. “Nous ne voulions pas que l’émission soit politique, mais nous avions l’impression que l’existence même de l’émission… est politique”, dit Eisenberg. Plutôt que de le dire clairement, les idéaux de Little America se trouvent plutôt dans une série de décisions pointues. Chacun de ses deux premiers épisodes se concentre sur les immigrants sans papiers dans les années 2000: Kabir, un enfant de 12 ans qui décide de participer au National Spelling Bee lorsque ses parents sont expulsés de l’Utah vers l’Inde, et Marisol, une adolescente bourru qui apprend à canaliser son agressivité à travers le passe-temps traditionnellement blanc et riche de la courge. Chaque chapitre d’une demi-heure a techniquement un titre (“The Rock”, “The Son”), mais s’identifie principalement par le nom de son protagoniste, qui clignote sur l’écran en grande police incontournable.

Alors que les gros titres hors écran sur l’immigration peuvent être terriblement sombres, Little America est généralement optimiste. Les parents de Kabir retournent finalement aux États-Unis, où la famille gère un motel; Marisol obtient sa citoyenneté et obtient son diplôme universitaire. «Nous ne voulions pas raconter histoire après histoire des histoires d’immigrants malheureux. Ce n’est pas du tout le récit », explique Eisenberg. D’un autre côté, les producteurs ne voulaient pas non plus d’un ton trop positif, voire propagandiste. “Nous ne voulions pas non plus donner l’impression que l’Amérique est la réponse”, déclare Eisenberg. “C’est trop simpliste, et ce n’était pas la façon dont nous voulions l’aborder.” Prenez par exemple “The Rock”, coécrit par Eisenberg, Nanjiani et Gordon, dans lequel une transplantation iranienne note qu’il a eu une vie pleine et épanouissante dans son pays d’origine. Little America vise l’élévation sans trop s’appuyer sur les idées de l’exceptionnalisme américain.

Comme pour toutes les séries d’anthologie, Little America varie dans la fréquence à laquelle le spectacle atteint sa marque auto-assignée. À leur meilleur, les épisodes zooment sur les idiosyncrasies quotidiennes pour révéler les vérités plus larges sous-jacentes; mon épisode préféré, “The Cowboy”, suit un étudiant nigérian qui a grandi sur les westerns et utilise la culture cowboy comme une porte d’entrée dans le sud américain. C’est une histoire discrète sans beaucoup de drame, mais qui illustre efficacement les liens entre deux cultures disparates. «Quelle que soit la couleur de la peau de quelqu’un ou quelle que soit son appartenance ethnique, les histoires que nous racontions, nous avons constaté que si vous les preniez à leur essence, elles étaient des histoires très universelles», observe Eisenberg. “La culture ou la trame de fond de la personne l’informait et créait de la texture et lui donnait des nuances, mais ce n’est pas ce que ces histoires étaient.” Parfois, cependant, le spectacle peut surestimer sa main. L’épisode de Kabir se termine sur une note ambivalente, ses parents retournant à un fils qui a honte à la fois de son propre manque de progrès et éloigné d’eux – seulement pour un post-scriptum pour insérer une certaine positivité forcée.

Chacun des épisodes de Little America se termine par une mise à jour et des photographies de son inspiration, un appareil de plus en plus populaire utilisé dans, entre autres, Nanjiani et Gordon’s The Big Sick, une adaptation de leur propre histoire d’amour. Quels que soient ses trébuchements occasionnels, Little America peut toujours se replier sur sa connexion aux êtres humains de chair et de sang dans toutes leurs bizarreries et complexités. L’épisode de Chun est survenu quand il a rencontré un producteur au sujet de la réalisation d’un chapitre; en décrivant son lien avec le matériel, l’histoire de Chun sur les vacances en famille était suffisamment convaincante pour qu’Eisenberg et ses collaborateurs lui suggèrent simplement de l’utiliser à la place. Eisenberg décrit également l’expérience émotionnelle de montrer l’histoire de la relation d’un immigrant syrien avec la religion, la sexualité et la famille à l’homme dont la vie était basée: «Il vient de dire: ‘Je n’ai jamais vu un musulman gay à la télévision représenter cela façon.'”

De nombreux contributeurs de Little America se sont appuyés sur leur propre expérience personnelle, pas seulement sur celle de leurs sujets. Nanjiani a grandi au Pakistan avant de déménager aux États-Unis pour l’université; Le père d’Eisenberg est originaire d’Israël; Les fans de Master of None sont conscients que les parents du co-créateur et producteur exécutif de Little America, Alan Yang, sont originaires de Taiwan. (Little America partage également un superviseur musical avec Master of None dans Zach Cowie, ce qui fait de la bande originale de l’international un point culminant. “Mon Spotify comme, a explosé de la meilleure façon possible”, dit Eisenberg. “Je suppose que je ne devrais pas disons que je suis sur Spotify, je plaisante. Ma musique Apple! “) Les scénaristes, réalisateurs et autres membres du personnel de production ont également été recherchés pour une connexion directe aux thèmes de la série – Eisenberg estime que plus de 80% des personnes au-dessus de la Les membres d’équipage étaient soit les enfants d’immigrants, soit les immigrants eux-mêmes.

Le mois dernier, Apple a commandé une deuxième saison de Little America avant même la première. La société de technologie a renouvelé tous ses débuts de séries à ce jour, mais Little America se distingue toujours comme l’un des plus prometteurs, plus Dickinson que See. Entre le livre et le projet original, il reste beaucoup d’histoires épiques à adapter, bien que la salle des écrivains ait déjà commencé à regarder vers l’extérieur alors qu’elle se réunit à nouveau cette semaine. “Les histoires que nous avons racontées au cours de la première saison s’étendent sur les années 70, 80, 90 et augts”, explique Eisenberg. “Nous parlons, cette saison, quelle est une histoire qui se déroule dans les années 1800? Y a-t-il une histoire sur les Amérindiens? Little America signifie beaucoup de choses, et je pense que cela peut vraiment s’ouvrir. »

Il y a aussi la possibilité, comme dans l’épisode de Chun, que Little America puisse emprunter ses intrigues à des sources plus improbables. “Il y a une histoire pour la saison 2 que nous pourrions faire qui est en fait basée sur un pilote Uber que j’ai eu à Los Angeles”, raconte Eisenberg. «C’était la première fois qu’il vivait à New York. Il a perdu son passeport, et il a eu cette nuit folle où il a dû aller à l’ambassade pour essayer d’obtenir un nouveau passeport, mais l’ambassade a été fermée, il avait l’air méfiant et les flics l’ont arrêté. Je l’ai mis en contact avec les chercheurs d’Epic, et ils l’ont interviewé, et maintenant tout à coup, il est l’un des sujets du livre et nous pourrions finir par faire son histoire. Tout ça d’un Uber au dîner! »

C’est un exemple du processus de Little America qui reflète son idée centrale: que les Américains peuvent venir de n’importe où, et leurs histoires aussi.

