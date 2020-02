Mairis Briedis: l’homme le moins chanceux de la boxe

Publié le 16/02/2020

Par: Shane Willoughby

Mairis Briedis est considéré par beaucoup comme le chasseur numéro 1 de la division des poids lourds. L’ancien champion WBC a un record professionnel incroyable avec 26 victoires et une seule perte de décision partagée contre l’ancien champion incontesté Oleksandr Usyk.

À première vue, il peut sembler que son curriculum vitae est loin d’être le cas, mais quand vous regardez certains des noms qu’il a vaincus, il devient évident qu’il est un combattant de haut niveau. Marco Huck, Manuel Charr, Mike Perez et un KO controversé sur Glowacki, sont de bons noms à avoir sur le CV de n’importe qui.

Avec tout cela dit, Briedis a toujours été une entité oubliée dans le sport par la plupart des fans, mais maintenant il est devenu invisible pour les organes directeurs. L’an dernier à la même époque, Briedis était sur le point de devenir un champion unifié. Moins de 9 mois plus tard, il n’a aucune ceinture malgré le fait qu’il n’a pas perdu.

Le WBSS a fait énormément de choses en boxe et je suis sûr qu’ils ont payé à Briedis de gros sacs à main. Cependant, à mon humble avis, son affiliation avec la série lui a fait un énorme tort à son héritage.

Briedis était le champion WBC et est maintenant le champion diamant WBC, et ce depuis 2018. Le titre WBC était vacant depuis plus d’un an. Toute organisation normale aurait juste décerné le titre à Briedis ou lui aurait donné l’opportunité de se battre pour lui.

Au lieu de cela, le WBC a retiré son titre de la demi-finale du WBSS, ce qui signifie que lorsque Briedis a battu Glowacki, il n’était pas sur le point de regagner le titre qu’il avait perdu l’année précédente. À la défense du WBC, ils avaient de bonnes raisons de retirer la ceinture, l’arbitrage étant plus que discutable pour ce combat.

Cependant, à l’époque, il semblait y avoir une doublure en argent, car même s’il n’était pas le champion WBC, il a pris la ceinture WBO de Glowacki. Cependant, c’était juste une autre chance pour le sport d’abandonner Briedis. Quatre mois plus tard, la WBO a ordonné à Briedis de reprendre Glowacki malgré le fait qu’ils savaient qu’il était contractuellement lié à la WBSS.

Malheureusement, cela signifiait que Briedis a perdu son seul et unique titre mondial. Mais au moins parmi les fans de boxe hardcore, Briedis était toujours considéré comme le WBC cruiserweight. Il a la ceinture de diamant et il a théoriquement remporté le titre WBC en demi-finale.

Quiconque ayant du bon sens pensera qu’après tout cela, les organes directeurs ne peuvent plus l’abandonner. La finale WBSS entre Briedis et Dorticos est donc l’occasion idéale de faire une unification et enfin de décerner le titre à quelqu’un après presque 2 ans de vacance.

Non, Ilunga Makabu est maintenant le titre WBC cruiserweight après avoir battu Michal Cieslak. Il faudra 1 000 ans pour comprendre la logique de cette décision. Et aucun de nous ne devrait être surpris; la seule chose cohérente au sujet des règles de boxe est son imprévisibilité.

Dire que le Letton a été maltraité est un euphémisme. Ses 12 derniers mois n’ont été qu’un gâchis. Donc, pour les fans de Briedis là-bas, s’il bat Dorticos dans ce qui sera un triomphe incroyable, ne célébrez pas trop tôt. Attendez-vous à ce que l’IBF lui ordonne de combattre Anthony Joshua pour garder sa ceinture.