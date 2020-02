L’unification de Naoya Inoue vs Johnriel Casimero devrait illuminer Las Vegas le 25 avril

RINGSIDE 13/02/2020

Un monstre japonais de cinq pieds cinq pouces et 118 livres est prêt à prendre le contrôle du Strip de Las Vegas. Naoya “Monster” Inoue, champion du monde des trois poids et poids, grimpant au classement mythique livre pour livre, fera ses débuts à Las Vegas le samedi 25 avril au Mandalay Bay Events Center dans un combat d’unification contre WBO champion du monde poids coq et compagnon pivot à trois poids Johnriel Casimero.

Inoue vient de prendre une décision mémorable dans le Ring Magazine 2019 et le combat de l’année ESPN.com contre le futur Hall of Famer Nonito Donaire. Ce sera le premier combat d’Inoue dans le cadre de son accord promotionnel à long terme avec Top Rank.

Inoue-Casimero et l’inclinaison des poids coq à 10 rounds mettant en vedette Joshua “Don’t Blink” Greer Jr., le concurrent WBO n ° 1, et Jason Moloney, prétendant WBO n ° 2, diffuseront EN DIRECT sur ESPN + à partir de 21 heures. ET. Dans le dernier combat undercard sur le flux ESPN +, l’ancien champion du monde des super-plumes Andrew Cancio affrontera Tyler McCreary en 10 rounds.

Les matchs préliminaires seront diffusés en direct sur ESPN2 (19 h HE) et comprendront le retour de l’ancien challenger du titre mondial Alex «El Cholo» Saucedo dans un combat ultra-léger de 10 rounds.

Promu par Top Rank, en association avec Ohashi Promotions, MP Promotions, TGB Promotions et SGG Sports Promotions, les billets au prix de 300 $, 200 $, 100 $, 50 $ et 25 $ (hors frais applicables) seront en vente le vendredi 14 février à 10 h. PT et peut être acheté en ligne sur www.axs.com ou par téléphone au 888-929-7849.

“Le” Monster “arrive à Las Vegas, et nous ne pourrions pas être plus excités”, a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum. «C’est un talent générationnel, un concurrent féroce qui est prêt à prendre d’assaut les États-Unis. Casimero est un champion chevronné, et Inoue sait qu’il est prêt pour un échange de tirs à Mandalay Bay. »

Inoue (19-0, 16 KOs), 26 ans, a remporté son premier titre en seulement son sixième combat professionnel, éliminant Adrian Hernandez pour remporter la couronne WBC des poids mouches légers. Il est 14-0 avec 12 KO dans les combats de titre mondial, alors qu’il a défendu son titre de poids mouche léger une fois avant de passer à deux catégories de poids pour éliminer Omar Narvaez, champion du monde junior des poids coq WBO de longue date, en deux tours en décembre 2014.

Il a défendu cette ceinture sept fois avant de se tourner vers la division des poids coq. Ses trois premiers combats de titre poids coq ont duré un total de quatre tours, alors qu’il a catapulté des listes livre pour livre avec des arrêts sur Emmanuel Rodriguez et Juan Carlos Payano. Le combat de Donaire – la finale du tournoi World Boxing Super Series – a été le test ultime de l’intestin, car il a subi une fracture de l’os orbital avant de l’emporter dans un classique instantané.

“C’est un immense honneur et un rêve devenu réalité de titrer une carte à Las Vegas contre un grand combattant comme Casimero”, a déclaré Inoue. «C’est mon objectif d’être le roi incontesté des poids coq, et je viens en Amérique pour mener un grand combat pour les fans. Je tiens à remercier M. Bob Arum et MGM Resorts d’avoir fait de mon rêve de Las Vegas une réalité. Maintenant, le travail commence et je vais lancer mon calendrier 2020 à Mandalay Bay de façon dévastatrice. »

Casimero (29-4, 20 KOs), d’Ormoc City, Philippines, est un champion du monde des poids coq nouvellement créé qui a bouleversé le gaucher sud-africain Zolani Tete via le TKO de troisième ronde en novembre dernier à Birmingham en Angleterre. Voyageur mondial, Casimero a remporté des combats pour le titre mondial au Mexique, en Angleterre, en Chine, au Panama et aux Philippines, en plus des combats provisoires pour le titre mondial en Argentine, au Nicaragua et aux États-Unis. Il est sur une séquence de cinq victoires consécutives et est à son apogée physique à 29 ans. Le vainqueur d’Inoue-Casimero sera à une ceinture près d’unifier complètement la division, car le champion du monde WBC Nordine Oubaali détient la dernière pièce du puzzle du championnat.

