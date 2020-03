Marcos Maidana attend des années pour son retour, doit maintenant s’arrêter un peu plus longtemps

Nouvelles de boxe du monde 18/03/2020

World Boxing News a été informé que le prochain retour de la livre pour la star de la livre Marcos Maidana devra attendre encore un peu.

Comme pour tout dans le monde en ce moment, la boxe est secondaire à la santé publique. Le retour prévu de Maidana, qui devrait avoir lieu le 18 avril, si ce n’est pas le cas… pour l’instant.

Maidana et son équipe ont promis de reprogrammer le plus tôt possible.

Chino Promotions a déclaré: “‘Chino’ Maidana Promotions vous informe qu’en raison des événements que le monde traverse en raison de la pandémie causée par le coronavirus et en respectant les règles des différentes organisations sportives, notre événement a appelé:” LE RETOUR DE MARCOS EL CHINO MAIDANA », prévue pour le 18 avril 2020 à Tecnopolis Buenos Aires Argentine, est reportée.

«Une nouvelle date qui sera annoncée à l’époque.

«Notre entreprise solidaire et respectueuse est repliée sur cette période difficile. Certes, ensemble, nous surmonterons cela et lui donnerons un coup de grâce.

«Nous remercions la presse pour son intérêt et sa coopération.»

Le joueur de 36 ans devait affronter le kickboxeur Jorge Cali dans ce qui serait son premier combat depuis 2014.

À l’époque, Maidana a combattu Floyd Mayweather à deux reprises avant de s’éloigner du sport avec une valise pleine d’argent à l’âge de 31 ans.

Une tentative de faire un retour complet à la boxe professionnelle a été annulée l’année dernière. L’Argentin a alors commencé à perdre du poids pour une exposition.

REVIENS

Beaucoup croient que parce que la forme que Maidana s’est donnée pour l’exposition Cali, le vétéran peut reconsidérer sa décision.

Mais il doit surmonter le premier obstacle. Et en raison de la situation actuelle et du climat actuel, cela pourrait être juin ou juillet jusqu’à ce que les fans aient la chance de mesurer où se trouve Maidana.

Les pouvoirs accordés ne sont que légèrement atténués car Maidana est encore relativement jeune. Il n’a pas non plus subi beaucoup de punitions au cours de sa carrière.

Qui sait, l’offre originale d’Al Haymon pourrait être maintenue si Maidana a l’air bien cet été.