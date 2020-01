Markelle Fultz s’en va sans accroc

Les LeBrons brillants et rouge sang de Markelle Fultz ont dévalé le terrain sur une pause rapide vers la fin du deuxième quart de match de mercredi entre le Magic et les Lakers. Il n’y a qu’une chose entre lui et le panier: LeBron lui-même. Sans hésitation, Fultz enfouit son épaule gauche dans James, et ce qui est généralement un mur impénétrable pour la plupart des adversaires recule en fait. Fultz sort LeBron des limites et termine le lay-up. La séquence suscite un rare «Whooooa» de la foule du Staples Center, comme s’ils avaient peur de réagir avec admiration, car ce n’est ni LeBron ni Anthony Davis qui fabrique ce produit phare.

“Je ne pense vraiment pas que quiconque attende de moi, la partie physique”, a déclaré Fultz par la suite.

Dans les dernières secondes du quatrième quart, après avoir mis JaVale McGee dans un mélangeur pour un lay-up, Fultz retourne chez LeBron. Cette fois, il gèle James avec un mouvement de rotation trompeur, tordant son corps dans la direction opposée, puis vers la jante pour un lay-up facile qui scelle la victoire et laisse LeBron lever les deux mains avec incrédulité. Le bruit de la foule est maintenant plus proche de gémissements de résignation.

Lorsque Fultz passe à la vitesse supérieure à l’étage ouvert, il saute dans une machine à voyager dans le temps qui le ramène à ses jours à l’Université de Washington. Ces faits saillants du collège, ceux qui l’ont propulsé à être le non. 1 choix dans le projet de 2017, revenez à la vie. Cette version de Fultz a disparu dès son arrivée en NBA. Une mystérieuse blessure à l’épaule lui a volé son tir, l’a limité à seulement 33 matchs de saison régulière au cours de ses deux premières saisons et a mené à un échange de Philadelphie à Orlando l’an dernier. Mais mercredi soir, ce Fultz – celui qui se moquait et étiquetait un buste – ressemblait à un souvenir lointain. Fultz, le meneur du Magic Point, a terminé le match avec 21 points, 11 rebonds et 10 passes décisives – son deuxième triple-double en carrière et sans doute le meilleur match de sa carrière.

«Oooh boy, ooooh boy. Ce garçon est gentil », a déclaré Aaron Gordon après la partie. “Il ne fera que s’améliorer.”

Après deux longues années, la carrière de Fultz a enfin commencé.

Avant que Fultz ne soit confié au Magic à la date limite des échanges de l’année dernière, D.J. Augustin était déjà en contact avec Fultz par SMS, souvent alors que Fultz était à son point le plus bas. Augustin a le même agent que Fultz, et quand Fultz n’a pas pu monter sur le terrain pour les 76ers, Augustin a envoyé des messages d’encouragement. Il lui a dit d’arrêter d’écouter ce que les autres disaient et de se concentrer sur la santé. “Vous aurez l’occasion de montrer à tout le monde”, lui a dit Augustin.

L’entraîneur de Fultz, Lorenzo Romar, est également resté en contact. Il a vu que Fultz était déjà considéré comme un buste et a remarqué à quel point cela avait coûté cher à son ancien joueur.

“C’était évidemment très, très rude pour lui, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Romar lors d’un appel téléphonique. «Vous voulez crier au monde:« Vous ne comprenez pas, ce n’est pas le vrai moi! Tenez bon! »Mais il ne peut rien y faire, sinon rester assis et passer par là.»

Romar dit qu’il pouvait dire que Fultz était frustré, au début, simplement parce qu’il ne savait pas ce qui n’allait pas avec lui. Recevoir un diagnostic officiel de sa blessure à l’épaule en décembre 2018 – syndrome du défilé thoracique – a tout changé, a déclaré Romar. La connaissance était pouvoir et motivation. Romar a déclaré que Fultz s’était engagé à réhabiliter et à retourner devant le tribunal. Mais les Sixers ont décidé de l’échanger au Magic contre Jonathon Simmons, un choix de première ronde et un choix de deuxième tour avant qu’il n’ait une chance de revenir.

