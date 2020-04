Manny Pacquiao devrait suivre Floyd Mayweather avec un accord de boxe virtuelle

Nouvelles de boxe du monde 14/04/2020

EA Sports / Fight Night Champion

World Boxing News comprend que Manny Pacquiao sera ciblé pour un accord de boxe virtuelle après que son rival Floyd Mayweather ait récemment innové.

Mayweather a signé un accord lucratif avec fuboTV, FaceBank et ONE Entertainment pour utiliser sa ressemblance pour des simulations de correspondances informatisées.

Annonçant la collaboration, l’ancien roi du livre pour livre a déclaré: «Mon équipe a toujours été le passé, le présent et l’avenir du sport et du divertissement.

«Maintenant, avec FaceBank, fuboTV et ONE Entertainment, je poursuis cette tendance.»

Alors que les rumeurs tournent autour d’un possible match revanche entre Mayweather et Pacquiao dans le monde réel, le sénateur philippin devrait être le prochain à poursuivre une entreprise.

Derrière Mayweather, Pacquiao est le plus grand nom de la boxe en ce moment. Certainement seulement contesté par la superstar mexicaine Canelo Alvarez.

Il est parfaitement logique que Pacquiao soit impliqué dans une certaine mesure. D’autant plus que fuboTV et FaceBank prévoient plusieurs énormes combats Pay-Per-View.

FaceBank, qui est derrière le côté graphique de l’accord, dit qu’ils cherchent des moyens de créer une «ressemblance numérique» générée par ordinateur avec Mayweather. Pour une utilisation sur «les applications mondiales et commerciales».

Pendant ce temps, le PDG de fuboTV, David Gandler, a hâte de travailler avec Mayweather. De plus, ce sera un voyage dans des eaux inexplorées pour le sport.

«La semaine dernière, fuboTV et FaceBank ont ​​clôturé notre fusion. Avec l’IP technologique de FaceBank dans les sports, les films et les performances en direct, et la plate-forme de diffusion en direct en direct de fuboTV pour les coupe-câbles. Nous progressons déjà vers la construction du type de société de divertissement numérique que nous envisagions », a-t-il déclaré.

LES PLUS GRANDS COMBATS

«Notre joint-venture avec Floyd Mayweather et ONE Entertainment rend possible quelques-uns des plus grands combats de tous les temps qui n’ont jamais eu lieu. Des combats qui n’auraient jamais pu arriver… jusqu’à maintenant.

«Invaincu sur le ring après tant d’années, Mayweather peut désormais se lancer dans le monde hyper réaliste de la compétition virtuelle. Il peut défier les légendes de la boxe dans des matchs de boxe simulés hyper-réels avec des résultats qui seront aussi surprenants pour les combattants que pour un public mondial en direct. “

Pacquiao serait un ajout bienvenu à tout alignement, une formation qui pourrait également inclure de nombreuses légendes du passé.

Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson et bien d’autres devraient être transformés en personnages virtuels par FaceBank. C’est si les accords peuvent être conclus à un moment donné.

Est-ce l’avenir? – Tu décides.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.