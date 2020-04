Martin Bakole brise le silence après avoir publié une vidéo d’abus sexuel sur un enfant malade

Phil Jay 02/04/2020

Le poids lourd Martin Bakole a abordé la vidéo écoeurante qu’il a publiée sur les réseaux sociaux le week-end dernier après une réaction des fans.

Moins d’un jour après que World Boxing News soit devenu le premier média à rapporter les actions du combattant de Matchroom, Bakole a rompu son silence assourdissant à ce sujet.

Bakole avait pris sur lui de donner à ses plus de 7 000 abonnés une vue choquante des abus sexuels sur enfants accompagnés de ses propres emojis accablants. Pas la façon de faire les choses, par un effort d’imagination.

L’exposition de ses fans à ce genre d’acte horrible s’est heurtée à une condamnation prévisible que Bakole n’a manifestement pas comprise.

D’un autre côté, cependant, il y a aussi des gens qui se demandent pourquoi Bakole a ce type de vidéo disponible sur son téléphone pour le diffuser en premier lieu.

Le perforateur 15-1 a finalement expliqué pourquoi dans un autre Tweet jeudi.

“Je voulais adresser mon message la semaine dernière”, a déclaré Bakole. «Mon intention était d’attirer l’attention sur la personne dégoûtante et ignoble de la vidéo, et non de tolérer l’action en aucune façon.

«Ma culture est d’exposer ces méchants.

«Je comprends maintenant que ce n’est pas la bonne approche à travers les médias sociaux. Je suis vraiment désolé d’avoir posté la vidéo. “

Instantanément, la question a été posée par un fan concerné, “Comment avez-vous obtenu la vidéo” – un thème commun qui traverse toute cette situation.

Une réponse est venue d’un des partisans de Bakole disant que tout le monde devrait maintenant passer à autre chose.

«Quelqu’un l’a visiblement envoyé à lui mon ami. Il a montré sa colère à ce sujet et l’a republiée, à tort ou à raison.

“Il n’y a qu’un seul Martin Bakole. Nous allons tous de l’avant et Martin laisse ses gants parler! »

ENTENDRE

La question de savoir si bon nombre de ceux qui ont été témoins de ce que Bakole a posté pourra le faire semble être une tout autre affaire.

Le promoteur de Bakole, Eddie Hearn, qui a récemment déclaré qu’il était consterné par une vidéo de “blague” sur la violence domestique de Billy Joe Saunders, n’a pas encore commenté les préoccupations exprimées.

Twitter n’a pas encore réagi aux abus sexuels sur enfants partagés sur sa plateforme.

