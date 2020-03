Luis Ortiz a un oeil sur Andy Ruiz Jr

Publié le 25/03/2020

Par: Hans Themistode

Le concurrent poids lourd Luis Ortiz est à la recherche d’un combat. Ce qui n’est pas vraiment surprenant compte tenu de ses antécédents.

La dernière fois qu’il a été vu sur le ring, Ortiz (31-2, 26 KOs) n’était apparemment qu’à quelques tours de devenir le premier champion du monde des poids lourds né à Cuba.

Le 23 novembre, au MGM Grand Arena, à Las Vegas au Nevada, Ortiz s’est retrouvé debout sur le ring de l’ancien champion Deontay Wilder. À travers six tours, Ortiz était sur le point d’entrer dans l’histoire. Les combattants nés à Cuba ont toujours suscité une tonne de respect dans le monde de la boxe. Ils sont souvent lisses, responsables sur le plan défensif, forts et peut-être même un peu ennuyeux. Ortiz était tout cela, moins la partie ennuyeuse.

Pour aussi bons que les combattants d’origine cubaine se sont révélés être, les poids lourds ont montré qu’ils sont exactement cela. Bon, mais pas génial.

Pourtant, avec six tours à faire dans son deuxième tir au titre des poids lourds, Ortiz a presque atteint le statut de champion. Mais ensuite, comme la plupart des combats de Wilder, tout a pris fin alors qu’Ortiz a été arrêté au 7e tour.

Avec deux fissures à un titre mondial couplées à deux défaites, Ortiz semble parfaitement content de passer du prétendant au gardien de haut niveau.

«Tous ces gens qui sont là-bas, Kownacki celui qui a perdu, Povetkin, Dillan Whyte… ils veulent tous se battre pour les titres mondiaux, mais ils doivent d’abord passer par King Kong. Je suis le test du métal », a déclaré Ortiz. Cela me fait une grande joie que les gens pensent un peu plus à moi. Je suis déterminé à poursuivre ma carrière. »

Ortiz, qui aura bientôt 41 ans, est à la fin de sa carrière à ce stade. Mais les gros combats qu’il semble toujours à la recherche pourraient arriver très bientôt.

L’ancien champion des poids lourds unifié Andy Ruiz serait prêt à prendre sa carrière plus au sérieux. Après avoir causé l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la boxe avec une victoire sur Anthony Joshua en juin 2019, Ruiz est tombé d’une falaise dans le match revanche immédiat, perdant pratiquement chaque tour.

Maintenant, avec Ruiz affirmant qu’il veut changer les choses, l’ancien champion des poids lourds veut mettre la main sur un combat de mise au point avant de se replonger dans le fond de l’eau.

Ortiz, cependant, ne veut rien entendre.

«Pourquoi [Ruiz need] un combat de mise au point? En tant que boxeurs, nous avons besoin d’adversaires pour nous aider à lever notre nom. Je préfère toujours me battre contre les gens avec adresse au tir et pas ceux qui sont en dessous de mon niveau. Et maintenant plus que jamais, je suis dangereux pour quiconque veut monter dans cette division. Je me sens jeune, mes enfants sont le moteur de ma carrière. »

Avec une grande partie du calendrier de boxe sur gel en raison de la pandémie de coronavirus, Ruiz pourrait choisir de sauter dans une grande confrontation avec Ortiz pour rattraper le temps perdu.