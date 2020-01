Luke Kuechly rejoint la prestigieuse société en tant que star de la NFL qui a pris sa retraite jeune

Luke Kuechly va faire le Hall of Fame. Il mène tous les joueurs dans les plaqués et tous les secondeurs dans les interceptions et les ruptures de passes depuis qu’il est entré dans la ligue en 2012. Le jeu est devenu plus rapide, et il est devenu plus rapide avec. Le football moderne, sur le terrain, a permis de passer plus facilement que jamais au milieu du terrain en raison de changements de règles, de nouvelles philosophies offensives et de meilleurs athlètes. Kuechly était l’une des rares forces de la dernière décennie à avoir rendu la tâche beaucoup plus difficile.

Les secondeurs étaient censés perdre de leur pertinence à cette époque, mais des joueurs comme Kuechly ont assuré que la position évoluait réellement. Il est le secondeur le plus précieux de Pro Football Focus depuis 2006. Bruce Feldman a dit un jour que les recruteurs d’université avaient raté Kuechly parce qu’il portait des lunettes. Ils n’ont pas remarqué qu’il était un dur à cuire. Mardi, Kuechly a pris sa retraite à 28 ans.

Le football moderne, hors du terrain, en est venu à présenter autre chose dont Kuechly fera désormais partie: la superstar qui s’est éloignée. Depuis le début de l’année dernière, le sport a perdu Rob Gronkowski, Andrew Luck et Kuechly. Deux autres secondeurs, Patrick Willis et NaVorro Bowman, qui ont combiné pour neuf apparitions dans la première équipe All-Pro entre eux, ont raccroché au cours des cinq dernières années, hors de la ligue avant l’âge de 30 ans. Le receveur Calvin Johnson est parti à 30 ans après avoir mis en place plus de 1 200 yards la saison précédente. Ce n’est pas sans précédent – Jim Brown et Barry Sanders ont quitté le football à 31 ans au cours des décennies précédentes, et chacun a facilement franchi la barre pour Canton – mais la dernière demi-décennie a amené une concentration de stars qui ont renfloué tôt.

Kuechly a annoncé sa décision dans une vidéo émotionnelle sur le compte Twitter de l’équipe des Panthers, depuis la salle de réunion des secondeurs de l’équipe. “Il n’y a qu’une seule façon de jouer à ce jeu depuis que je suis petit”, a-t-il déclaré. “C’est pour jouer vite et physiquement et pour jouer fort et à ce stade, je ne sais plus si je suis capable de faire ça.” Il a commencé à se déchirer. “C’est la partie la plus difficile”, a-t-il déclaré. C’est, bien sûr, le cœur du problème. Kuechly a joué une marque de football rapide, physique et forte, c’est pourquoi il était l’un des meilleurs joueurs de sa génération. C’est aussi, dans un sport où la vitesse et l’impact des collisions augmentent constamment, une chose difficile à maîtriser tout en restant en bonne santé. Il a ajouté qu’il voulait continuer à jouer mais ne pense pas que ce soit la bonne décision de le faire. Il a subi au moins trois commotions cérébrales, dont l’un des moments les plus effrayants de sa mémoire récente: Kuechly pleurant à la télévision nationale après avoir subi une commotion cérébrale contre les Saints en 2016.

Peindre tous ces départs anticipés avec un pinceau large est erroné: les blessures qui ont tenu Luck sur la touche avant sa retraite n’étaient pas des commotions cérébrales, ce qui rend sa situation différente de celle de Kuechly. La chance a dit qu’il ne voulait tout simplement pas passer par un autre processus de réhabilitation exténuant avant cette saison. Les blessures qui ont envoyé Willis dans la réserve des blessés, mettant fin à sa dernière saison dans la NFL en 2014, étaient des blessures persistantes aux orteils et aux pieds. “Quand vous n’avez pas de pieds, c’est ce qui a fait de moi ce que je suis”, a déclaré Willis, qui a gagné 42 millions de dollars au cours de sa carrière. Johnson a dit qu’il ne pouvait pas faire l’effort qu’il avait l’habitude de faire, et a déclaré plus tard qu’il avait eu sa «juste part» de commotions cérébrales. En fin de compte, il s’agissait de joueurs réfléchis qui avaient gagné de l’argent avec un deuxième contrat et ont décidé qu’ils ne pouvaient pas continuer. Kuechly, en tant que non-quart-arrière, n’a pas reçu autant de dollars que son confrère de la chance 2012 (qui a fait plus de 100 millions de dollars dans sa carrière), mais 63 millions de dollars en huit saisons suffisent à s’éloigner avec un confort considérable. Kuechly a déclaré dans la vidéo qu’il voulait rester dans le jeu à un certain titre, et après lui avoir parlé une poignée de fois, je m’attends à ce qu’il soit bon dans tout ce qu’il aimerait faire, que ce soit le coaching, le front office travail, ou en tant que membre médiatique réfléchi. Il a été une fois expulsé de l’installation pour avoir regardé la bande la veille de Noël. Il peut trouver un moyen d’être utile à une équipe ou au match.

