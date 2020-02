L’olympienne Charly Suarez remporte une victoire spectaculaire à Ilocos Norte

RINGSIDE 08/02/2020

La star la plus célèbre des Philippines, Charly Suarez, s’est engagée à piller la forme de combat professionnel en 2020, et il a ouvert son compte de l’année dans un style spectaculaire à Ilocos Norte hier soir.

Le boxeur populaire, connu sous le nom de King’s Warrior, a connu une course illustre chez les amateurs, dont des médailles aux Jeux asiatiques et SEA, remportant sa plus récente médaille d’or en décembre. Il a été une élimination controversée lors des phases finales des Jeux olympiques de Rio 2016 contre le remarquable Britannique Joe Cordina, qui est depuis devenu un professionnel invaincu à 11 et 0.

Le festival d’Ilocos Norte à Luzon, aux Philippines, est célébré pendant deux semaines du 27 janvier au 9 février et est réputé pour accueillir de nombreux événements artistiques et culturels. Ce qui était important dans l’offre de la nuit dernière, c’est que c’était la première fois que le festival célébrait la boxe, et Mme Cucuy Elorde et son équipe ont fait un travail incroyable pour apporter l’excitation du sport dans la province du Nord.

La carte de combat était forte, avec de nombreux concours étroitement contestés mais très combatifs, certains entraînant des KO explosifs. Le gymnase Elorde a dévoilé deux stars stables – Ben Ligas et Argie Toquero – tous deux marquant des victoires exceptionnelles qui n’ont pas nécessité l’aide des juges.

Charly Suarez a combattu l’événement principal contre un plus grand Dave Barlas, qui est entré dans le concours avec 5 victoires de 6 combats précédents. Suarez avait raison sur la limite de poids plume super de 130 lb, tandis que le Barlas robuste a enregistré 133 lb, mais cela ne devait pas avoir de conséquence. Barlas était serré et compétitif au premier tour, ce qui semblait être une strophe animée pour les deux combattants, chacun montrant de bons mouvements et de bonnes compétences. Le round 2 a commencé dans la même veine, mais Suarez a commencé à travailler, créant des opportunités avec de grands angles, et a envoyé Barlas sur la toile avec une machette comme laissée sur le corps.

Dave Barlas à seulement 21 ans, a montré un grand caractère pour reprendre sa position et survivre à la manche, mais la fin était proche. Le round 3 a commencé avec Barlas tentant de récupérer les points et les félicitations perdus, mais Suarez a été exemplaire dans sa sélection de coups, et n’a donné à son talentueux jeune adversaire aucune chance de s’équilibrer et de trouver son groove. Dave Barlas a tenté de décrocher de bons coups, mais en grande partie, ceux-ci ont rencontré des compteurs brutaux. Le très volontaire Barlas a frappé la toile deux fois avant que l’arbitre Jerrold Tomeldan ne mette fin à la punition au troisième tour.

Le talentueux et mortel Suarez passe à un sinistre 4 victoires sans perte – le tout par élimination directe. Il était très évident que Dave Barlas est un jeune combattant très prometteur, mais le QI de boxe de Suarez a continué de le placer dans des positions de ring très probables, et ses mains flamboyantes et sa puissance ont fait le reste.

Charly Suarez a pour mission de pénétrer dans le top 10 mondial le plus rapidement possible, et sur la base des performances foudroyantes de la nuit dernière, où il a fait passer un espoir de premier plan à Barlas au second plan, peu diraient. Il ne fait aucun doute que même avec seulement 4 victoires en tant que pro, Suarez se profile comme potentiellement l’une des meilleures perspectives de boxe aux Philippines, sinon la meilleure.

Le Vietnam est un petit pays de plus de 100 millions d’habitants, mais jusqu’à récemment, le sport de la boxe était largement inconnu. La nation patriotique a progressé rapidement au cours des dernières années, à noter une présence écrasante à la fois d’une classe moyenne émergente et d’une culture de la jeunesse plus vocale et exigeante. Fait intéressant, toujours commun à tous les Vietnamiens, il y a un amour profondément enraciné du sport et, plus encore, des grands événements en plein air. Il semble basé sur le succès précoce qu’il a connu jusqu’à présent dans ce pays, le sport de la boxe est la solution idéale!

La société locale VSP Boxing a vu le créneau qui existait au Vietnam et a décidé d’accueillir un modeste événement dans la province de Dong Nai en juillet 2018. Le thème de ce spectacle était conçu comme «un événement culturel et sportif pour exprimer la bonne volonté» – où cinq boxeurs coréens professionnels montreraient leurs talents à des adversaires amateurs vietnamiens de bas rang. Cela donnerait à ces Vietnamiens un avant-goût de ce qu’ils aimeraient être sur le ring avec des combattants professionnels, et leur donnerait l’inspiration nécessaire pour s’améliorer et peut-être un jour atteindre des sommets aussi élevés. Dans ce qui a été un choc pour tous, les amateurs vietnamiens ont performé de leur peau pour remporter 4 des 5 combats – 3 par élimination directe!

Le succès de ce tout premier spectacle a encouragé à en faire plus, et le Vietnam a fait des progrès remarquables vers la boxe professionnelle au cours de la dernière année. VSP Boxing a organisé trois grands événements depuis (sous la marque Victory 8) où des stars étrangères ont été invitées à rivaliser avec des Vietnamiens locaux dans un format d’exposition, mais selon des règles professionnelles. Ceux-ci ont aiguisé l’appétit des fans – fous de plus de sport et plus d’événements.

