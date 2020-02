Martin J Ward sûr que 2020 sera son année pour un titre mondial

RINGSIDE 04/02/2020

📷 Mark Robinson

Martin J Ward espère qu’une performance exceptionnelle contre le Mexicain Jesus Amparan à la FlyDSA Arena de Sheffield ce samedi 8 février, diffusée en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis, fera rouler le ballon pour un tir sur l’un des 130 livres. Titres mondiaux en 2020.

L’ancien champion d’Europe des super-plumes (23-1-2, 11 KO) est invaincu en quatre combats depuis qu’il a subi sa seule perte de carrière contre le challenger du titre mondial IBF James Tennyson en mai 2018, remportant la couronne WBC Silver International contre Devis Boschiero en L’Italie et arrêtant Josue Bendana dans son dernier combat.

Le combattant formé par Tony Sims est désespéré de tenter de remporter les honneurs mondiaux après avoir gagné ses galons en empruntant la route “ traditionnelle ”, remportant les titres britannique, du Commonwealth et européen depuis son retournement en 2012. ‘Wardy’ pense qu’un tir du titre mondial est à l’horizon et admet que tout dérapage à Sheffield serait désastreux pour lui.

“J’ai 28 ans et je crois vraiment que cette année, je vais tenter ma chance à un titre mondial et gagner un titre mondial”, a déclaré Ward. «C’est de cela qu’il s’agit, c’est mon objectif principal depuis que je pratique la boxe depuis l’âge de 8 ans. Je sens vraiment que je vais avoir une bonne année cette année.

«Je vais rester dans le gymnase, rester dévoué, continuer à travailler dur comme je le fais tout le temps et les récompenses viendront. Après ce combat, je veux mon tir sur un titre mondial. Je veux mettre ce combat à l’écart et bien paraître. J’espère que nous pourrons obtenir un tir au titre au crayon après.

«J’ai un œil sur les gars qui ont les titres mais je suis au camp pour Jesus Amparan et toute mon attention est sur lui. Il n’y aura pas de dérapages, pas du tout. Je me concentre à faire le travail sur lui et à bien le faire. “

Talk of World Titles s’arrêtera de trembler si Ward ne parvient pas à impressionner contre Amparan, un homme de 23 ans affamé avec 14 KO de 16 victoires en carrière, mais Ward insiste sur le fait qu’il a fait ses devoirs sur “ Toro ” et ne le fera pas le sous-estimer le moins du monde.

“C’est un gros puncheur, j’avais une petite montre de lui. C’est un combattant mexicain typique, tout du côté gauche, ça va faire un bon combat passionnant. J’ai besoin que ces gars viennent gagner pour faire ressortir le meilleur de moi et c’est un bon test.

«Si l’arrêt arrive, il vient, si ce n’est pas le cas, non. Il est porteur de puissance comme le suggère son bilan, mais ma vitesse va être un facteur important dans ce combat. Je vais faire une performance dominante donc j’ai le droit d’appeler ces grands noms pour mon prochain combat.

«Je travaille beaucoup sur ma vitesse et je combine mes coups de poing avec une variété de coups différents. Je vais faire une performance excitante. Vous allez voir une meilleure version de moi, une version plus rapide de moi. Je vais être dangereux la nuit du combat. Les grands combats arrivent, croyez-moi. »

Ward a choisi le détenteur du titre argentin WBA, René Alverado, comme adversaire potentiel en 2020. ‘Gemelo’ est tombé en panne et a arrêté Andrew Cancio en sept rounds au Fantasy Springs Casino Resort en novembre pour remporter le titre.

«Andrew Cancio a été battu par René Alverado à la fin de l’année dernière. Alverado est avec Golden Boy. C’est définitivement un combat qui pourrait se produire. Matchroom et Golden Boy travaillent ensemble avec DAZN, donc c’est définitivement un combat qui pourrait avoir lieu cette année. J’espère que je pourrai bien paraître dans ce prochain combat et me mettre en ligne pour un tir sur l’un de ces champions. »

Ward vs Amparan fait partie d’une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kell Brook (38-2, 26 KOs) visera à se débarrasser de la rouille du ring et à renvoyer son nom dans le mix pour un titre de mot tourné en 2020 lorsqu’il rencontrera le américain Mark DeLuca (24-1, 13 KOs), Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Terri Harper (9-0, 5 KOs) affronte la Finlandaise Eva Wahlstrom (23- 1-2, 3 KOs) dans une unification pour les titres mondiaux WBC et IBO Super-Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) prend Stewart Burt (13-1-1, 1 KO) dans un éliminateur pour le Titres britanniques et du Commonwealth Welterweight, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, le super-poids moyen John Docherty (7-0, 5 KO) poursuit sa marche vers un premier titre, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) semble aller 3-0 et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) se bat pour la deuxième fois en tant que pro.