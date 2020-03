Lou Savarese, poids lourd, sera intronisé au Temple de la renommée de la boxe de New York

RINGSIDE 06/03/2020

Le challenger mondial pour les poids lourds et double champion des Golden Gloves de New York Lou Savarese (46-7, 38 KOs) vit le rêve, comme on dit, se préparant pour sa prochaine intronisation au Temple de la renommée de la boxe de l’État de New York (NYSBHOF).

En tant que l’un des 28 membres de la classe 2020, le populaire Savarese sera officiellement intronisé lors du neuvième dîner annuel d’intronisation de la NYSBHOF, dimanche après-midi (12h30-17h30 HE), le 19 avril, au Russo’s On The Bay à Howard. Plage, New York.

“Je n’ai que le plus grand respect et l’admiration pour le lauréat du Temple de la renommée de cette année, Lou Savarese”, a déclaré le président de la NYSBHOF, Bob Duffy. «Je ne pourrais pas être plus heureux pour cet homme qui a tout donné pour la boxe, dans et hors du ring. Ses amis et sa famille savent que cet honneur est bien mérité. »

Savarese était un favori local, né dans le Bronx et de Greenwood Lake, qui a été double champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre après avoir combattu au célèbre Madison Square Garden.

“C’est vraiment incroyable”, a déclaré Savarese à propos de son intronisation au NYSBHOF. «Je suis un historien de la boxe new-yorkaise, remontant aux années 1920 de l’histoire de la boxe new-yorkaise. C’est tellement agréable d’avoir combattu au meilleur endroit, New York, l’épicentre de la boxe.

Savarese est devenu pro le 30 avril 1989, éliminant James Smith au quatrième tour de son combat à Houston. Savarese a remporté son premier a remporté ses 36 premiers combats professionnels, mis en évidence par son 36e par une victoire par élimination technique au septième tour de Buster Mathis, Jr. pour le titre vacant des poids lourds de la United States Boxing Association (USBA). Il a également mis en place une confrontation de haut niveau avec George Foreman à Atlantic City en 1997, lorsque Savarese a perdu une décision partagée en 12 rounds (114-113, 112-115, 110-118) pour le championnat vacant de la World Boxing Union (WBU).

Savarese dit que son élimination directe de l’ancien champion du monde des poids lourds James “Buster” Douglas en 1998 pour le titre mondial des poids lourds de l’International Boxing Association est sa plus grande réussite sur le ring.

“J’étais un gros outsider dans le combat contre Douglas”, se souvient Savarese. «Il avait un bon coup. C’est le n ° 1f ou moi. Gagner mon premier titre des Golden Gloves de New York (1985 quand il a arrêté Jonathan Hill en finale) devant mes fans, ma famille et mes amis a été mon point culminant amateur. »

En plus de l’IBA World susmentionné, Savarese a également remporté les championnats WBO Inter-Continental et IBA Continental.

Outre les anciens champions du monde Douglas et Witherspoon, ainsi que Mathis Jr., Savarese a également battu des poids lourds de classe mondiale tels que David Bostice, Lance Whitaker et Leo Nolan.

«C’est spécial. Je connais la plupart des gars qui entrent et c’est un honneur d’être parmi eux. J’ai combattu six champions du monde (Evander Holyfield, Mike Tyson, Foreman, Witherspoon, Douglas et Riddick Bowe chez les amateurs. Max Kellerman (collègue intronisé NYSBHOF Class of 2020) a dit une fois que je suis de la vieille école de boxe. , J’aime ça.”

Aujourd’hui âgé de 54 ans, Savarese vit à Houston, au Texas, où il dirige Savarese Promotions, ainsi que deux gymnases, dans lesquels il entraîne des boxeurs en col blanc. “Ça va être amusant de revoir famille et amis depuis mes débuts en boxe”, a conclu Savarese. «Une tonne de gens viennent (au dîner d’intronisation), dont certains de Houston. Je suis devenu professionnel là-bas en 1990, je suis retourné à New York entre 2000 et 2008 et j’habite à Houston depuis. »

Mais Lou Savarese incarnera toujours ce que c’est que d’être un boxeur new-yorkais.

