Manny Pacquiao, Naoya Inoue et un futur incontesté Vasyl Lomachenko

📸 Mark Robinson / Stephanie Trapp

Alors que Vasyl Lomachenko confirme son objectif incontesté, WBN spécule si Manny Pacquiao ou Naoya Inoue se trouvent dans sa voie future.

S’adressant à Top Rank depuis la quarantaine, ‘Loma’ a tout d’abord discuté d’une confrontation avec Teofimo Lopez, le seul autre combattant détenant une ceinture ultra-légère en ce moment.

Loma détient les trois autres, bien que la situation de la franchise WBC ait quelque peu embrouillé les eaux.

Discutant de son ambition de combattre Lopez et de remporter la couronne IBF, Lomachenko a ensuite répondu à quatre questions majeures sur la bataille unifiée.

Sur ses sentiments lorsqu’il a découvert que la date provisoire du 30 mai pour le combat contre Lopez a été reportée en raison de COVID-19:

«Bien sûr, j’ai été un peu déçu, mais tout ce qui se passe {avec auto-quarantaine} se passe pour le mieux. La chose la plus importante est que toutes les personnes sur cette planète reviennent et retrouvent la santé et tout redeviendra normal. »

S’il pense que Lopez est prêt pour l’élite du sport:

«Je pense vraiment que c’est un bon boxeur. C’est un combattant de haut niveau. Il est jeune, il a faim, il a un grand pouvoir. Certes, je veux ce combat. Il est champion du monde et il tient ma ceinture. C’est mon titre IBF. “

S’il voit le combat de Lopez se terminer par un KO:

“Personne ne sait. C’est très imprévisible. Personne ne peut prédire ce qui va se passer, comment cela va se produire. Et les gens parlent de quel tour ils vont assommer quelqu’un ou arrêter quelqu’un. Je suis très, très intéressé. Maintenant, je veux voir (le combat se produire). »

Sur ce qui rend le match Lopez intéressant:

“La chose intéressante pour moi, ce sera de regarder dans ses yeux et les yeux de son père et de voir leur réaction (quand je deviendrai incontesté).”

La victoire de Lomachenko cimenterait sa place déjà certaine au Temple de la renommée de la boxe sur le dos de l’une des plus grandes carrières amateurs de l’histoire du sport.

L’Ukrainien est un perfectionniste de premier ordre. Son programme d’entraînement méticuleux lui donne les meilleures et ultimes chances de succès.

Une fois tous les as à 135 livres, une course à 140 est prévue. Bien que le joueur de 32 ans se soit admis que le super-léger pourrait être un pont trop loin.

PACQUIAO ou INOUE

Cela ouvrirait la mince possibilité d’un combat avec Manny Pacquiao si Lomachenko choisit l’option la plus élevée, avec le «Pacman» à bord avec un retour à son ancien poids pour le concours.

Sans combat Pacquiao, il n’y a plus beaucoup de choix aux poids inférieurs. Naoya Inoue à un poids propre est le candidat hors concours maintenant, ils partagent tous les deux la même entreprise de promotion.

Cependant, Lomachenko pourrait devoir descendre en dessous de 130 livres pour la première fois depuis 2017. Inoue fonctionne actuellement à 118 livres.

En outre, une limite convenue d’environ 126 ou 127 devrait suffire pour conclure l’accord.

