Mairis Briedis se bat pour une nation en finale de la World Boxing Super Series

RINGSIDE 22/02/2020

📾 WBSS

Le Lettonien Mairis Briedis (26-1, 19 KO) parle de l’ampleur de la finale du TrophĂ©e Ali WBSS Cruiserweight quatre semaines avant sa rencontre trĂšs attendue avec Yuniel Dorticos (24-1, 22 KO) Ă l’Arena Riga.

“Le camp se passe bien”, a dĂ©clarĂ© Briedis aprĂšs avoir terminĂ© sa premiĂšre semaine de combat. «Avec quatre semaines de combat, nous sommes Ă un stade oĂč nous avons encore du temps pour les choses que nous avons prĂ©vues. Mais le temps Ă©tant limitĂ©, nous essayons de tirer pleinement parti de chaque sĂ©ance d’entraĂźnement. »

Pour atteindre la finale des 200 livres, Briedis a battu l’Allemand Noel Mikaelian Ă l’unanimitĂ© aux points dans son quart de finale Ă Chicago et a arrĂȘtĂ© le Polonais Krzysztof Glowacki Ă Riga via TKO au troisiĂšme tour d’une demi-finale dramatique. Chaque combat reprĂ©sente un dĂ©fi diffĂ©rent pour la tĂȘte de sĂ©rie n ° 1 du tournoi.

“La finale contre Dorticos ne peut pas ĂȘtre comparĂ©e au combat de Glowacki par exemple”, a dĂ©clarĂ© l’ancien double champion du monde. “Je gagne de l’expĂ©rience Ă chaque combat d’Ă©lite que j’ai, mais les adversaires sont diffĂ©rents dans chaque combat, chacun a son propre ensemble de compĂ©tences, son propre style et nous nous prĂ©parons diffĂ©remment pour chaque adversaire.”

Briedis a dĂ©clarĂ© que la finale «va ĂȘtre un combat passionnant alors que je fais face Ă l’un des meilleurs cruiserweights de la planĂšte.» Et il va affronter Dorticos, l’artiste cubain KO devant des milliers de ses compatriotes Ă l’Arena Riga.

“C’est super d’entendre que les ventes de billets volent!” a dĂ©clarĂ© le hĂ©ros sportif letton. «Cela me rend vraiment heureux qu’il semble qu’il sera Ă©puisĂ©. Cette finale pour le trophĂ©e Ali est un Ă©norme Ă©vĂ©nement pour la Lettonie avec le monde entier Ă regarder. Ce sera une excellente occasion de montrer qu’un pays assez petit comme la Lettonie a de grands cƓurs, que nous sommes grands en tant que nation et prĂȘts Ă accueillir le plus haut niveau d’Ă©vĂ©nements sportifs au monde. »

Dorticos, le champion IBF, a rĂ©servĂ© sa place en finale via une victoire aux points contre le Polonais Mateusz Masternak Ă Orlando et un KO au 10e tour contre l’AmĂ©ricain Andrew Tabiti Ă Riga – un KO qui a valu au ‘KO Doctor’ le titre IBF et au ‘Knockout of le prix de l’annĂ©e sur plusieurs supports.

Les billets pour l’incroyable Ă©preuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy le 21 mars sont en vente Ă partir de 29 € via bilesuserviss.lv.

La finale sera diffusĂ©e en direct sur DAZN aux États-Unis. Les fans peuvent visiter DAZN.com ou tĂ©lĂ©charger l’application DAZN sur leur appareil connectĂ© prĂ©fĂ©rĂ©.