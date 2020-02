L’usine de Caleb veut David Benavidez Suivant: “Je suis fatigué d’attendre”

Publié le 18/02/2020

Par: Hans Themistode

Personne n’a été vraiment choqué de voir l’actuel champion IBF Super Middleweight Caleb Plant défendre sa ceinture samedi soir dernier. Après tout, Vincent Feigenbutz, l’adversaire qui se tenait en face de lui sur le ring dans la nuit, était un inconnu complet qui n’avait pas les informations d’identification pour donner à Plant un vrai combat.

Les bouleversements dans le monde de la boxe se produisent beaucoup plus souvent que beaucoup ne le pensent. Il y a un peu plus de 30 ans, le concurrent des poids lourds James «Buster» Douglass a sans doute causé le plus grand bouleversement de tous les temps. C’était bien sûr quand il a éliminé le champion invaincu Mike Tyson. Ce n’est que l’année dernière en 2019 qu’un autre bouleversement monumental s’est produit. Anthony Joshua, qui était invaincu et en possession de trois des quatre principaux titres des poids lourds, a été abandonné quatre fois et s’est finalement arrêté contre Andy Ruiz Jr.

Pourtant, cela étant dit, rien de tout cela n’est venu à distance même de se produire pour Feigenbutz. Il était tout simplement surclassé et armé dans la nuit. Plant a roulé vers une victoire d’arrêt facile et a collé sa poitrine devant les caméras et a appelé son compatriote champion, WBC Titlist David Benavidez.

Depuis plusieurs années, les deux ont fait la guerre des mots. Plant (20-0, 12 KO) n’aime pas trop Benavidez et son père pour certains des mots de choix qu’ils ont faits dans le passé au sujet de la fille décédée de Plant. Benavidez (22-0, 19 KO), en revanche, n’aime pas complètement Plant pour une autre raison.

“Ce mec pense juste qu’il est la deuxième venue de Floyd Mayweather”, a déclaré Benavidez lors d’une récente interview. “Je veux juste fermer ce mec.”

Jamais un pour masquer ses sentiments à propos d’un autre combattant, Plant a immédiatement exprimé son intérêt pour un combat avec Benavidez également.

“Tout le monde sait que je veux ce combat d’unification avec David Benavidez”, a déclaré Plant. «Vous savez qui est le meilleur 168 livres. Si tu veux ça, tu dois venir me voir. Je veux ce combat; Je l’ai demandé et je suis fatigué d’attendre! “

La guerre des mots entre qui, selon beaucoup, sont les deux meilleurs combattants de la division, n’a pas simplement commencé de nulle part.

Il y a environ un an, Plant a été montré sur des caméras entamant une altercation verbale avec Benavidez dans un gymnase local. Des coups de poing ont été immédiatement vus voler dans les airs et le dédain les uns envers les autres a atteint un nouveau niveau.

Les problèmes entre ces deux combattants de classe mondiale ne sont pas une sorte de gadget. Ce n’est pas non plus un outil marketing utilisé pour susciter l’intérêt pour une future confrontation. Non, c’est bien plus que ça.

Comme mentionné précédemment, Plant avait l’air sensationnel contre un adversaire limité à Vincent Feigenbutz. La foule de Nashville Tennessee à l’arène de Bridgestone, peut avoir été impressionnée par la performance de leur champion, mais Benavidez n’a rien vu de spécial dans sa performance.

“Il est également facile de bien paraître contre un clochard”, a déclaré Benavidez via son compte sur les réseaux sociaux. “Je veux te voir essayer de faire ça contre moi ma chérie.”

La tension entre ces boxeurs d’élite a apparemment atteint son point de basculement. Non seulement les deux hommes veulent le combat, mais il n’y a apparemment personne d’autre pour empêcher ce concours de se dérouler ensuite.