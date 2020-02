Malik Hawkins affrontera Keith Hunter le 28 février à ShoBox

RINGSIDE 01/02/2020

Malik Hawkins, espoir super léger invaincu, revient sur le ring pour faire ses débuts dans la série ShoBox: The New Generation dans le cadre d’une émission télévisée à trois combats lorsqu’il affrontera son compatriote invaincu Keith Hunter, originaire de Vegas, dans l’événement principal prévu pour 10 rounds vendredi, 28 février en direct sur SHOWTIME (22h45 HE / PT) de Sam’s Town Live à Las Vegas.

Deux autres meilleurs espoirs de Mayweather Promotions seront confrontés à des défis difficiles, alors que l’olympien Richardson Hitchins 2016 (10-0, 5 KOs) et le natif de Las Vegas Kevin Newman II (11-1-1, 6 KOs) reviennent tous les deux pour leur deuxième Apparitions ShoBox se battant dans des combats séparés.

Hitchins, le super poids léger invaincu, affrontera Nick DeLomba du Rhode Island (16-2, 5KO) dans un combat de 10 rounds, tandis que Newman tentera sa cinquième victoire consécutive en montant sur le ring avec Kalvin Henderson invaincu (12- 0-1, 8 KO) dans un combat de super-poids moyen de 10 rounds.

Les billets pour le Sin City Showdown de Mayweather Promotions seront en vente le vendredi 31 janvier à 12 h. PT, commencez à 25 $ et peut être acheté en visitant: https://mayweatherpromotions.com/events/.

“Alors que nous démarrons une autre année, je suis convaincu que nous continuerons à dépasser les attentes et à proposer des événements de haut niveau au monde du sport et du divertissement”, a déclaré Leonard Ellerbe, PDG de Mayweather Promotions. «Notre premier arrêt de l’année est à notre domicile pour les spectacles du club et une carte ShoBox empilée le vendredi soir. Ces perspectives cherchent à réaliser des performances impressionnantes pour commencer leur année. Ils mettent tout en œuvre pour faire passer leur jeu de combat au niveau supérieur, et le 28 février, nous les verrons se défier contre des adversaires coriaces au Sam’s Town Live et en direct sur SHOWTIME. “

Hawkins, (18-0, 11 KO) connu sous le nom de «Ice Man» sur le ring, se bat de Baltimore, Md., Et sort de la foulée de deux victoires consécutives à élimination directe. Son plus récent est survenu lors d’un arrêt de cinquième ronde contre Darwin Price lors du SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN sur le undercard Davis vs Gamboa le 28 décembre. Le Hawkins de 24 ans est entraîné par le trio de coachs Upton Gym très calmes de Calvin Ford, Kenny Price et Russ Blakey.

Hawkins est devenu professionnel en 2014 avec une victoire par élimination directe, qui préfigurait ce qui allait arriver du jeune combattant. En tant qu’amateur, Hawkins a amassé un record impressionnant de 160-15 en participant aux championnats nationaux 2012 et 2013 et a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques juniors de 2012. Surtout connu pour son style de combat granuleux et puissant, Hawkins a rejoint l’équipe de Mayweather Promotions à la fin de 2019 avec une victoire par décision à élimination directe sur Al Rivera au Cannery Casino & Hotel.

«C’est génial d’être à la tête de mon premier événement ShoBox», déclare Hawkins. «C’est quelque chose que je voulais faire depuis mon enfance. Une victoire dans ce combat et la lutte contre l’exposition sur une plate-forme comme SHOWTIME n’apporte que plus de reconnaissance à mon talent et mes compétences et des opportunités plus grandes et meilleures. J’ai plus que moi pour me battre. J’ai des enfants qui me regardent au Upton Gym. Je me bats pour eux, c’est ma vraie motivation.

«Je ne peux pas dire grand-chose de mon adversaire. Je sais qu’il est également invaincu. C’est un adversaire durable et il vient se battre, mais si vous avez regardé mon dernier combat, vous savez que je viens pour prendre mes adversaires à 0. “

Keith Hunter, âgé de 27 ans (11-0, 7KO) est issu d’un milieu de combat. Il est le frère cadet du concurrent des poids lourds Michael Hunter, et son père était un boxeur très respecté qui a combattu avec Mike Tyson pendant de nombreuses années avant sa mort tragique. Hunter n’a pas eu une longue carrière amateur, choisissant de devenir professionnel après seulement 28 combats

“Je me sens confiant dans ce combat”, a déclaré Hunter. «Mes deux derniers combats, j’ai vaincu les combattants de Mayweather et je suis confiant avec la perspicacité que j’ai. Nous mesurons tous les deux 6 pieds, mais il lui manque des éléments en tant que combattant. Il a du mal à se battre à l’extérieur. Il est plus à l’aise à l’intérieur. Je sens que je suis le meilleur combattant le plus compétent qui entame le combat.

