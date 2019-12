Mais sérieusement, comment diable l'empereur Palpatine est-il vivant?

Dans les jours qui ont précédé la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, les fans se sont demandé comment il était possible pour l'empereur Palpatine, qui a péri sans ambiguïté à la fin de Retour du Jedi, d'être en vie et de caqueter à nouveau plus de 30 ans plus tard dans la chronologie. Dans les jours qui ont suivi la sortie de The Rise of Skywalker, les fans se demandent… toujours cela.

The Rise of Skywalker ne va pas très loin pour expliquer le retour de Palpatine, peut-être parce qu'il n'y avait aucun moyen de l'expliquer qui nous laisserait tous hocher la tête dans une compréhension satisfaite. Ainsi, au lieu d'insérer des technobabbles pour justifier l'annulation d'un événement culminant d'un film précédent, à la Avengers: Fin de partie, The Rise of Skywalker demande à son public de l'accepter et de passer à autre chose. Comme Poe Dameron le dit dans une onde de main particulièrement auto-parodique: «D'une manière ou d'une autre, Palpatine est revenu.» Naturellement, nous n'allions pas en rester là, alors analysons à nouveau comment l'Empereur a pu survivre ou réanimer, et ce qu'il espérait atteindre.

Après son absence de The Force Awakens et The Last Jedi, Palpy Kool-Aid Mans entre dans la trilogie via les deux premières phrases de l'exploration d'ouverture de The Rise of Skywalker: «Les morts parlent! La galaxie a entendu une émission mystérieuse, une menace de REVENGE dans la voix sinistre du regretté EMPEROR PALPATINE. »Avant que nous ayons le temps de nous demander si un imposteur a perfectionné un deepfake Palpatine, Kylo Ren traque dans le bastion Sith sur Exogol et fait face pour faire face à l'ancien maître de son grand-père. C’est le véritable empereur, à la chair pâteuse et purulente. Et il a une flotte géante, qu'il propose de léguer à Kylo si Kylo tue Rey et embrasse son destin du côté obscur. Comme nous l'apprendrons plus tard, cependant, son véritable objectif est d'attirer Rey, sa petite-fille secrète, à Exogol et de la persuader de le frapper, ce qui permettrait (pour des raisons non divulguées liées aux Sith) de lui permettre son pouvoir et celui des milliers d'esprits Sith il porte en lui pour se transférer en elle.

En cas de doute persistant sur le fait qu'il s'agit d'un prétendant à Palpatine, la direction de la Résistance organise un briefing basé sur les informations d'un espion du Premier Ordre (révélé plus tard comme étant le général Hux), qui a confirmé la réapparition de Palpatine. «Il planifiait sa revanche», explique Poe Dameron. «Ses partisans planifient quelque chose depuis des années. La plus grande flotte jamais connue de la galaxie. Il l'appelle l'ordonnance définitive. Dans 16 heures, les attaques contre tous les mondes libres commencent. L'empereur et sa flotte se sont cachés dans les régions inconnues sur un monde appelé Exogol. »

Après que C-3PO ait retenti pour dire qu'Exogol est le «monde caché des Sith», Poe continue, pas si subtilement, «Alors Palpatine a été là tout le temps, tirant les ficelles.» Leia répond, tout aussi discrètement, «Toujours , dans l'ombre, depuis le tout début. »Donc, certainement pas un nouveau développement n'est tombé sur nous à la fin d'une trilogie faite par plusieurs créateurs qui n'ont pas synchronisé leurs histoires, alors. Je l'ai.

Il y a deux grandes questions à aborder ici. Comment Palpy a-t-il survécu et pourquoi est-il resté bas pendant environ 31 ans avant de faire sa grande réentrée?

Commençons par le «comment». Beaumont Kin, le combattant de la Résistance arrivé en retard joué par Dominic Monaghan, présente quelques possibilités: «La science noire. Clonage. Secrets que seuls les Sith connaissaient. "Il est probablement sûr de dire que c'était au moins une de ces choses!

Dans Return of the Jedi, l'empereur, traînant la foudre de la force de ses doigts, plongea dans le cœur du réacteur de la deuxième étoile de la mort, que les rebelles étaient sur le point d'exploser. Un nuage d'énergie a gonflé le puits, marquant apparemment l'incinération de Palpatine.

