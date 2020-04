L’UFC rejoint la boxe et tous les autres sports en marge

Posté le 04/10/2020

Par: Hans Themistode

COVID-19, a forcé le monde de la boxe dans un coin, et contrairement à la plupart des situations où il se contenterait de riposter, cette fois-ci, il n’a pas d’autre choix que de continuer à le battre.

Tout comme le reste du monde du sport, la boxe a appris à prendre un siège arrière. La NBA, la MLB, le tennis, le golf et divers autres sports ont hissé leurs drapeaux blancs. COVID-19, c’est tout simplement trop pour aucun d’entre eux pour le moment.

Alors que d’autres sports ont décidé que cela n’avait pas de sens de combattre un combat qu’il ne pouvait tout simplement pas gagner, l’UFC, et plus particulièrement Dana White, ont décidé qu’ils avaient d’autres plans. Son énorme événement UFC 249, qui devait avoir lieu le 18 avril, allait se produire quoi qu’il arrive.

Visser la sécurité des combattants et oublier les conseils donnés par les responsables de la sécurité partout. Il y a de l’argent à gagner et White était déterminé à en retirer chaque centime.

Avec aucune arène à travers le monde désireuse d’accueillir aucun de ses événements, White a fléchi ses muscles et son portefeuille, et est allé de l’avant et a sécurisé une île pour tenir ses combats.

Les choses allaient bien. L’UFC 249 est dans environ une semaine et tout semblait se dérouler comme prévu. Ce fut le cas jusqu’à ce que White reçoive un appel attendu. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’hommes qui peuvent faire reculer White, mais autour de lui, il n’avait pas d’autre choix.

“Aujourd’hui, nous avons reçu un appel du plus haut niveau auquel vous pouvez aller à Disney et du plus haut niveau d’ESPN”, a déclaré White. “Une chose que j’ai dit depuis que nous avons commencé notre relation et notre partenariat avec ESPN, c’est que c’était incroyable. Ce fut un partenariat incroyable. “

«ESPN a été très, très bon pour nous. Et les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement samedi prochain. »

Cette dernière annulation de l’événement de White marque sa quatrième consécutive.

Le sport de la boxe s’est récemment habitué au mot annulé. Les événements de boxe datant de la fin de l’été ont été annulés. Même les puissants services mondiaux de streaming par abonnement de DAZN ont récemment annoncé qu’ils annulaient tous les événements de boxe jusqu’en juillet au moins.

L’UFC et Dana White se retrouvent désormais dans le même bateau que tous les autres sports. Assis sur la touche avec les mains croisées en attendant que les responsables de la santé leur disent qu’il est sûr de jouer à nouveau à l’extérieur.

“Alors que l’organisation était pleinement prête à procéder à l’UFC 249, ESPN a demandé le report de l’événement et des combats ultérieurs jusqu’à nouvel ordre à la lumière de la pandémie de COVID-19”, a indiqué la promotion dans un communiqué préparé publié après l’annonce de White. “L’UFC a hâte de reprendre le calendrier complet des événements en direct dès que possible.”

Le mode de vie mondain que COVID-19 offre actuellement est quelque chose auquel nous sommes tous habitués. Regarder les plafonniers ou regarder chaque film produit sur Netflix est devenu la nouvelle norme.

Le sport finira par revenir dans la vie de tous. Le calendrier exact est tout simplement inconnu. Mais toujours, même avec des points d’interrogation à chaque tour, White a promis une chose à ses fans.

“Nous serons le premier sport à revenir”, a déclaré White. “‘ Fight Island ’est réel. C’est une vraie chose. L’infrastructure est en cours de construction, et cela va vraiment se produire et ce sera sur ESPN. »