Romar estime que Fultz aurait réussi dans l’un ou l’autre environnement, mais il a également déclaré que le nouveau départ avec Orlando avait aidé. Fultz n’a pas joué du tout pour le Magic la saison dernière, mais ils ont quand même choisi l’option 12,3 millions de dollars pour la saison 2020-21 sur le contrat de recrue de Fultz cet intersaison. “C’est quelqu’un qui a cru en lui, a cru en lui après la blessure, l’a mis dehors et lui a donné une opportunité”, a déclaré Romar.

Augustin ne pouvait pas prévoir que la deuxième chance de Fultz viendrait comme son coéquipier, mais il l’a bien accueillie. À certains égards, cela n’aurait pas pu mieux fonctionner. Augustin n’a jamais connu la pression d’être le non. 1 choix, mais après avoir été sélectionné neuvième dans le repêchage de 2008 à seulement 20 ans, il a rapidement réalisé comment les attentes pouvaient affecter sa carrière.

“Ils ne vous donnent que quelques années pour prouver ce que vous valez et si vous ne le faites pas, ils passent au gars suivant”, a déclaré Augustin. Il a déjà transmis une partie de sa sagesse à Fultz, tout en l’aidant à s’améliorer sur le terrain. Le joueur de 21 ans Fultz, à son tour, a tenté d’amener Augustin, 32 ans, à se lier avec lui en jouant au 2K. C’est un travail en cours. «Je suis trop vieux pour ça», explique Augustin. “Ils restent debout toute la nuit à jouer ça.”

La magie dans son ensemble a embrassé Fultz. À son tour, Fultz joue avec une confiance que Romar reconnaît de son temps à Washington, et retrouve le rythme et le conditionnement qui excitent l’entraîneur-chef de Magic Steve Clifford pour ce que l’avenir pourrait nous réserver. Fultz affiche en moyenne 11,7 points et 4,6 passes décisives et tire 45,5% respectable sur le terrain. Mais les chiffres importent moins que le fait que Fultz soit de retour sur le terrain.

“Plus que les résultats, plus que les choses réelles qu’il fait sur le sol, c’est sa fanfaronnade. C’est ce qu’il a récupéré aussi », a déclaré Romar, soulignant les deux jeux contre LeBron ainsi que la façon dont Fultz se déplace sur le terrain. “Vous pouvez le voir, il reprend son style de terrain de jeu et joue comme si tout ce qui s’était passé dans le passé est dans le passé.”

Plus tôt mercredi matin, Fultz passe par une routine de tir pour clôturer le tournage du Magic. Alors qu’il hisse les 3 puis les lancers francs, l’entraîneur adjoint Bruce Kreutzer (qui est reconnu pour avoir aidé à modifier le tir de Kemba Walker à Charlotte) regarde et fournit des commentaires. Plus tard, alors que Fultz passe par un avant-match de routine similaire, Kreutzer observe depuis la ligne de base comme un professeur de mathématiques évaluant un élève résolvant une équation au tableau. La forme de Fultz n’est pas parfaite – le mouvement semble toujours légèrement décalé, commençant autour de la taille de Fultz et se terminant au-dessus de sa tête. C’est un long et lent voyage, comme une girafe qui se lève d’une position accroupie. L’ensemble du processus prend plus d’une seconde complète.

Ce qui est peut-être le plus encourageant, personne n’est ici, que ce soit au tournage ou avant-match, dans le but explicite de documenter le mouvement de tir de Fultz, comme ce fut le cas à Philadelphie. Le vice-président des Lakers des opérations de basket-ball, Rob Pelinka, peut tourner la tête de l’autre côté du terrain pour regarder Fultz tirer des lancers francs, mais Fultz tirant des coups de saut n’est plus d’actualité.

“Je pense qu’il s’est amélioré beaucoup plus rapidement que je ne l’avais imaginé”, a déclaré Clifford. «Mais tout cela est le produit de son travail. Il travaille naturellement, il aime le jeu. »

Le commerce a également abaissé la barre. Il n’y avait aucune précipitation pour monter sur le terrain, pas besoin d’être un contributeur aux séries éliminatoires tout de suite, et aucune attente qu’il se produise comme le premier choix du repêchage. “Ils viennent juste de nous soutenir”, a déclaré Fultz à propos du Magic. «Et je peux leur poser des questions sur quoi que ce soit.»

