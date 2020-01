Mark Bennett apparaît sur le projet de loi “Bad News” en avril

RINGSIDE 29/01/2020

Le finaliste ultime des poids lourds de Boxxer, Mark Bennett (7-1), retournera sur le ring le 4 avril à North Notts Arena à Worksop lors d’un spectacle de boxe connectée.

«Bad News» Bennett a été vu pour la dernière fois lors de la finale du tournoi des poids lourds Ultimate Boxxer en décembre dernier, en direct sur BT Sport.

Le joueur de 32 ans de Doncaster a rencontré Nick Webb (16-2) en finale, mais a été surpassé au cours des trois manches, manquant de peu la part du lion du fonds de 50 000 £.

Maintenant, le père de quatre enfants est prêt à reculer dans les cordes le premier week-end d’avril.

S’exprimant exclusivement à British Boxing News, il a déclaré à propos de son prochain combat: «Je pense que ça va être un round à six, je ne sais pas contre qui, mais je vais combattre n’importe qui. Je reviens de chirurgie – rien de lié au sport – alors je vais me remettre en forme et me battre. “

Bennett était passé à six rounds lors de son dernier combat précédant le tournoi Ultimate Boxxer lorsqu’il avait battu Miles Willington (1-5) en juin dernier à la North Notts Arena.

Désireux de progresser rapidement, l’ancien champion sans licence a été proposé par le promoteur Joe Elfidh pour le titre de la zone centrale immédiatement après avoir battu Dorian Darch (12-6-1) dans son deuxième combat professionnel. Deux autres victoires impressionnantes l’ont placé en pole position pour défier le tenant du titre Kash Ali, mais après une suspension pour avoir mordu publiquement David Price lors de leur combat en mars dernier, le titre est resté en sommeil depuis.

«Bad News» a encore des ambitions de se battre pour le titre vacant, a-t-il expliqué, «Je veux faire en sorte que ce combat soit terminé, puis je espère me battre pour le titre de la zone centrale ou peut-être même le titre anglais. Je veux combattre Nick Webb à nouveau, nous deux pour le titre anglais des poids lourds aurait du sens. Ce serait un combat différent sur 10 rounds, j’aimerais que cela se produise. “

Webb a battu un Bennett visiblement fatigué lors de sa finale de tournoi en direct sur BT Sport au Planet Ice à Altrincham, remportant 30-27 sur les trois tableaux de bord des juges. Bennett veut maintenant un autre tir sur le seul homme pour le vaincre pour égaliser le score.

«Je dirais que c’est une affaire inachevée, j’ai travaillé dur la nuit de chaque combat. J’ai eu deux rounds supplémentaires et deux combats vraiment durs disputés quand je suis entré dans la finale et il était plus frais que moi. Je ne lui enlève pas ça, mais j’aimerais le combattre en 10 rounds. “

D’un fond de boxe sans licence à des petits spectacles en salle, c’était déjà une grande réussite pour Bennett, mais jouer en direct à la télévision a été sa plus grande plate-forme pour présenter ses compétences à ce jour.

“Du début à la fin, Ultimate Boxxer a été une expérience brillante”, a-t-il déclaré. «De la conférence de presse à BT Towers à Londres à la construction, à la grande scène, en direct sur BT Sport et à la promotion des médias sociaux; même maintenant, des clips de moi sont partagés en ligne. »

Un avant-goût du grand temps a incité le boxeur Donny à poursuivre des combats plus grands et meilleurs en 2020.

“Il y a des noms là-bas sur lesquels j’aimerais faire une apparition, Nick Webb sait déjà que je veux le combattre à nouveau, mais je ne veux pas me tenir sur les toits en criant des noms. Tom Little est un autre bon nom que j’aimerais combattre; Fabio Wardley serait bien parce qu’il est au niveau du titre anglais.

«La raison pour laquelle je plaidais auparavant pour un combat contre Kash Ali était parce que je voulais ce titre dans la zone centrale, mais après son combat contre David Price, il ne le détient plus. Je le combattrais toujours, si l’offre venait, je l’accepterais, mais il n’a rien à apporter à la table maintenant. Rien contre lui, mais la seule raison pour laquelle je voulais le combattre auparavant était uniquement pour ce titre. »

Après un court répit à Noël suivi d’un certain temps de récupération après une intervention chirurgicale, Bennett est prêt à reprendre ses activités en avril.

“Idéalement, j’aurai ce six-round suivant, alors je veux être laissé en laisse. J’ai eu huit combats professionnels maintenant et je veux me présenter contre de grands noms, en direct sur la télé.

«L’une de mes principales choses est que je ne reste pas dans la salle de gym, je suis un homme qui travaille avec quatre enfants, donc rester dans la salle de gym est difficile, mais je dois rester en forme, continuer à cocher et, espérons-le, le téléphone sonne.

“Je vais me remettre en forme, rester dans la salle de sport, rester prêt, puis reprendre à partir de là.”