Lorsque CJ Ross a parlé de Mayweather vs Canelo, Pacquiao vs Bradley marque

31/03/2020

Poursuivant notre retour sur certaines des principales histoires couvertes par World Boxing News au fil des ans au cours de cette crise de coronavirus, le cas de CJ Ross vient Ă l’esprit.

Ross a été ridiculisé et a apparemment été chassé de la boxe aprÚs la controverse entre Floyd Mayweather et Canelo Alvarez, mais a parlé à WBN quelques années plus tard.

Mayweather Ă©tait le favori pour battre un jeune Canelo Ă l’Ă©poque. Mais si vous regardez ce qui est un jeu de casino et des paris sportifs responsables, le Mexicain valait vraiment le coup sur le Strip de renommĂ©e mondiale.

Maintenant vivant dans l’Ohio aprĂšs avoir quittĂ© Las Vegas pour juger, Ross avait fait l’objet de questions avant la rencontre Mayweather vs Canelo 2013.

En prenant le poste pour l’une des dĂ©cisions les plus horribles de tous les temps lorsque Timothy Bradley a vaincu Manny Pacquiao en 2012, Ross a en fait nommĂ© sa performance de cette nuit comme sa meilleure carriĂšre.

Marquant 115-113 pour Bradley dans un combat WBN ne pouvait donner aux Américains que deux rounds, la victoire a été saluée par des huées et plusieurs semaines de honte médiatique.

L’article Ă©tait un aperçu trĂšs intĂ©ressant de l’Ă©tat d’esprit de Ross, qui n’avait apparemment aucun regret de son mandat de 21 ans dans le sport.

Commençant par ce qu’elle avait fait depuis le combat Mayweather vs Canelo, Ross est rapidement passĂ©e Ă son effort de 2013.

“Je travaille, je m’occupe d’une entreprise familiale et j’ai Ă©galement dĂ©mĂ©nagĂ© hors de l’État du Nevada”, a dĂ©clarĂ© Ross exclusivement Ă World Boxing News.

«Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que les trois juges auraient pu mettre fin au combat (Mayweather vs Canelo), et par consĂ©quent avoir le mĂȘme score, disons 116/112. Mais si vous regardez la feuille de pointage de la commission, vous verriez probablement qu’ils sont arrivĂ©s Ă ces scores par diffĂ©rents tours.

À propos des critiques qu’elle a reçues, Ross a ajoutĂ©: «Je dois considĂ©rer la source car Ă moins que la critique ne soit assise sur mon siĂšge en regardant le combat sous les angles que j’avais, et qu’elle ait pu ressentir ou voir le pouvoir et le plat et les coups de poing manquĂ©s qui ne sont pas vus par une camĂ©ra, ce n’est pas une vraie critique. “

PACQUIAO vs BRADLEY

Passant au triomphe de Bradley, Ross n’avait que de bons souvenirs de sa carte de choc cette nuit-lĂ .

“Dans le combat Bradley contre Pacquiao, j’Ă©tais dans la majoritĂ© des trois juges pour 12 des 12 tours, donc je dirais que ce doit ĂȘtre le combat le plus remarquable pour moi”, a-t-elle soulignĂ©.

«Mais ils ont tous Ă©tĂ© mĂ©morables. J’ai particuliĂšrement apprĂ©ciĂ© les combats undercard qui sont souvent plus compĂ©titifs et difficiles Ă juger. »

ESPOIRS MMA

Sur ce qu’elle tenterait de faire ensuite, ce qui n’a manifestement jamais eu lieu, Ross a conclu: «Si ce n’est pas de la boxe, j’aurais aimĂ© ĂȘtre impliquĂ© avec le MMA.

«Personnellement, j’ai une formation en karatĂ© et je garde des heures de pilotage en catch universitaire, mais je pense que ce serait une chose naturelle de reprendre en MMA.»

Ross n’a plus jamais travaillĂ© dans les sports de combat.