Dans les bandes dessinées de l'Empire noir, qui ont ressuscité Palpatine dans un nouveau corps de clone jeune, cette lumière bleue a été reconvertie en une représentation de «l'énergie vivante de l'empereur, sa force sombre consciente, quittant son corps». L'essence de l'empereur est instantanément entrée dans le lointain corps de clone qu'il avait préparé à cet effet. Comme Tom Veitch, l'auteur de Dark Empire, l'a vu, Palpatine avait quitté sa forteresse sur Coruscant et avait mis Luke au défi de le tuer uniquement parce qu'il savait que le nouveau corps était prêt, lui laissant peu à perdre.

En théorie, la même chose aurait pu se produire ici: Sheev a caché un corps de rechange sur Exogol, dans lequel il s'est réveillé lorsqu'il est «mort» sur l'étoile de la mort. Palpatine avait aidé à diriger la création de l'armée clone de la République, et bien que les installations de clonage de Kaminoan aient été fermées après la montée de l'Empire, Palpatine aurait pu réquisitionner leur technologie pour son propre usage. Une cuve contenant des parties de corps qui ressemblent à Snoke se trouve dans le bloc de Palpatine dans The Rise of Skywalker, ce qui suggère que Snoke était un clone créé par Palpatine. "J'ai fait Snoke", raconte Palpy à Kylo. Et quand Kylo menace de le tuer, Palpatine dit: «Je suis déjà mort», ce qui pourrait faire référence à la mort de son physique d'origine. Le clonage semble être la solution de contournement la plus plausible pour la disparition de Palpatine du retour du Jedi.

Le problème avec ce scénario est que la Palpatine de The Rise of Skywalker est incroyablement ancienne et décrépite. Ses yeux sont laiteux et sans vue, et il est immobile, suspendu à un crochet de haute technologie qui semble le remplir de nutriments vitaux. (Maintenant, c'est lui qui est plus machine que l'homme.) Palpatine est né environ 65 ans avant la vengeance des Sith, ce qui en ferait environ 118 dans The Rise of Skywalker – quand 118 ans vous atteindrez, vous aurez l'air aussi beau que vous ne le ferez pas – mais il a l'air encore plus vieux, grâce aux effets de vieillissement de plonger dans le côté obscur et de canaliser la foudre Force.

Si Palpatine avait pu cloner un nouveau corps et y faire migrer sa conscience, il l'aurait probablement fait. Il n'aurait pas non plus besoin de Rey s'il pouvait continuer à se cloner indéfiniment, occupant un nouveau corps chaque fois que son utilisation du côté obscur en usait un ancien. Pourtant, s'il peut créer des copies de Snoke, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même pour lui-même? Peut-être que le côté obscur a endommagé son ADN, empêchant une copie parfaite. Peut-être que les midi-chloriens ne peuvent pas être clonés (ce qui pourrait être la raison pour laquelle les ex-impériaux de The Mandalorian recherchent Baby Yoda), ou il ne peut pas transporter mille générations de Sith avec lui dans un corps cloné, ou son équipement de clonage est sur le coup. Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Nous savons que Palpy n'a pas remplacé Snoke par un clone intact, même si Snoke était entravé, bien qu'il puisse y avoir d'autres raisons à cela: peut-être que Snoke a toujours boité pour que personne ne soupçonne qu'il était une création artificielle, ou peut-être Palpatine ne voulait pas éveiller les soupçons en échangeant un nouveau clone contre un blessé, surtout lorsque Palpy était presque prêt à se révéler.

D'une manière ou d'une autre, cela ressemble au corps d'origine de Sheev, maintenu en vie longtemps après sa date d'expiration naturelle. Comment avait-il pu sortir de l'étoile de la mort? Comme Poe l'a dit: «D'une manière ou d'une autre.» Son corps s'est évanoui, mais nous ne l'avons pas exactement vu se désintégrer. Peut-être qu'il a utilisé ses pouvoirs pour se protéger des radiations du cœur du réacteur, survivre à l'explosion de l'étoile de la mort, invoquer un navire et s'enfuir vers Exogol. Quand il a dit: "Je suis déjà mort", il a peut-être voulu dire qu'il était censé être mort auparavant. S'il est resté dans le même corps depuis sa naissance (ou une autre opération de clonage n'est plus une option), sa mort à la fin de The Rise of Skywalker pourrait en fait durer. Cette fois, son corps se désintègre (parce que, pour une raison quelconque, il continue de tirer des éclairs de Force sur Rey même après qu'elle le détourne sur son visage, et malgré que Mace Windu lui fasse la même chose dans Revenge of the Sith), donc s'il ne peut pas cloner-hop, il est probablement mort de façon permanente.

Nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité de clonage, mais Palpatine a d'autres méthodes pour prolonger la vie. Pendant le briefing de la Résistance, quelqu'un murmure «pour tromper la mort», une allusion à la réplique de Palpatine à Anakin dans Revenge of the Sith: «Pour tromper la mort est un pouvoir qu'un seul a atteint, mais si nous travaillons ensemble, je sais que nous pouvons découvrir la secret. »Ce« un »était Dark Plagueis, le maître de Palpatine, qui a découvert comment manipuler les midi-chloriens pour prolonger et même créer la vie. Avant que Palpatine ne tue Plagueis, comme le font les apprentis Sith, il a absorbé tout ce que son maître avait appris. Dans sa conversation avec Kylo, ​​Palpatine répète une ligne de la scène de Revenge of the Sith quand il a parlé à Anakin de Plagueis: «Le côté obscur de la Force est une voie d'accès à de nombreuses capacités que certains considèrent comme non naturelles.» Vraisemblablement, certains d'entre eux ses capacités l'ont aidé à rester en vie.

Il est également concevable, même s'il est encore plus exagéré, que Palpatine ait utilisé une forme de voyage dans le temps ou de transit entre des avions alternatifs, une possibilité suggérée par l'épisode de Star Wars Rebels "Un monde entre les mondes". Dans Rebels, Palpatine tente Ezra avec la perspective de ramener ses parents à la vie, en lui disant: «Vous savez, il est possible de changer le destin. Il y a des chemins infinis et des possibilités infinies. »Ezra empêche Palpatine de prendre le contrôle du monde entre les mondes, mais peut-être que Palpy a découvert par la suite un moyen de marcher entre les réalités et de défaire sa propre mort. S'il l'avait fait, cependant, on penserait qu'il pourrait revenir en arrière et simplement empêcher la destruction de l'étoile de la mort. De toutes les façons d'expliquer la présence de Palpatine, celle-ci est la moins appuyée par ce que nous voyons à l'écran.

Cependant Palpatine a survécu (ou est revenu à la vie), pourquoi a-t-il choisi de rester hors de vue pendant quelques décennies? Celui-ci est plus facile à répondre: travailler dans l'ombre et amasser lentement la force vient tout droit du livre de jeu Palpatine. Après les événements du retour des Jedi, les forces de Palpatine ont été dispersées, et quelle que soit la forme physique qu'il a prise a probablement été affaiblie. S'il avait annoncé sa survie, les rebelles l'auraient pourchassé. Ainsi, comme Sauron après sa défaite à Barad-dûr et Voldemort après que Harry repousse sa malédiction meurtrière, il s'est retiré et a attendu son heure. Exogol était une cachette idéale: comme le dit C-3PO, il n'apparaît sur aucune carte des étoiles, et il ne peut être atteint sans le guide Sith (que Palpatine a peut-être hérité de Plagueis ou découvert lors de ses propres recherches sur l'histoire des Sith ). Et juste au cas où un étranger tomberait sur le système, Palpy a caché ses forces sous la surface de la planète, qu'il a encore masquée par une tempête massive (qui s'éclaircit après que Rey l'a vaincu).

Depuis Exogol, Palpatine a orchestré la montée du Premier Ordre, utilisant Snoke comme sa marionnette contrôlée par l'esprit. Parce que Snoke était un chiffre, pas un seigneur Sith connu, la Nouvelle République fatiguée par la guerre a été endormie dans un faux sentiment de sécurité et a toléré la menace croissante. Tout comme les Sith ont caché leur existence aux Jedi pendant des siècles avant que Dark Maul n'affronte Qui-Gon Jinn, et tout comme Palpatine a caché sa vraie nature aux Jedi en se levant pour le chancelier suprême, Palpatine est revenu en mode «menace fantôme» et s'est caché son rôle dans le Premier Ordre en tant que Snoke s'est élevé au Guide suprême. Pendant ce temps, il a attiré Ben du côté obscur, le séduisant à la fois en tant que Snoke et en lui parlant de la voix de Dark Vador. Comme Palpatine le dit lorsque Kylo le trouve sur Exogol, "J'ai été chaque voix que vous avez jamais entendue dans votre tête." Palpy a peut-être utilisé la bague de Snoke pour le posséder, tout comme le personnage de bande dessinée Sith Momin a utilisé un masque (que Darth Sidious a récupéré d'une chambre forte Jedi) pour posséder des gens.

