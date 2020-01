Mairis Briedis et Yuniel Dorticos prêts pour une «bataille de médecins» en finale du WBSS

RINGSIDE 22/01/2020

Mairis Briedis (26-1, 19 KOs) et Yuniel ‘The KO Doctor’ Dorticos (24-1, 22 KOs) se sont vaincus après s’être réunis mercredi en Lettonie pour lancer leur finale du Trophée Ali WBSS Cruiserweight Ali très attendue. à l’Arena Riga le 21 mars.

“C’est génial d’être à Riga”, a déclaré Kalle Sauerland, directeur de la boxe de la World Boxing Super Series. «C’est une opportunité incroyable de présenter la finale pour le plus grand et le plus grand prix de boxe.

«Nous présentons les deux plus grands poids croiseurs de la planète. Les deux meilleurs sportifs de la division. Deux gars qui ont été là et qui ont tout fait avant. Deux fois champions du monde. Nous, le WBSS, sommes si fiers de travailler avec ces athlètes qui se battent pour un trophée au nom de Muhammad Ali, le plus grand du sport.

«Les billets volent et nous nous attendons à vendre en quelques heures, voire quelques jours. Ça va être un événement épique. Nous allons voir une guerre absolue le 21 mars! »

Dorticos, le Cubain de Miami détenant le titre IBF, suintait la confiance sur la scène.

“Je suis ravi d’être ici, j’ai l’impression d’être chez moi ici en Lettonie”, a-t-il déclaré. «Ma prédiction est simple; le 21 mars, vous saurez pourquoi je m’appelle le “KO Doctor”. Je suis honoré de faire partie de ce tournoi et de me battre pour le trophée Muhammad Ali. Ce trophée porte mon nom et je vais le rapporter à la maison. “

Briedis a répondu à la prédiction de Dorticos en révélant un surnom plus tôt dans sa carrière.

“Mon surnom était le” traumatologue “”, a expliqué le letton. «Deux médecins vont se faire face dans le ring, alors voyons qui sort en tête. Gagner le trophée serait une grande fête pour la Lettonie, mais maintenant il s’agit de travailler dur pour ne laisser personne tomber.

«Je crois que nous pouvons nous attendre à un grand combat parce que mon adversaire est un grand combattant. J’espère qu’il n’est pas seulement un haut-parleur…

«Je suis heureux que le combat ait lieu à Riga. C’est du poids supplémentaire sur mes épaules, mais nous serons prêts! “

Les billets pour l'incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy sont en vente à partir de 29 € via bilesuserviss.lv et WorldBoxingSuperSeries.com.