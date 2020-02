L’usine domine devant la foule de sa ville natale à Nashville

Publié le 16/02/2020

Par: Sean Crose

Le champion des super poids moyens de l’IBF, Caleb Plant, a bien performé, comme prévu, samedi soir devant une foule de sa ville natale à Nashville, dans le Tennessee, alors qu’il a dominé un Allemand surpassant la tête, Vincent Feigenbutz, d’Allemagne, pendant neuf tours et plus.

En vérité, le Feigenbutz 31-2 n’a jamais vraiment combattu, car la plante 20-0 plus grande et beaucoup plus nette l’a complètement submergé par des coups de poing rapides, nets et durs. L’usine a également utilisé une excellente défense et maintenu sa portée tout au long de la bataille unilatérale. Feigenbutz était un jeu, mais le combat n’a jamais changé de cap tout au long de sa durée. Plant a tiré des coups cuisants et a effectivement glissé ou bloqué la plupart des coups de poing de son adversaire.

Prenant pitié du challenger surclassé, l’arbitre Malik Waleed a heureusement arrêté les choses au dixième afin d’empêcher Feigenbutz de recevoir une nouvelle punition.

La question est maintenant de savoir à qui Plant fera face d’ici? Confiant et extrêmement talentueux, le Tennessean partage des ceintures de poids moyen super avec d’autres noms de premier ordre invaincus tels que David Benevidez et Callum Smith. Plant est allé jusqu’à appeler Benevidez après le combat. “Tout le monde sait”, a-t-il dit, “Je veux ce combat d’unification avec David Benavidez”, à une époque où la politique règne en maître en boxe, un match Plant-Benavidez ne sera peut-être pas trop difficile à faire, car les deux hommes se battent sous le PBC d’Al Haymon bannière.

Bien que Plant ait sans aucun doute été l’attraction vedette samedi soir à Bridgeville Arena, le combat le plus passionnant sur la carte diffusée par Fox a été la bataille de poids welter de 10 rounds programmée entre le 17-3 Bryant Perella et le 26-3-2 Abel Ramos. Perella était en route vers une victoire lorsque, lors de la dixième et dernière manche, Ramos l’a envoyé deux fois sur le tapis. Perella s’est levé les deux fois, mais l’arbitre Jack Reiss a arrêté le combat lorsque Perella n’a pas répondu à ses instructions de se déplacer. Il ne restait que quelques secondes dans le combat, ce qui rappelle toute l’affaire du combat toujours controversé de Julio Caesar Chavez-Meldrick Taylor des années 1990, où l’arbitre Richard Steele a arrêté le combat à quelques secondes, donnant à Chavez une victoire très controversée.

La carte de samedi a également vu le 32-3 Diego Magdaleno affronter le 13-2 Austin Dulay dans une affaire de 10 rounds. Ce fut un combat exténuant, mais Magdaleno a utilisé une attaque corporelle sourde pour gagner une confortable décision unanime. Bien que Dulay soit un produit de Nashville, sa performance n’a pas pu lui valoir une victoire devant son public natal, même si l’arbitre Jack Reiss avait pris un point à Magdaleno pour avoir frappé bas.