Au début de The Rise of Skywalker, les conditions sont réunies pour que Palpatine se présente. La Résistance a détruit la base de Starkiller et échappé au Crait, et Kylo a tué Snoke. La petite-fille de Palpy, Rey, la fille de son fils auparavant insoupçonné, a attiré son attention et a commencé à développer ses pouvoirs.Elle et Kylo ont établi un lien (activé par Palpatine / Snoke). Et les Sith Eternal – les sectateurs qui entourent Palpatine sur Exogol et équipent vraisemblablement ses Star Destroyers – ont construit sa flotte de Star Destroyers de classe Xyston et équipé les navires de canons qui tuent les planètes. De plus, son corps pourrait finalement échouer, il pourrait donc avoir besoin d'agir maintenant.

Ainsi, le plan de Palpy est d'attirer Rey à Exogol, où il pourra la posséder et vivre dans la nouvelle impératrice des Sith. (Il y a un précédent pour ce genre de cérémonie Sith dans la chronologie des légendes, que Disney a décanonisé.) Si tel est le plan, on peut se demander pourquoi Palpy, en tant que Snoke, a ordonné à Kylo de tuer Rey dans The Last Jedi. Ce pourrait être parce qu'il savait que Kylo trahirait Snoke pour sauver Rey, et que parce que Kylo s'en serait tiré avec cette trahison, il serait plus susceptible de trahir Palpatine – mais de jouer involontairement dans le plan de Palpy – en faisant équipe avec Rey et en l'accompagnant à Exogol plutôt que de la tuer. On peut également se demander pourquoi Palpy ne peut pas simplement laisser Kylo le tuer et posséder le corps de Ren à la place. Il peut préférer Rey comme vaisseau parce qu'elle est plus puissante que Kylo, ​​ou parce qu'il est plus facile à transférer dans un parent, ou parce qu'il est assez vain pour vouloir que le prochain souverain Sith soit son propre sang.

Palpatine réussit à attirer Rey à Exogol, mais son plan ne porte pas ses fruits: comme Luke avant elle, Rey résiste à la tentation de le tuer. Quand Ben arrive, Palpy voit une autre solution. En absorbant le pouvoir formé par la dyade de la Force entre Ben et Rey – un autre nouveau concept que nous devrons simplement accepter – il peut se rajeunir et continuer à gouverner sans transférer son essence à personne. Ce plan échoue uniquement parce que, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, mille générations de Jedi sont plus fortes que mille générations de Sith. (Peut-être qu'un millénaire de restreindre l'adhésion des Sith à deux à la fois a donné aux Jedi plus de main-d'œuvre spirituelle et a coûté le bras de fer aux Sith.)

Il nous reste beaucoup de questions. D'où viennent les Sith éternels et que retirent-ils de cet arrangement? Quand et comment Palpatine a-t-il eu un fils? L'a-t-il fait de la manière, euh, naturelle, ou a-t-il créé la vie de son fils comme il aurait pu créer celle d'Anakin? Si le premier, la puissance illimitée était-elle suffisamment excitante pour que quelqu'un puisse coucher volontiers avec lui malgré son mauvais cas de peau Sith? Son fils était-il sensible à la Force, et si oui, son père a-t-il jamais essayé de le posséder? Pourquoi le vol de Ben et Rey n'a-t-il pas tué l'essence de la vie?

Tout ce qui s'est passé avec Palpatine dans le dernier film de la saga Skywalker aurait pu le faire selon J.J. La conception d'Abrams, mais le réalisateur a décidé de garder la plupart des secrets de Dark Sidious enfermés dans sa boîte mystère. Les futurs livres, bandes dessinées ou histoires à l'écran de Star Wars peuvent offrir plus d'informations sur le passé de l'empereur, mais en ce qui concerne The Rise of Skywalker, "D'une manière ou d'une autre" devra suffire. Et donc certains fans de Star Wars peuvent se retrouver en écho à la ligne de K-2S0 de Rogue One: "Je trouve cette réponse vague et peu convaincante."