VSP Boxing avait travaillé avec la Vietnam Sports Administration (VSA) et la Vietnam Boxing Federation (VBF) pour lancer leurs deux premiers spectacles en salle Victory 8 à HCMC. Les événements ont été un grand succès, où des foules d’environ 2000 personnes ont assisté pour encourager leurs stars au stade Nguyen Du, à plus petite échelle.

Enhardie par une réponse aussi positive des boxeurs et des fans, la VSA a ensuite accordé les approbations à Victory 8 pour organiser un méga-événement dans les rues de la ville de Hanoi en octobre dernier. La réflexion visait à savoir où la boxe peut être mise en scène afin que le plus de gens possible puissent la voir, sachant que pour la plupart, ce serait leur première chance de voir un événement de combat en direct. L’emplacement choisi était emblématique – en plein milieu de la partie la plus ancienne de Hanoi, et à côté du mystique lac Hoan Kiem.

C’était la première fois que le ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme autorisait cela, et cela a abouti à un événement sportif historique qui était le plus grand jamais vu dans la capitale. VSA avait déclaré avoir souhaité que la boxe Victory 8 soit accessible à tous les amateurs de sports et de divertissement en direct, et leur vision a été remboursée avec plus de 20000 personnes assistant au spectacle Legends of Hoan Kiem. La nuit a également annoncé l’avènement de la boxe professionnelle au Vietnam, où le héros local Truong Dinh Hoang a remporté le titre WBA Asia Super Middleweight.

La trajectoire rapide de la boxe professionnelle au Vietnam est due aux efforts fanatiques de la boxe VSP et des événements Victory 8.

Vietnam Sports Platform (VSP) Boxing sont des acteurs importants sur le marché vietnamien, possédant le gymnase de classe mondiale VSP Boxing à HCMC, et ont organisé trois événements “ Victory 8 ” couronnés de succès en novembre 2018, mars et octobre 2019.

«Victory 8» se consolide rapidement en tant que marque leader du divertissement sportif au Vietnam. Ils possèdent des points de différence significatifs par rapport à la perception traditionnelle du marché de ce qu’est la boxe. Leurs stratégies sont conçues pour plaire au public pour la première fois, aux jeunes et aux fans féminines.

Plus de 65% de la population vietnamienne a moins de 35 ans. Victory 8 se concentre sur les jeunes boxeurs qui possèdent des niveaux d’élite et qui ont une croissance potentielle. Ils construisent les profils de leurs concurrents afin de pouvoir cultiver une base de fans avertis et passionnés. Cela s’est avéré améliorer l’aspect social pour les spectateurs.

«Nous ne travaillons qu’avec des jeunes athlètes qui se représentent eux-mêmes et leurs pays respectifs au plus haut niveau. Nous sommes conscients de la valeur continue des athlètes commercialisables », a déclaré Robert Hill, entremetteur pour Victory 8.

Les combats de la victoire 8 sont généralement de plus courte durée (généralement 4 rounds). Ils limitent intentionnellement les rounds pour maintenir le facteur de divertissement à plein régime, sachant que les combats fatigués et lents n’engagent pas les fans. Ils reconnaissent également que davantage de blessures surviennent chez les athlètes fatigués. Les combats plus courts permettent également une exposition pour plus de boxeurs, et l’objectif est de faire de chaque match un cracker.

Près de la moitié des boxeuses vietnamiennes sont des femmes, et Victory 8 travaille à développer de futures championnes de classe mondiale. Le Vietnam possède beaucoup de boxeuses de haut niveau chez les amateurs.

Plus important encore, ce qui définit un match de boxe Victory 8, c’est que les concurrents sont égalés, et tous les efforts sont faits pour assurer des combats exaltants 50/50 conçus pour les fans. Le Vietnam incarne peut-être l’état d’esprit le plus unique rencontré dans le sport. Leurs boxeurs préfèrent être testés contre les meilleurs adversaires disponibles, plutôt que d’avoir un combat facile contre quelqu’un qu’ils peuvent battre facilement.

L’AMOUR vietnamien est un défi, ce qui crée des matchs passionnants. Le concept en cours consiste à associer des athlètes locaux de haut niveau à de grands combattants du monde entier. Le concept est simple même pour les nouveaux téléspectateurs – le Vietnam contre le monde!

La formule de Victory 8 leur a permis d’enregistrer des nombres sans précédent, les trois premières émissions ayant rapporté plus de 12 millions de téléspectations. Ces émissions et leurs histoires associées ont généré 10 millions de vues supplémentaires sur YouTube et les réseaux sociaux. C’était un sport dans l’obscurité en 2018, mais incroyablement, lorsqu’il a été diffusé dans les masses en 2019, a reçu plus de 20 millions de vues au cours de sa première année. Les chiffres ne mentent pas – ce sport est là pour rester!

Des plans sont déjà en cours pour un énorme événement en plein air à HCMV le 11 avril. L’extravagance Victory 8 devrait avoir lieu à Nguyen Hue – un boulevard emblématique à pied dans le centre du district 1. La zone formera un autre endroit emblématique pour célébrer l’émergence de la boxe du Vietnam, et il est prévu que le spectacle va générer une foule de plus de 20 000 personnes. La rumeur dit que deux titres professionnels seront organisés dans la soirée, avec une partie de l’élite asiatique susceptible de participer. Des combattants d’Australie, d’Angleterre, de Suède et des Philippines ont également été recrutés pour en faire un événement véritablement international. VSP Boxing publiera plus d’informations concernant Victory 8 Nguyen Hue dans les prochaines semaines.