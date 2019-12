Malik Hawkins vs Darwin Price, Leo vs Juarez sur Davis vs Gamboa

RINGSIDE 21/12/2019

SHOWTIME Sports diffusera en direct trois matchs dans le cadre d'une soirée passionnante d'action undercard le samedi 28 décembre à la State Farm Arena primée d'Atlanta.

La présentation spéciale des Fêtes est présentée par la double championne des super poids plume Gervonta Davis, qui prend du poids pour affronter l'ancien champion du monde unifié Yuriorkis Gamboa pour le titre WBA Lightweight vacant dans un événement Premier Champions de boxe.

Une paire de ShoBox: les anciens élèves de la nouvelle génération se battront dans des combats séparés sur SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN en tant que perspective montante invaincue Malik Hawkins affronte Darwin Price invaincu dans un combat super léger de 10 rounds, tandis qu'Angelo Leo invaincu affronte Cesar Juarez dans un éliminateur de titre IBF et WBO Super Bantamweight.

La partie en streaming de la nuit met également en vedette Viddal Riley, un croiseur poids lourd de Londres, dans un combat de quatre rounds contre Muhammad Abdullah de Cincinnati. Riley est largement reconnu comme l'entraîneur de la star de YouTube KSI.

L'offre numérique commence en direct à 18h30 ET / 15 h 30 PT sur la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports et la page Facebook de SHOWTIME Boxing menant à la télédiffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING à 21 h. ET / 18 h PT.

L'événement est mis en évidence par l'attraction la plus chaude de la boxe dans le Davis invaincu natif de Baltimore affrontant le vétéran Gamboa et mettra en vedette un événement co-principal opposant le champion WBA Light Heavyweight Jean Pascal contre le champion des deux divisions Badou Jack. Dans le premier match de la télédiffusion, l'ancien champion du monde Jose «Bolivita» Uzcategui sera de retour pour combattre Lionell Thompson dans un combat de super-poids moyen de 10 rounds.

Ray Flores appellera l'action play-by-play undercard en direct sur SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN depuis le bord du ring aux côtés de l'analyste du Hall of Fame Steve Farhood.

Les billets pour l'événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont en vente et disponibles sur Ticketmaster.com.

Dans la couverture en streaming de SHOWTIME CHAMPIONSHIP COUNTDOWN, l'écurie et futur espoir de Davis, Hawkins (17-0, 10 KO), sera confronté au test le plus difficile de sa carrière alors qu'il cherche à faire une déclaration dans l'une des divisions les plus chaudes de la boxe à 140 livres. .

Hawkins, âgé de 23 ans, a combattu le 27 juillet contre Davis contre Ricardo Nunez au Royal Farms Arena de Baltimore alors qu'il marquait une décision unanime de huit rounds contre Jonathan Steele. Lors de son dernier combat, Hawkins a éliminé All Rivera à Las Vegas en septembre.

Actuellement formé par Calvin Ford et Kenny Ellis, Hawkins avait une fiche de 93-8 chez les amateurs, dont des titres de tournoi aux State Golden Gloves et Regional Golden Gloves. En avril 2017, Hawkins a fait ses débuts à la télévision nationale sur ShoBox au MGM National Harbor à Oxon Hill, dans le Maryland, alors qu'il marquait un TKO de deuxième tour dominant de Carlos Soto, invaincu auparavant.

Price, âgé de 30 ans (16-0, 9 KO), vit et s'entraîne à Houston et a marqué trois KO en 2019, dont le dernier arrêt de Breidis Prescott en octobre dans une apparition en tête d'affiche dans sa ville natale. Pro depuis 2013, Price n'a pas combattu en 2018 car il a été contraint de rester sur la touche pendant 15 mois après avoir subi une blessure au tendon rotulien à l'entraînement.

Avant cela, il avait remporté huit combats entre 2015 et 2017, y compris des victoires impressionnantes sur invaincu Semajay Thomas et Javontae Starks. Coureur d'athlétisme hors pair à Grambling State University avant sa carrière de boxeur professionnel, Price peut se rapprocher du titre mondial en détournant le futur espoir Hawkins.

Leo (18-0, 8 KOs) est un autre ancien de ShoBox qui sera présenté sur le flux en direct alors qu'il affrontera l'ancien challenger du titre mondial Cesar Juarez (25-7, 19 KOs) dans un IBF et WBO Super Bantamweight Title en 12 rounds Éliminateur.

Le prospect de Mayweather Promotions Leo est allé de fil en fil dans une impressionnante et dominante victoire de décision unanime de 10 rounds sur Neil John Tabanao en avril lors de l'événement principal ShoBox à Sam’s Town à Las Vegas.

Le vétéran Juarez est originaire de Mexico et est devenu professionnel en 2010. Il a perdu les combats des titres mondiaux WBO à deux reprises, d'abord contre Nonito Donaire en 2015 à Porto Rico puis contre Issac Dogboe en 2018 en Afrique du Sud. Leo et Juarez sont classés dans le top 10 par l'IBF à 122 livres.

Reconnu largement comme l'entraîneur de la star de YouTube KSI, le prospecteur de poids léger Riley (3-0, 2 KO) mettra en jeu son record invaincu contre Abdullah (4-1-1, 2 KO) dans un combat de poids moyen de quatre rounds.

Riley, 22 ans, a représenté l'Angleterre aux Championnats d'Europe juniors de boxe en Russie en 2013. En tant qu'amateur, Riley a remporté huit championnats nationaux et détenait une fiche de 41-8 (19 KO). Il a enregistré des KO lors de ses deux premiers combats professionnels et a obtenu une décision unanime en quatre rounds lors de son troisième combat professionnel.

La gamme complète d'attractions non télévisées comprend le concurrent léger et lourd Ahmed Elbiali (18-1, 16 KOs) dans un combat de 10 rounds contre le vétéran Bryan Vera (26-15, 16 KOs), le concurrent une fois battu Ladarius Miller (20- 1, 6 KOs) dans un duel ultra-léger de 10 rounds contre le Mexicain Miguel Zamudio (44-15-1, 27 KOs) et le Kareem Martin de Washington DC (13-2-1, 4 KOs) affrontant le Russe Petros Ananyan ( 14-1-2, 7 KOs) dans une affaire super légère de huit rounds.

Malik Warren, natif de Baltimore, est également invaincu (2-0, 2 KOs) dans un duel de quatre plumes contre Macon, le Trayvion Butts de Géorgie (3-0, 2 KOs) et le poids léger invaincu Jackson Martinez (18-0 , 6 KOs) de la République dominicaine s'affrontant contre le Mexicain Yardley Cruz (26-14, 16 KOs) pour une affaire de huit rounds

DeMichael Harris, natif d'Atlanta et espoir des super-plumes, affronte Amonie Sanders dans un combat de quatre rounds et les débuts professionnels de Mia Ellis de Baltimore dans une bataille de quatre rounds super léger contre Khadijah Sanders de Caroline du Nord.