Orlando n’a pas pu effacer le passé, mais il a fourni une toile vierge pour recommencer. Fultz a passé son été à travailler pour revenir sur le terrain et perfectionner les compétences qui s’étaient flétries en raison de ses congés. Le caractère physique que Fultz a montré lors de la mise en corps de LeBron est le résultat des exercices que les entraîneurs ont effectués avec Fultz pendant l’intersaison, lorsqu’ils ont utilisé un tampon dans lequel Fultz allait s’écraser sur le chemin de la jante.

“Il a, pour moi, une combinaison de force, d’agilité, de rapidité, de contrôle du corps, que peu de gars de sa taille ont”, a déclaré Clifford à propos du meneur de 6 pieds 3 pouces et 200 livres. Plus important encore, a souligné Clifford, Fultz “veut le ballon en retard”.

Le centre magique Mo Bamba s’est également entraîné avec Fultz à Orlando pendant l’intersaison. Les deux retournent à l’école secondaire, donc le rapport est venu naturellement et les a aidés à développer une routine.

“Venez à 11 ans, soulevez, mangez, tirez, jouez et récupérez, presque tous les jours”, a déclaré Bamba. Pendant ce temps, Bamba a déclaré que Fultz n’arrêtait pas de dire qu’il allait avoir une saison de rebond et jouer encore mieux que lui. “Connaissant‘ Kelle, cependant, il en veut encore beaucoup plus >>, a expliqué Bamba.

La présence de Bamba, comme celle d’Augustin, a contribué à créer un environnement stimulant pour Fultz. Le centre vétéran Nikola Vucevic a déclaré que Fultz était disposé et désireux d’apprendre ce dont tous les autres joueurs sur le terrain ont besoin. Avec Vucevic, cela signifie des conversations constantes sur ce qu’il faut rechercher dans les pick-and-rolls, les nuances du moment où Vucevic apparaît ou roule, et où Vucevic aime obtenir le ballon. Vucevic pensait que Fultz pourrait avoir besoin de temps pour s’acclimater après ne pas avoir joué si longtemps, mais il a été surpris par la chimie que lui et Fultz ont construite au cours des 42 premiers matchs du Magic, dans lesquels l’équipe a 20-22.

“Le fait qu’il vienne ici lui a juste donné un nouveau départ et on pouvait dire qu’il en était heureux”, a déclaré Vucevic. “[Philly] était une situation difficile. Parfois, vous avez besoin d’un nouveau départ. ”

Après que Fultz se soit mis en tenue de ville et s’adresse aux médias mercredi soir, il sort du vestiaire avec son maillot Magic porté dans la main, un souvenir de sa soirée de carrière. Un préposé de l’équipe lui tend un sac transparent et Fultz le place à l’intérieur pour le garder. Quelqu’un d’autre s’approche et le salue: «Je suis tellement heureux pour vous.» Fultz apprécie le fait qu’il prouve mal à ceux qui l’ont traité de buste, mais il aime se concentrer sur l’appréciation.

“C’est grand, c’est ce dont j’ai rêvé, ce pour quoi je travaille tous les jours, pour ces grands moments”, a déclaré Fultz après la partie. Lors du tournage, Fultz a déclaré que LeBron était comme un mentor pour lui, et que James avait également tendu la main à plusieurs reprises. On a demandé à Fultz après la victoire d’Orlando s’ils s’étaient salués après que la sonnerie ait retenti, et Fultz a retenu un sourire; LeBron n’était pas resté pour dire bonjour. “Je suis sûr qu’il va tendre la main.”

L’attendant derrière les doubles portes du tunnel du Staples Center se trouvent sa famille et ses amis, dont sa maman et Romar, qui l’enveloppent tous les deux dans une étreinte. C’est l’heure de la photo. Le sac avec le maillot se balance alors que Fultz fait pivoter ses proches vers et hors pour des photos qui trouveront plus tard leur chemin vers Instagram. C’est un souvenir qui devait se produire il y a longtemps, mais le retard ne le dissuade pas de profiter de chaque seconde maintenant.

“Il y a une satisfaction qui vient juste d’être sur le sol”, avait déclaré Fultz plus tôt dans la journée. «Ce n’est pas vraiment comme je joue, c’est pouvoir être sur le terrain et jouer sainement. Je suis extrêmement heureux et je ne le prends pas pour acquis. ”

Une fois que tout le monde a pris une photo avec Fultz, le sac revient dans ses mains. Alors qu’il se dirige vers le terrain pour accueillir encore plus de gens, il tient le maillot dans sa main qui tire et ne le lâche pas.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer