Mairis Briedis répond aux commentaires publics de Yuniel Dorticos

RINGSIDE 08/03/2020

À seulement deux semaines du départ, l’entraîneur de Maris Briedis Dmitrijs Šiholajs affirme que les déclarations audacieuses du Team Dorticos ne sont pas passées inaperçues au Team Briedis avant la finale du Trophée Ali WBSS Cruiserweight Ali le 21 mars à l’Arena Riga.

Le niveau de confiance du champion IBF Yuniel Dorticos et de son équipe a traversé le toit dans la préparation proclamant un KO et un lien spirituel avec le plus grand de tous les temps. Ils sont en quête d’écrire l’histoire et d’apporter le trophée Muhammad Ali à Miami, en Floride.

“Nous voyons comment l’équipe de Dorticos essaie de se convaincre et convaincre tous les autres de leur force, mais cela nous donne seulement plus de carburant et de motivation pour nous entraîner pour le combat!” a déclaré Dmitrijs Šiholajs, devenu entraîneur de Briedis après la défaite en demi-finale face à Aleksandr Usyk en janvier 2018.

“L’histoire de la boxe a prouvé que moins vous parlez, plus vous avez de temps pour vous préparer et être meilleur.”

Et le Team Briedis se déclare prêt pour l’un des plus grands événements sportifs jamais sur le sol letton.

«Le camp se passe bien, nous travaillons pour être prêts pour une finale complète de 12 manches. Seul Dieu décidera qui est digne d’avoir le trophée Muhammad Ali en sa possession. Mais Mairis Briedis est prêt à se battre pour ça! »

Les billets pour l’incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy le 21 mars sont en vente à partir de 29 € via bilesuserviss.lv.

La finale sera diffusée en direct sur DAZN aux États-Unis. Les fans peuvent visiter DAZN.com ou télécharger l’application DAZN sur leur appareil connecté préféré.