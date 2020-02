Luke Blackledge discute des chances d’Ultimate Boxxer 7

Mick Kane 27/02/2020

Ultimate Boxxer

Le tournoi populaire, Ultimate Boxxer, est de retour avec la division Super Middleweight sur le devant de la scène à la Planet Ice Arena de Manchester le 3 avril.

Parmi les alignés, il y a des Lancastriens locaux, l’un des boxeurs les plus expérimentés étant Luke Blackledge, basé à Clitheroe. Il a été un ancien champion du Commonwealth et s’est battu pour un titre britannique dans le passé. Avec un dossier de 26-9-2 avec 9 victoires par KO, Blackledge a hâte de participer à Ultimate Boxxer.

“Je ne peux pas attendre.” Blackledge a dit exclusivement Nouvelles de boxe du monde. «Je reçois beaucoup de bons commentaires des gens, sur les billets, sur la télévision. Je suis vraiment impatient de le voir, je ne peux pas attendre, ça bourdonne. “

Ultimate Boxxer s’est avéré un format populaire auprès des fans et avec une couverture en direct sur BT Sport, plus de boxeurs semblent prêts à participer au vainqueur de tous les événements.

“Ce fut un énorme succès”, reconnaît Blackledge. «Ce sera un grand succès pour moi quand je le retirerai. Ces tournois sont vraiment bons, trois combats, des tournois à élimination directe une nuit.

“Ils sont vraiment bons à regarder pour les fans et même les gens qui se connectent sur BT Sport.”

Blackledge, âgé de 29 ans, a été avec des gens comme Callum Smith et Rocky Fielding, qui ont tous deux connu le succès mondial, son expérience sera-t-elle une aide?

“Je pense que ce sera un peu”, a déclaré Blackledge. “Je pense que c’est celui qui le souhaite le plus ce soir avec ce genre de tournoi.

Ultimate Boxxer

«Vous avez également besoin d’un peu de chance. Vous devez obtenir, je ne dirais pas les combats les plus faciles, évidemment, ce seront tous des combats durs. Mais vous devez obtenir la meilleure course. La meilleure gamme.

“Évidemment, je suis le plus expérimenté, donc je sais qui est probablement le meilleur un ou deux gars du tournoi que je pourrais combattre. J’espère les avoir peut-être en finale. Évidemment, je ne veux pas les combattre au premier combat, ce sera un combat difficile, vous fatiguera pour les deux prochains combats. Si je pouvais trouver qui je pense serait le plus facile à combattre (cela aiderait), tout dépend de qui peut obtenir la course la plus facile. »

Blackledge sent qu’il a mis les heures et est en forme pour la nuit. Il a une certaine connaissance de certains des autres concurrents et est d’humeur confiante.

TRAVAIL

“Je fais tout le travail.” Il a dit. «Je vais être prêt pour quiconque je me bat. Cela n’a pas vraiment d’importance pour moi, mais avec les tournois, vous avez besoin d’un mais si vous avez de la chance.

«Je sais qui est le meilleur couple de combattants là-bas. J’en ai sparré beaucoup, j’en ai côtoyé beaucoup. Pour être honnête, je ne pouvais pas donner une merde que je me bats. C’est un tournoi, nous sommes tous là pour le gagner. Je suis dedans pour le gagner.

“Peu importe (qui je combat). Mes préparatifs se passent bien, pas de blessures, je suis très confiant de pouvoir gagner. “

Ayant combattu pour le titre britannique contre Smith en 2016, Blackledge espère que remporter l’Ultimate Boxxer pourra le conduire à concourir à nouveau pour les Britanniques.

“100%, quand je gagne ce tournoi, si je peux traverser l’enfer dans ce tournoi et le gagner, je crois que je vais me faire tirer un titre britannique”, a déclaré Blackledge.

«La dernière fois que j’ai combattu pour le titre britannique, j’ai combattu les meilleurs du monde. Personne ne combattrait Callum (Smith) à l’époque.

«Je pense qu’il a été hors du ring pendant douze mois avant de le combattre car personne ne s’approcherait de lui. J’ai fini par le combattre pour le titre britannique.

“Je voudrais avoir un autre tir sur les Britanniques. Espérons que nous ferons d’abord l’affaire avec Ultimate Boxxer. »

