Marcos Maidana confirme son retour en boxe professionnelle après l’appel de Floyd Mayweather

Ringside 22/04/2020

📸 Tom Casino

Marcos Maidana a signalĂ© son intention de revenir Ă la boxe professionnelle après un combat d’exhibition avec Jorge Cali une fois le sport repris.

S’entretenant avec le prĂ©sident de la WBA, Gilberto Mendoza cette semaine, le puncheur argentin a confirmĂ© ses ambitions.

Marcos René Maidana a eu une excellente conversation avec le président de la World Boxing Association (WBA), Gilberto Jesús Mendoza, via Instagram Live. Dans lequel il a évoqué sa carrière, différentes anecdotes. Il a toujours la ferme intention de retourner à la boxe et de se retirer en tant que champion, a-t-il déclaré.

Le “Chino” a parlĂ© de son combat contre le kickboxeur Acero Cali, qu’il va prendre comme thermomètre pour Ă©valuer sa condition physique et continuer Ă travailler sur un retour Ă la boxe. Il a soulignĂ© qu’il prenait cette mesure très soigneusement, car il ne voulait pas ternir une carrière exceptionnelle comme la sienne avec une mauvaise dĂ©cision.

Le boxeur argentin a rappelé plusieurs passages de sa carrière. Comme sa participation au WBA KO Drugs en 2006 et son combat pour le titre mémorable contre Victor Ortiz. De plus, ses deux matchs contre Floyd Mayweather, le meilleur boxeur de toute une époque.

Ă€ propos de son combat avec Floyd, Maidana a clarifiĂ© un doute que beaucoup de gens ont sur la dent amĂ©ricaine qui a volĂ© dans l’un des combats Ă cause de ses coups de poing. Marcos RenĂ© a dit qu’un ami lui avait donnĂ© la pièce et qu’il la conservait aujourd’hui comme un joli souvenir.

Mendoza a soulignĂ© que Maidana est l’un de ces rares combattants qui donne toujours un mile supplĂ©mentaire sur le ring, une vertu qui l’a poussĂ© Ă rĂ©aliser de grandes choses. Que mĂŞme Maidana ne pouvait pas expliquer dans la conversation.

Le prĂ©sident de l’organisation pionnière continuera d’avoir des conversations avec les boxeurs dans les jours suivants. Jeudi, il en aura une avec le champion mexicain Leo Santa Cruz, qui parlera Ă©galement de sa carrière et de ses projets futurs.

CHINO

MĂŞme lui, il se dĂ©finissait comme une personne timide, qui n’aimait pas parler Ă la presse. Quand il faisait partie du public en tant que spectateur et qu’il faisait semblant de l’interviewer, on savait que ce serait une tâche très difficile d’obtenir de lui une sĂ©quence complète de mots.

Cependant, au fil du temps, l’augmentation de la popularitĂ© a fait de Marcos “El Chino” Maidana une star avec une plus grande exposition mĂ©diatique qui a donnĂ© au public un nouveau cĂ´tĂ© du boxeur qui, avec une poigne de fer et du courage, a laissĂ© des marques permanentes.

Lorsque le «Chino» se souvient de son enfance, il le fait avec fiertĂ©. Parce qu’il Ă©tait heureux. L’ancien champion du monde est nĂ© et a grandi dans une petite ville appelĂ©e Margarita, dans la province de Santa Fe, en Argentine.

LĂ , il vivait dans un ranch, comme il l’appelle. Pendant l’hiver, il dormait parfois sur les vĂŞtements de son père et restait au chaud avec ses frères avec une salamandre (une structure en fonte qui aide Ă garder les pièces au chaud).

CAMPAGNE

Dans cette zone rurale, il chassait les oiseaux comme l’un de ses jeux d’enfance. Il a grandi Ă la campagne avec le soutien d’Olga Susana MartĂ­nez et d’Orlando AmĂ©rico Maidana.

Ses parents se sont assurĂ©s qu’aucun de leurs huit enfants ne manquait de nourriture au-delĂ de toutes les pĂ©nuries. C’est l’une des raisons pour lesquelles «Chino» est une personne humble et compatissante.

A l’âge de 15 ans, en allant de la campagne Ă la ville, il dĂ©couvre par hasard qu’ils pratiquent la boxe. Après avoir quittĂ© l’Ă©cole un jour, Marcos a dĂ©cidĂ© de poser des questions sur les cours et a immĂ©diatement commencĂ© Ă pratiquer sous la direction de son premier entraĂ®neur, Ricardo Linari.

Ricardo Linari a progressivement dĂ©couvert le potentiel du garçon timide. Parce qu’au dĂ©but, il ne faisait pas assez attention Ă lui. Mais c’Ă©tait jusqu’Ă ce qu’il voie le garçon se battre.

AMATEUR

Le “Chino” a fait ses premiers combats Ă Margarita et Villa Manetti dans la province de Santa Fe. Tous ont Ă©tĂ© remportĂ©s par KO ou Referee Stop Contest (RSC) comme on dit en amateur.

