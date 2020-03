L’UFC ne donne aucun espoir alors que Manny Pacquiao et Floyd Mayweather découvrent

Nouvelles de boxe du monde 06/03/2020

Les bookmakers ont calculĂ© les chiffres sur les combattants de l’UFC bouleversant les lĂ©gendes de la boxe Manny Pacquiao et Floyd Mayweather en 2020.

Les fractions sur les combats potentiels entre Pacquiao et Conor McGregor, ainsi que Mayweather contre Khabib Nurmagomedov révÚlent une vérité surprenante sur les affrontements croisés.

Il est sĂ»r de dire que McGregor et Khabib n’ont pratiquement aucune chance de vaincre l’ancienne livre pour les rois livres dans un ring de boxe.

En regardant les blockbusters possibles cette année, et selon SafestBettingSites.com, les chances pour Pacquiao de battre McGregor sont de 1/8. Mayweather, pour sa part, est un 1/25 énorme et insurmontable pour éliminer Khabib.

Bien que McGregor et Khabib soient tous deux les meilleures stars dans leur code choisi dans le cadre du Ultimate Fighting Championship, les prix de 8/1 et 9/2 respectivement racontent leur propre histoire.

Dans l’Ă©tat actuel des choses, Pacquiao vs McGregor et Mayweather vs Khabib ne sont que de la tarte dans le ciel, mĂȘme si cela n’a pas empĂȘchĂ© les quatre de discuter des combats dans les mĂ©dias.

Lors d’une Ă©tape rĂ©cente de sa tournĂ©e au Royaume-Uni, Mayweather a nommĂ© son prix pour affronter l’un ou l’autre champion de l’UFC.

«Cela n’a aucun sens pour moi de combattre n’importe quel combattant ordinaire parce que je suis en ce moment oĂč ça concerne les affaires. Je suis un homme d’affaires », a dĂ©clarĂ© Mayweather.

«Pourquoi devrais-je combattre un combattant ordinaire pour 30 millions de dollars alors que je peux combattre un gars qui a tout un pays derriÚre lui pour 300 millions de dollars?

“Le premier combat (contre McGregor Ă©tait divertissant. Tout est divertissant. Nous avons parlĂ© du combat Conor McGregor. Nous avons parlĂ© du combat Khabib.

«Pour moi, le chiffre est de 600 millions de dollars. Si je vais y aller et risquer quoi que ce soit, cela devrait en valoir la peine », a-t-il conclu.

Sur McGregor, la nouvelle direction de Pacquiao a dĂ©clarĂ©: «Avec une possible lutte contre (Conor) McGregor parce qu’ils ont maintenant la mĂȘme entreprise, il y a donc certainement une grande chance. L’annĂ©e prochaine, (cependant). C’est l’annĂ©e prochaine.

Arnold Vegafria a poursuivi: «Qui est le meilleur gros mĂ©ga combat? C’est soit McGregor ou (Floyd) Mayweather est disponible pour le sĂ©nateur.

“Si jamais le combat contre Mayweather n’a pas lieu, au moins nous en avons un autre qui est McGregor.

“Ils sont donc dans la mĂȘme entreprise, donc il est possible que cela se produise.”

PAC-MAN

Mayweather taquine constamment son retour d’une retraite en 2017, tandis que Pacquiao a connu sa meilleure annĂ©e pendant un certain temps en 2019.

Le “Pacman” n’a tout simplement pas encore pu en tirer parti. Gagner le combattant WBN de l’annĂ©e n’a pas encore conduit Ă une autre collision Ă succĂšs.

Mikey Garcia, Danny Garcia et Errol Spence restent tous dans le cadre. Alors que Terence Crawford et Kell Brook seraient également intéressés à accrocher un défi Pacquiao.

