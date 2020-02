Mark Breland aurait agi seul pour arrêter Wilder-Fury 2

Publié le 24/02/2020

Par: Sean Crose

Beaucoup de gens s’attendaient à ce que Deontay Wilder gagne quand il est entré dans le ring pour affronter son rival Tyson Fury pour les titres WBC et les poids lourds linéaires le week-end dernier à Las Vegas. Il y avait aussi ceux qui s’attendaient à ce que Fury gagne, car le premier match entre les deux hommes s’était terminé par un match nul plus d’un an plus tôt. Personne, cependant, ne s’attendait à ce que Fury batte Wilder comme l’a fait l’Anglais au MGM Grand samedi soir. Car Wilder avait l’air d’un bordel. De plus, Alabaman, qui frappe fort, semblait avoir de graves problèmes physiques au fil du combat. Wilder saignait de l’oreille et son visage développait ce regard gonflé qui survient souvent avant une véritable crise médicale.

Heureusement pour Wilder, le co-entraîneur Mark Breland a indiqué que le combat devrait être arrêté au septième tour. L’arbitre vétéran Kenny Bayless a pris le signal et a mis fin à l’affaire, sauvant Wilder de nouveaux dégâts. Wilder, véritable guerrier qu’il est, était bouleversé de ne pas pouvoir se balancer. C’est compréhensible, car de nombreux combattants professionnels, sinon la plupart, réagiraient de la même manière dans une situation similaire. Malheureusement pour Breland, la critique est venue d’un coin improbable.

L’autre co-entraîneur de Wilder, Jay Deas, a surpris de nombreuses personnes après le combat de samedi avec les mots suivants: “Mark Breland a jeté l’éponge”, a-t-il déclaré. “Je ne pensais pas qu’il aurait dû.” Certains se demandent ouvertement pourquoi. “Deontay est une sorte de gars de son bouclier”, a expliqué Deas. C’est peut-être vrai, mais Breland a clairement senti que c’était parfois le travail d’un entraîneur de sauver un combattant de lui-même. Dans un monde où les combattants meurent occasionnellement de leurs blessures, Breland a décidé d’errer du côté de la sécurité. Deas, cependant, a indiqué qu’il n’était pas informé au moment de la vérité.

“Mark a dit quelque chose à propos de jeter la serviette”, a affirmé Deas, “et j’ai dit de ne pas faire ça. Le combat a duré un peu plus longtemps et j’ai vu la serviette entrer. » Il convient de noter que Breland sait ce que c’est que de subir un niveau professionnel en battant sur le ring. Après avoir apparemment dominé les cartes, Breland a été brutalement éliminé par le Marlon Starling, largement sous-estimé, lors de la quatorzième manche d’un épuisant épisode de 1987 pour le titre WBA de Breland, que le médaillé d’or olympique détenait alors.

Dans cet esprit, il convient également de noter que Deas lui-même est assez proche de Wilder, allant jusqu’à créditer Wilder d’avoir changé sa vie pour le mieux. «Cet homme a été la plus grande chose qui me soit jamais arrivée», a déclaré Deas Business Wilder à propos de Business Insider. Au moment de la presse, Deas n’avait pas parlé à Breland après le combat, bien qu’il ait indiqué qu’ils parleraient assez tôt. Bien qu’un troisième combat entre Wilder et Fury puisse être contractuellement en ligne, il est trop tôt pour dire où Wilder ou son équipe ira d’ici.