Les autres boxeurs vivants qui se dirigent vers le NYSBHOF incluent le triple challenger du titre mondial des poids lourds légers Jorge Ahumada (42-8-2, 22 KO), de Woodside, Queens en passant par l’Argentine; (1975-78) Champion du Monde WBC de super poids plume Alfredo “El Salsero” Escalera (53-14-3, 31 KOs), de New York par Porto Rico; Freddie “The Pitbull” Liberatore (20-4-1, 11 KOs), challenger pour le titre WBC super poids plume, de Bayside, Queens; Champion du monde de poids moyen WBC et quadruple vainqueur des Golden Gloves de New York Dennis «The Magician» Milton (16-5-1, 5 KOs), du Bronx; et le titre WBA des super-moyens, le challenger mondial Merqui «El Corombo» Sosa (34-9-2, 27 KOs), de Brooklyn en passant par la République dominicaine.

Les participants à titre posthume intronisés sont le soldat de poids welter de Brooklyn Bartfield (51-29-8, 33 KO), qui a combattu 55 champions du monde; Bronx, poids moyen Steve Belloise (95-13-3, 59 KOs); NYSAC et champion du monde des poids légers (1925) Jimmy Goodrich (85-34-21 (12 KOs), de Buffalo; challenger mondial pour le titre des poids lourds Tami Mauriello (82-13-1, 60 KOs), du Bronx; WBA champion du monde des poids moyens légers ( 1982-83) et quatre titres consécutifs des Golden Gloves de New York, Davey «Sensational» Moore (18-5, 14 KOs), du Bronx, et le champion du monde des poids légers Freddie «The Welsh Wizard» Welch (74-5-7, 34 KOs) ), de New York par le Pays de Galles.

Les non-participants vivants qui se dirigent vers le NYSBHOF sont le juge Oneida Don Ackerman, Wantah, le journaliste / producteur de Long Island Bobby Cassidy, Jr., le manager de Buffalo Rick Glaser, le journaliste de Rockaway Beach Jack Hirsch, le diffuseur de boxe du Bronx Max Kellerman, le médecin de bord d’Ardsley / NY Medical Le directeur, le Dr William Lathan, le juge d’Orangeburg Julie Lederman, l’arbitre de Hyde Park Ron Lipton et l’entraîneur de Staten Island / Catskill Kevin Rooney.

Les membres intronisés à titre posthume des non-participants sont le rédacteur en chef du Ring Magazine de Brooklyn, Lester Bromberg, le rédacteur sportif Dan Daniel de New York, le fondateur de Gleason’s Gym Bobby Gleason, l’écrivain de boxe de Sunnyside, Queens Flash Gordan, le journaliste de Manhattan A.J. Liebling, co-fondateur de NYSBHOF à Long Island City, Tony Mazzarella et Dan Morgan, manager de New York City.

Chaque intronisé participant recevra une ceinture sur mesure signifiant son intronisation au NYSBHOF.

Les lauréats de 2020 ont été sélectionnés par les membres du comité de nomination du NYSBHOF: Randy Gordon, Henry Hascup, Don Majeski, Ron McNair, Jim Monteverde et Neil Terens.

Tous les boxeurs devaient être inactifs pendant au moins trois ans pour être éligibles à l’induction NYSBHOF, et tous les intronisés doivent avoir résidé dans l’État de New York pendant une partie importante de leur carrière de boxe ou au cours de la première de leur carrière respective.

Les billets sont au prix de 150,00 $ par adulte et 60,00 $ pour les enfants (moins de 16 ans) et comprennent un brunch complet et un cocktail à l’entrée, à partir de 12h30. ET, ainsi qu’un dîner complet (côte de bœuf, poisson ou volaille) et un bar ouvert toute la journée. Les billets sont disponibles à l’achat en contactant le président de la NYSBHOF, Bob Duffy au 516.313.2304 ou depcomish@aol.com.