Manny Pacquiao signe avec Paradigm, qui arrive à représenter Conor McGregor

Publié le 02/12/2020

Par: Sean Crose

“Nous sommes très heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signé avec PSM pour une représentation à service complet!”, A annoncé mardi Paradigm Sports Management. “Manny est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et nous avons hâte de travailler avec Arnold, Ping et le reste de l’équipe à Manille pour maximiser sa carrière historique.” L’un des combattants les plus populaires au monde, Pacquiao est maintenant représenté par la même société qui représente la superstar du MMA Conor McGregor. “Bienvenue dans l’équipe Emmanuel”, a tweeté McGregor. Bien que Pacquiao soit maintenant sous la bannière Paradigm, son équipe personnelle est censée rester généralement intacte.

“Je suis fier de travailler en partenariat avec Paradigm Sports Management”, a déclaré Pacquiao, “et je suis ravi des opportunités qu’Audie Attar et PSM ont à offrir.” Pacquiao a ensuite abordé le public en général. «Une chose dont je veux que tout le monde se souvienne est de toujours penser positivement. Ne pensez jamais négativement, c’est le début de votre chute. Tout est possible. “Audie Attar, le chef de Paradigm, a également pesé.” Je suis honoré d’avoir l’opportunité non seulement de maximiser la carrière de boxe de Manny “, rapporte ESPN Attar,” mais de l’aider à continuer à quitter un l’héritage dont il est fier à travers le prisme des affaires et du sport… mon approche est de toujours me concentrer sur chaque client et ses objectifs, et j’ai hâte de me battre pour lui.

Pacquiao est l’un des athlètes les plus célèbres sur terre. Il a gagné des centaines de millions de dollars au cours de sa longue carrière et a combattu dans la bataille la plus lucrative de l’histoire de la boxe lorsqu’il a perdu une décision face à Floyd Mayweather en 2015. L’icône philippine s’est retrouvée au milieu d’une résurgence de carrière depuis ayant battu Adrien Broner et Keith Thurman l’an dernier. Pacquiao est actuellement le champion WBA des poids mi-moyens du monde.

Naturellement, les discussions se sont déjà tournées vers un combat contre Pacquiao-McGregor. McGregor a sauté sur le ring en 2017 pour affronter Mayweather dans un combat si lucratif que seul Pacquiao-Mayweather avait réussi à rapporter plus d’argent. Bien que McGregor soit considérablement plus grand et plus jeune que Pacquiao, il a perdu contre Mayweather, beaucoup moins agressif, par KO, ce qui signifie que le coup de poing rapide et dur Pacquiao se révélerait probablement être un ennemi redoutable sur le ring. Ni les prochains adversaires de Pacquiao ni de McGregor n’ont été annoncés. Cela ne signifie toutefois pas que l’un ou l’autre ne se retrouvera pas face à un adversaire de son sport respectif.