Parmi ceux qui l’ont formĂ© dans ses premières annĂ©es, il se souvient Ă©galement de l’arbitre, Ricardo Ferreiro, qui a entrevu l’avenir rentable de ce jeune fermier qui avait besoin d’ĂŞtre poli.

Un après-midi, Ferreiro est allĂ© chez lui pour l’emmener s’entraĂ®ner avec lui depuis que Ricardo Linari Ă©tait parti et Marcos Ă©tait parti s’entraĂ®ner seul. Doña Olga, sa mère, a immĂ©diatement dit oui Ă la proposition pour que son fils ne soit pas dans la rue et ne se promène sans aucune direction.

C’est ainsi qu’il est arrivĂ©, après six mois, aux mains de Guillermo Serra, qui l’a formĂ© jusqu’à ce qu’il devienne professionnel. Puis, alors que Maidana vieillissait, il a de nouveau changĂ© d’entraĂ®neur.

En 2003, il a participĂ© Ă un championnat national oĂą il est devenu champion en battant une autre figure de boxe argentine, Lucas Mathysse, par une dĂ©cision partagĂ©e. Il a Ă©tĂ© immĂ©diatement appelĂ© Ă faire partie de l’Ă©quipe amateur oĂą il a remportĂ© des mĂ©dailles qui l’ont poussĂ© Ă se qualifier pour les Jeux Olympiques d’Athènes 2004 oĂą il a Ă©tĂ© laissĂ© pour compte. Il a fermĂ© sa scène amateur avec un record de 84 combats rĂ©ussis et seulement 4 dĂ©faites.

PRO RUN

Il n’a pas perdu de temps: pendant le dĂ©veloppement d’Athènes, le «Chino» a fait ses dĂ©buts en tant que boxeur professionnel. Maidana a renversĂ© tous les adversaires qui se tenaient devant lui avec l’acier de ses poings.

Il a obtenu la première ceinture de la World Boxing Association, version FEDELATIN, le 22 décembre 2006 en battant Miguel Callist du Panama par TKO au troisième tour dans la catégorie Super Lightweight.

Après ce triomphe, il a fait sept combats dont un seul en tant que local. Le reste a été présenté en Allemagne et à Parana.

Le 7 fĂ©vrier 2009, il a voyagĂ© dans la poursuite de son rĂŞve de devenir champion du monde. Mais perdu par une dĂ©cision partagĂ©e contre l’Ukrainien Andriy Kotelnik.

Cependant, une nouvelle chance allait bientĂ´t se prĂ©senter: en juin de la mĂŞme annĂ©e, au Staples Center de Los Angeles, Marcos RenĂ© Maidana est entrĂ© dans la mĂ©moire de la boxe mondiale après une bataille acharnĂ©e contre l’AmĂ©ricain Victor Ortiz.

Là , le «Chino» a remporté la ceinture WBA Interim Super Lightweight.

CHAMPION

La soif de gloire que Maidana a toujours manifestée sur le ring a fait de lui une idole internationale. Il a atteint le Championnat du Monde Super Léger en 2011 contre Petr Petrov. Puis le WBA Welterweight Championship en 2013 au Texas où il a détrôné le courageux Adrien Broner, qui a eu une grosse surprise avec le combattant argentin.

Il a toujours eu le dĂ©sir de progresser et de grandir. Pouvoir donner Ă la famille une bonne vie Ă©conomique grâce Ă la boxe: il a non seulement rĂ©alisĂ© ce rĂŞve. Il l’a dĂ©passĂ©.

Marcos Maidana a pleinement concrétisé son ambition. Il a eu la double opportunité contre le meilleur livre pour livre contemporain, Floyd Mayweather Jr.

Les combats qui ont eu lieu en mai et septembre 2014 ont Ă©tĂ© les deux prĂ©sentations qu’ils ont dĂ» laisser au sommet de l’image du Chino.

Il a joué un spectacle de luxe contre un Mayweather Jr. qui sous-estimait le punch puissant du plutôt réservé jusque-là .

REVENIR

Tout le monde connaît les conséquences. Ce boxeur réservé, se retirant soudain du ring. Il a commencé à avoir une plus grande exposition en raison de la prise de poids soudaine. Suite à sa soudaine décision de se battre à nouveau.

De plus, il a commencĂ© Ă montrer une excentricitĂ© inhabituelle Ă son image. Afin d’imiter le rival avec lequel il a fermĂ© sa carrière de boxeur, Floyd Mayweather Jr.

La dĂ©cision de se battre Ă nouveau a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e. Il ne reste plus qu’Ă attendre la date et le lieu du spectacle. Il Ă©tait prĂ©vu le 18 avril devant l’ancien champion de Kick Boxing Jorge “Acero” Cali, bien sĂ»r, il ne sera pas en Welterweight, ni en Super Welterweight et encore moins en Super Lightweight.

Un poids de carrière élevé.

La vĂ©ritĂ© est que “Chino” Maidana fait dĂ©jĂ partie du grand livre du noble art de la boxe.