«Chaque fois que je me bats sur une grande scène comme SHOWTIME, j’investis un morceau de mon cœur et de mon âme, alors j’espère que mes fans et tous ceux qui regarderont mon combat verront un véritable enfant se battre pour l’héritage et non pour l’argent. Cette opportunité m’aidera à me connecter avec plus de gens et j’en suis toujours reconnaissante. »

Hitchins (9-0, 5 KOs), de Brooklyn, est un ancien double champion des Golden Gloves qui a représenté le pays d’origine de ses parents, Haïti, aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. L’un des meilleurs jeunes espoirs de la boxe, Hitchins s’est entraîné et s’est entraîné avec plusieurs champions du monde, dont Terence Crawford et l’écurie Gervonta Davis. Âgée de seulement 21 ans, Hitchins possède une vitesse incroyable de la main et du pied et le QI de boxe d’un concurrent vétéran. Après avoir combattu huit de ses 10 combats professionnels dans sa ville natale, Hitchins se rendra à Las Vegas pour la deuxième fois à la recherche d’une victoire décisive dans son apparence de ShoBox de suivi.

“J’ai plus faim que jamais”, a déclaré Hitchins. «Je vois mon frère Tank gagner et prospérer et je ressens la même énergie autour de moi lorsque je m’entraîne pendant des heures dans le gymnase et perfectionne mon métier. Je suis fait pour être grand et j’ai les bonnes personnes autour de moi qui gardent mon attention, me gardent au plus haut niveau et me poussent hors de ma zone de confort pour être victorieux. C’est ce qui se manifestera le soir du combat quand je serai à l’intérieur du ring. “

“Nice” Nick DeLomba (16-2, 5KO), qui se bat à Cranston, RI, vient de terminer une séquence de cinq victoires consécutives avec trois victoires sur cinq par KO. Il est surtout connu pour son habileté et son insaisissable dans le ring et cherche à faire une déclaration puissante en territoire étranger alors qu’il fera ses débuts à Las Vegas et ShoBox le mois prochain.

“Quelle belle opportunité c’est de se battre sur SHOWTIME”, a déclaré DeLomba. «Je me suis battu jusqu’à ce point et maintenant il s’agit de montrer au monde qui je suis et de développer ma marque. C’est ce que je compte faire le soir du combat. Je prends chaque combat et chaque leçon avec moi au gymnase et je m’entraîne plus fort que la veille et je me pousse à être vraiment le meilleur combattant. Je sais que j’arrive en tant qu’outsider, mais cela ne fera que me donner plus envie de gagner et d’être ce gars qui donne à Hitchins sa première défaite. ».

Le propre Kevin Newman de Las Vegas (11-1, 6KO) a commencé la boxe à l’âge de neuf ans et a accumulé un record amateur de 25-5 avant de devenir professionnel en 2014. Impressionné par les compétences et la technique de Newman sur le ring en tant qu’amateur , Floyd Mayweather a signé le super poids moyen montante à son écurie de combattants à l’été 2014.

Newman a fait ses débuts professionnels sur l’undercard Mayweather vs Maidana II, où il s’est battu pour un match nul contre Azamat Umarzoda. Newman revient à ShoBox après avoir vengé la seule perte de sa carrière contre Mark Anthony Hernandez. Newman a vaincu Hernandez le 1er novembre au Sam’s Town Live, se rachetant de leur premier match en 2017 sur l’undercard Mayweather vs McGregor. Newman reste humble et affamé alors qu’il gravit les échelons dans la division des super-moyens.

“Il est toujours bon de se débarrasser de ce poids”, a déclaré Newman à propos de sa récente victoire sur Hernandez. «Je travaille dur jour après jour pour être le meilleur de moi et je suis le plan de Dieu. Je comprends qu’il y a plus pour moi sur mon voyage maintenant et je l’ai dépassé et je regarde vers l’avenir le 28 février.

«J’ai vu Kalvin se battre. Il n’y a rien de particulier qui se démarque de lui. J’ai été sur le ring avec des gars de haut niveau en tant qu’amateur et professionnel et j’ai combattu des adversaires plus coriaces. Je suis toujours l’adversaire le plus intelligent.

«Se battre sur SHOWTIME fait beaucoup pour moi. Il ne s’agit pas de gagner, mais de savoir comment je gagne. Je vais réaliser une autre performance dominante, quelque chose qui me distinguera des autres, et je vais profiter de chaque opportunité qui continue de se présenter.

Originaire de Fayetteville, Arkansas, mais se battant depuis Fort Worth, Tx., Henderson (12-0-1, 8 KO) n’a pas de formation typique pour un combattant professionnel. Il est un ancien de l’Université de l’Arkansas qui a poursuivi une carrière dans la musique quand il a reçu une bourse de percussionniste. Il n’a jamais perdu de vue la boxe depuis son introduction à l’âge de 15 ans et rapidement après avoir obtenu son diplôme en 2012, il a recentré son attention sur la boxe. Henderson s’est rapidement imposé comme l’un des super-poids moyens les plus rapides de la division et se réjouit du défi de poursuivre sa quête pour devenir un boxeur de classe mondiale.

«Les combats dans l’arrière-cour des autres ne sont pas un gros problème», explique Henderson. «Il n’y a aucune pression sur moi pour que je fasse quoi que ce soit. Je m’occupe des affaires et je rentre chez moi. Je dirai que cela apporte un facteur de motivation différent. Cela m’oblige à m’entraîner plus dur et cela affecte mon plan de match car nous ne pouvons pas quitter les tours trop proches.

«Je suis ravi de monter sur le ring et d’exécuter mon plan de match devant un large public. Je veux montrer au monde ce que moi et mon équipe savons déjà. Je le fais chaud dans le ring. C’est pourquoi ils m’appellent «Sauce piquante». »