Maredudd Thomas fait pression pour le titre avant le combat de Cardiff samedi soir

RINGSIDE 12/03/2020

Maredudd Thomas a reçu la carotte d’un tir au titre avant son affrontement avec un ancien olympien devant ses supporters de Cardiff samedi soir.

Après 10 victoires consécutives, le manager Mo Prior a donné au poids welter de 23 ans une étape en classe lors de son spectacle au Vale Sports Center.

Il rencontre Serge Ambomo en six rounds.

On a dit à Thomas que battre Ambomo entraînerait un tir au titre et après avoir parcouru le CV de son adversaire, le prospect formé par Gary Lockett sait qu’il doit faire face à une nuit de travail difficile.

Ambomo a représenté le Cameroun aux Jeux olympiques de Londres de 2012 avant de devenir professionnel et bien que son bilan montre plus de pertes que de victoires, quiconque a combattu Ambomo le considère comme une poignée.

Thomas a déclaré: «Ça va être difficile six rounds.

«Il continue de venir et il peut frapper.

«Je vais être bien préparé. J’ai besoin d’être en forme – et je le serai. Je m’entraîne toujours. En fait, on me dit que je m’entraîne trop!

«J’ai cette idée en tête:« Mon adversaire s’entraîne peut-être plus fort que moi »et cela me fait descendre au gymnase.

“Dans les vestiaires avant de me battre, je sais que j’ai fait le travail et cela me donne confiance.”

Thomas dit qu’après avoir combattu 10 compagnons, il a hâte de faire face à un adversaire qui lui mènera le combat.

“Je le préfère quand ils se manifestent”, a-t-il déclaré.

«Lorsque vous les poursuivez, vous ne montrez pas votre pouvoir parce que vous les attrapez à la fin de vos tirs. Je peux le faire marcher sur des coups de poing. “

Thomas est grand pour le poids à 6 pieds et a un bon pedigree amateur derrière lui.

Il a remporté environ 50 des 60 combats et a représenté le Pays de Galles avant de devenir professionnel.

«J’allais commencer à m’entraîner en vue des Jeux du Commonwealth», a déclaré Thomas, «mais je voulais poursuivre ma carrière de boxe et devenir pro.

«Pour mes sept premiers combats, j’ai travaillé 40 heures par semaine pour le Welsh Water Board et je me suis entraîné deux ou trois fois par jour. Ça me tuait, mais maintenant j’ai signé avec Mo, il m’a des sponsors donc je n’ai plus à travailler à plein temps et je peux me concentrer sur la boxe. “