Marcos Maidana prétend avoir la dent de Floyd Mayweather sur une chaîne

Nouvelles de boxe du monde 11/04/2020

TMT / @ chinomaidana.1

Marcos Maidana continue de pousser ses chances d’un troisième combat avec Floyd Mayweather après avoir révélé qu’il garde la dent de l’américain sur une chaîne.

La molaire proviendrait du premier combat lorsque Madiana a poussé Mayweather pour gagner une revanche lucrative, a été montée sur un pendentif à porter autour du cou argentin.

Il représente le plus gros gagne-pain de la carrière de Maidana et a dûment envoyé «Chino» à la retraite à l’âge de 29 ans.

Maidana est repartie avec un lourd chèque à huit chiffres des deux compétitions de 2014, plus que suffisant pour que le champion du monde à deux poids annonce le moment de sa carrière.

Mais quatre ans plus tard, Maidana a de nouveau eu des démangeaisons. Il s’est même vu proposer un contrat de trois combats avec Al Haymon fin 2018.

Finalement, Maidana a rejeté l’accord car il n’était pas prêt et avait encore une tonne de poids à perdre. Un an plus tard, Maidana avait perdu 30 kilos et plus.

Il a ensuite signé pour combattre le kickboxeur Jorge Cali dans une exposition, mais a clairement fixé son objectif sur une autre rencontre professionnelle une fois ce combat terminé.

El diente de @FloydMayweather @MayweatherPromo que Marcos “El Chino” Maidana va un usar en su cadenita. pic.twitter.com/Z1zeOsSaZF

– Promotions Chino Maidana (@chinomaidanabox) 10 avril 2020

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Mayweather est fermement la cible. Même le prochain adversaire Cali a récemment déclaré à WBN qu’il pensait que Maidana pourrait gagner n’importe quelle trilogie.

“Je pense que Maidana est déjà à moins de 30 kilos de son poids précédent et a sans aucun doute montré son désir de revenir sur le ring”, a déclaré Cali exclusivement au World Boxing News.

«Maidana n’a encore que 36 ans et il peut définitivement revenir (à la boxe professionnelle à plein temps). Il pourrait même dire, pour améliorer son niveau. Je sais qu’il croirait que s’il avait un nouveau combat avec Floyd, Marcos pourrait gagner sans aucun doute cette fois.

«Je pense que nous avons tous vu le premier combat et je pense qu’il l’a gagné. C’est pourquoi il y en a eu un deuxième où Floy s’est avéré être le numéro un incontesté.

RETRAITE

“C’était en 2014. Seul Marcos Maidana sait pourquoi il a pris sa retraite et peut-être qu’il ne le dirait jamais.”

De retour au gymnase, d’une part pour se mettre au point et d’autre part, pour commencer à entraîner les membres de sa famille, Mayweather a définitivement de nouveau le virus.

Que ce soit suffisant pour l’inciter à combattre Maidana ou même Manny Pacquiao est une toute autre histoire.

À 43 ans, le temps presse pour que Mayweather prenne une décision. Maidana sera certainement l’un des joueurs clés si Mayweather décide d’une dernière aventure.