«C’est mon combat de rêve. J’ai parcouru le monde et combattu dans 10 pays. J’ai gagné des titres mondiaux à 108, 112 et 118 livres », a déclaré Casimero. «Mais depuis que j’ai vu mon héros et compatriote, le sénateur Manny Pacquiao, se battre à Las Vegas, c’est mon rêve. Pour tous ceux qui pensent que je suis l’opprimé le 25 avril, je vais choquer le monde et montrer aux fans que le véritable «monstre» est dans le ring. »

Greer (22-1-1, 12 KO) a remporté 19 combats d’affilée, mais alors qu’il se dirige vers le combat le plus important de sa carrière, il a fait un changement significatif. Après avoir vu sa séquence de sept matchs avec KO se terminer par une paire de décisions serrées contre Nikolai Potapov et Antonio Nieves, Greer a déplacé sa base d’entraînement du sud de la Californie dans sa ville natale de Chicago. Il a retrouvé son ancien entraîneur George Hernandez et s’entraîne au Garfield Boxing Gym, l’endroit où il est passé de amateur hors concours à professionnel prometteur. Avec un titre mondial en vue, Greer ne prend pas de risques.

“Je sais ce que j’ai fait auparavant et je sais que je suis capable”, a déclaré Greer. «George est l’homme parfait pour ce travail. Nous avons une grande chimie. J’adore être de retour au gymnase avec lui. C’est ce qui sépare les garçons des hommes. Je suis juste prêt à montrer au monde qui je suis. À Garfield, les jeunes enfants me donnent faim. Ils se moquent de mon classement ou de mes combats sur ESPN. Chicago me garde humble. Merci à Moloney d’avoir relevé le défi et j’ai hâte de m’occuper le 25 avril. »

Moloney (20-1, 17 KOs), d’Australie, se battra pour la deuxième fois loin de chez lui alors qu’il cherche un deuxième coup de champion du monde. Il s’est battu pour le titre mondial des poids coq IBF en octobre 2018 à Orlando, en Floride, abandonnant une décision partagée à Emmanuel Rodriguez. Moloney a combattu trois fois depuis, obtenant un trio de victoires à élimination directe au cours d’une année 2019 réussie. Lors de son dernier combat, il a attaqué Dixon Flores en deux rounds sur une carte diffusée sur ESPN + qui présentait également son frère jumeau, le champion du monde par intérim de 115 livres Andrew Moloney.

«Je suis extrêmement reconnaissant pour cette grande opportunité. Combattre à Las Vegas est un de mes rêves depuis de nombreuses années, et je suis impatient de remporter une victoire très impressionnante contre Joshua Greer Jr. et de franchir une nouvelle étape pour devenir champion du monde », a déclaré Moloney. «Le 25 avril est une journée très importante pour nous en Australie et en Nouvelle-Zélande, appelée Anzac Day. C’est une journée de commémoration, où nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi et sont morts pour notre beau pays. Je ferai tout ce qu’il faut pour gagner ce combat, et je dédierai cette victoire à tous ceux qui ont servi pour nous. »

Cancio (21-5-2, 16 KOs) a eu un début de rêve en 2019 quand il a éliminé Alberto Machado en février pour remporter le titre mondial WBA super poids plume. Il a arrêté Machado en trois rounds quatre mois plus tard, mais il a été détrôné en novembre par KO au septième round par le vétéran nicaraguayen René Alvarado. McCreary (16-1-1, 7 KO), de Toledo, Ohio, cherche à rebondir après une défaite unanime en novembre dernier face à l’ancien champion du monde à deux poids Carl «The Jackal» Frampton.

“Je suis très heureux de commencer mon prochain chapitre avec Top Rank le 25 avril contre Tyler McCreary à Mandalay Bay à Las Vegas et sur une carte aussi exceptionnelle”, a déclaré Cancio. “Je sais à quel point un adversaire est formidable, McCreary, mais je serai plus que prêt à être victorieux et à faire un grand spectacle pour les fans quand je retournerai au combat.”

“C’est une autre grande opportunité, quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer”, a déclaré McCreary. «C’est un ancien champion du monde, mais ce n’est pas Carl Frampton. C’est un tremplin pour de plus grands combats. Je dois le dépasser pour voir les plus grands noms. J’ai beaucoup appris de la bataille de Frampton, et cette expérience est pour moi le professeur numéro un. »