Au cours de mes conversations avec Kuechly, j’ai été frappé par combien il aimait le football. Dans mes entretiens avec lui, j’ai essayé de m’orienter vers des sujets autres que le football – similaires aux profils que j’avais écrits sur ses coéquipiers comme Cam Newton ou Josh Norman – mais Kuechly aimait vraiment le football. Nous avons donc parlé du football. La discussion la plus longue que nous ayons eue a porté sur la nature changeante de son travail: dans un domaine du terrain largement ouvert, Kuechly a été chargé de le fermer. Il a expliqué à quel point les extrémités serrées étaient grandes, solides et rapides, comme Gronkowski et Travis Kelce. Non dit, il était tout aussi gros, fort et rapide. Nous avons parlé de défendre les coureurs hors-champ, ce qui a également rendu son travail plus difficile. “Le problème, c’est que ce n’est pas comme au bon vieux temps où ils ne faisaient que parcourir cette courte route”, m’a-t-il dit. «Ils peuvent exécuter des arbres de route et vous devez être au-dessus d’eux. Il faut pouvoir concourir dans l’espace. C’est là que ce jeu va. C’est encore une chose dont vous devez vous soucier. “

Kuechly avait raison de comprendre que le jeu allait vers plus d’espace ouvert, mais il y allait avec. C’est pourquoi il a pu être l’un des meilleurs secondeurs de couverture de son temps. Les secondeurs sportifs comme Bobby Wagner continueront de prospérer, mais le sport a perdu un talent spécial cette semaine. Wagner, comme Kuechly, est entré dans la ligue en 2012, un projet qui a aidé à refaire la NFL. Cela a non seulement donné au sport Luck et Kuechly, mais une poignée de personnalités qui ont eu une influence à la fois cachée et évidente: Robert Griffin III, par exemple, a aidé à lancer un mouvement vers des infractions influencées par les collèges qui proliféreraient tout au long de la décennie. Russell Wilson est l’un des meilleurs quart-arrière de la ligue. Stephon Gilmore est le demi de coin supérieur. Fletcher Cox, Chandler Jones, T.Y. Hilton et Josh Norman ont atteint le statut de superstar. Nick Foles a remporté un Super Bowl. Kirk Cousins ​​a obtenu le plus gros contrat garanti de l’histoire du sport.

Le football est en train de changer: la classe de repêchage 2012 a été, à bien des égards, le début de cette ère actuelle. Il est instructif d’étudier n’importe quelle classe de draft pour voir comment les joueurs évoluent et vieillissent, mais celui-ci est particulièrement important. La saison précédente avait apporté une hausse offensive sans précédent. Il s’agissait du premier projet de classe tenu en vertu de la convention collective actuelle (le barème des salaires des recrues a été appliqué rétroactivement au projet de 2011, mais l’ABC a été frappée en juillet de la même année). Des limites d’exercice étaient en place pour 2012 et n’existaient pas auparavant. Des étoiles sont nées. Certaines stars ont déjà disparu – Norman vient à l’esprit – et certaines, comme Wilson et Ryan Tannehill, s’améliorent encore. Maintenant, deux des joueurs les plus notables de ce projet se sont éloignés. Les circonstances sont différentes et les joueurs sont différents. Les décisions qu’ils ont prises étaient saines, mais le sport est pire sans eux.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer