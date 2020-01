Manny Pacquiao célèbre 25 ans de boxe pro

Publié le 24/01/2020

Par: Sean Crose

Muhammad Ali a combattu professionnellement pendant un peu plus de 21 ans. Ce fut une carrière remarquable jusqu’à la fin, quand les horribles pertes de Trevor Berbick et Larry Holmes ont montré qu’il était enfin temps pour “The Greatest” de raccrocher ses gants. Jack Dempsey a dominé le sport de la boxe dans les années 1920 – mais sa carrière professionnelle a duré un peu plus de treize ans. La carrière de Mike Tyson a duré un peu plus de vingt ans… et les dix dernières années de cette carrière ont vu «Iron Mike» se battre bien après son apogée. La vérité est que la boxe est un sport brutal – qui ne conduit généralement pas à beaucoup de longévité pour ceux qui ne s’appellent pas Bernard Hopkins. C’est pourquoi il n’est pas hyperbole de déclarer que la carrière de Manny Pacquiao, qui a maintenant vingt-cinq ans, est tout simplement incroyable.

La star internationale a débuté en tant que pro dans les Philippiens le 22 janvier 1995. Son adversaire dans le concours de quatre rounds était le 1-1 Edmund Eting Ignacio. Pacquiao a remporté le combat à l’unanimité, puis a poursuivi une brillante carrière qui a non seulement duré des décennies, mais qui continue remarquablement bien. Depuis ce premier combat il y a toutes ces années, Pacquiao est passé du poids léger à la mouche au poids moyen junior. En chemin, il a décroché des titres dans huit divisions de poids et a affronté les plus grands noms de sa génération.

Ce qui rend cet anniversaire pour Pacquiao particulièrement unique, c’est qu’à 41 ans, l’homme est encore un boxeur de haut niveau. Bien que ce soit clairement la dernière partie de la carrière de l’icône philippine, il est toujours un grand détenteur du titre mondial. De plus, lors du dernier combat de Pacquiao, il a vaincu l’un des meilleurs de la nouvelle génération de boxeurs, Keith “One Time” Thurman. Les gens peuvent soutenir que Pacquiao n’est pas le même homme qui a complètement détruit Oscar De La Hoya en 2008, mais peu sont prêts à radier le futur Hall of Famer entièrement – pas après ses récentes performances l’année dernière contre Thurman et Adrien Broner, ils sont ne pas.

Même s’il doit maintenant partager son temps entre la boxe et son travail en tant que sénateur pour le gouvernement philippin, “PacMan” parvient toujours à entrer dans le ring quand il le peut … et ces combats doivent toujours voir des événements. Le style intense, rapide et agressif de Pacquiao permet simplement une excellente visualisation. Un combat avec Manny Pacquiao peut être beaucoup de choses – mais à part quelques exceptions (son super-combat avec Floyd Mayweather, par exemple), un combat avec Manny Pacquiao n’est jamais considéré comme ennuyeux. Ajoutez à cela le fait que Pacquiao se présente comme un gentleman, et il est facile de voir pourquoi la popularité de l’homme perdure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des Philippiens. Nous espérons qu’il continuera aussi longtemps qu’il le pourra.